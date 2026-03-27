白百合女子大学が5月17日（日）に「オープンキャンパス」を開催 ― 同日には高校生も参加可能なキャリア講演会「アニメ『おしりたんてい』監督の仕事」（児童文化学科主催）も実施

白百合女子大学が5月17日（日）に「オープンキャンパス」を開催 ― 同日には高校生も参加可能なキャリア講演会「アニメ『おしりたんてい』監督の仕事」（児童文化学科主催）も実施