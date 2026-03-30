ポリアミド市場、自動車および電気産業における需要拡大を背景に堅調な拡大へ――2033年までに695億2,000万米ドル規模に到達の見通し

ポリアミド市場、自動車および電気産業における需要拡大を背景に堅調な拡大へ――2033年までに695億2,000万米ドル規模に到達の見通し