制作会社が抱える"判断の属人化"と"技術的な責任の重さ"を軽減し、提案から運用まで一貫して支援

株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓）は、Web制作会社・Web事業者向けに、技術判断を外部化できる新サービス の提供を開始しました。

本サービスは、API連携、クラウドインフラ設計、セキュリティ要件など、通常のWeb制作領域では対応しにくい技術判断を「外部の専門家に委ねられる」点が特徴です。

制作会社の技術担当者は、提案・見積り・設計・レビューなど多くの工程で「最終判断者」としての責任を担っており、案件が複雑化するほど負担が大きくなっています。このサービスはその判断負荷を軽減し、最小リスクで最適な技術選定ができる環境を提供します。

制作会社における"技術判断の属人化"という深刻な課題

Web制作の技術要件は年々高度化し、以下のような領域で判断ミスが致命的になりつつあります。

・外部API仕様の理解や連携方式の選定・AWS/GCP/Azure などクラウドインフラ運用前提の構築・セキュリティ要件・WAF・認証方式の選択・パフォーマンスとコストのバランス設計・運用フェーズを見据えたデータ構造の決定

しかし実際には、「社内に判断できる人が1人しかいない」「知識はあっても責任を持ちきれない」「提案段階では情報が不十分で判断できない」という状況が多数存在しています。

属人化した判断はリスクが高く、また判断者に負担が集中することで、

・案件対応能力の限界・提案スピードの遅延・技術判断のストレス

を引き起こします。

技術判断そのものを外部化できるという利便性

本サービスの最大の特徴は、単なる実装代行ではなく、制作会社の肩代わりとして"技術判断"を担う点にあります。

▼外部化できる判断領域

・API仕様の読み解き、連携方式の最適化・クラウド構成の選定および理由整理・セキュリティ要件の優先度付けと考慮点の決定・キャパシティ設計・負荷対策の要否判断・運用体制に応じた構成の調整案

制作会社側は「何をどう判断すべきか」を抱え込む必要がなくなり、

■サービスの3つの軸

①「判断材料の整理」

クライアントの要求、既存システム、APIドキュメントなどを一度集約し、"判断可能な情報"へと変換します。

②「技術選択の意思決定」

複数案を比較し、メリット・デメリット・リスク・運用負荷などを整理した上で、最適解を提示します。

③「設計・実装の裏付け」

提案資料や客先説明に利用する技術的根拠も提供し、制作会社の説明責任を支援します。

制作会社が得られるメリット

・判断の属人化を解消し、技術担当者の負荷を大幅軽減・高度な案件でも提案を躊躇せず"取りに行ける"体制に・判断ミスを防ぎ、リスクの見落としを最小限に・クライアントへの技術説明がスムーズになり信頼が向上・クラウド・API・セキュリティなど専門領域を補完できる

特に「責任の所在が曖昧な技術判断」を外部に委ねられる点は、多くの制作会社にとって新しい選択肢となります。

導入の流れ

・初回ヒアリング（案件概要と判断ポイントの確認）・API仕様・システム構成などの情報整理・判断材料の可視化と観点の提示・最適な技術選定とリスク分析・設計・実装フェーズでの技術支援

スポット依頼・月額契約どちらも対応可能です。

サービス詳細・お問い合わせ

WEB制作会社のミカタ：https://quin-que.net/lp/web-partner/

会社概要

■株式会社クインクエについて

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Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

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