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白百合女子大学が5月17日（日）に「オープンキャンパス」を開催 ― 同日には高校生も参加可能なキャリア講演会「アニメ『おしりたんてい』監督の仕事」（児童文化学科主催）も実施
白百合女子大学（東京都調布市／学長：猪狩友一）は5月17日（日）に「オープンキャンパス」を開催。当日は、学科別ガイダンス（学科紹介＋模擬授業）をはじめ、入試に向けたガイダンスや、総合型選抜の対策に役立つワークショップなど、受験準備に役立つプログラムを用意しています。
「白百合女子大学ってどんな大学？」「入試に向けて何を準備すればよい？」初めて参加する方にも分かりやすく、疑問や不安を解消できる内容となっています。
白百合生とのアットホームな時間やすべての白百合生がワンキャンパスとして学ぶ学習環境をじっくり堪能できます。児童文化学科主催による午前のキャリア講演会は、アニメーション監督として活躍する卒業生を講師に実施されるものです。高校生・保護者・高校教員も参加が可能です。
■オープンキャンパス 概要
【日時】 5月17日（日） 13:00〜17:00（受付開始12:30）
【場所】 白百合女子大学
・東京都調布市緑ヶ丘1-25（京王線「仙川駅」から徒歩10分）
※駐車場の用意はないため、来場には公共の交通機関をご利用ください。
【申込】 申込不要（下記URLから事前受付をしておくとスムーズに入場可能）
https://www.shirayuri.ac.jp/admission/oc/260517.html#application
【プログラム】
〇学科別ガイダンス（学科紹介＋模擬授業）
■所要時間（60分）
学科紹介に加えて、学びの特色がわかるテーマの授業を学科別に実施します。高校の授業とはひと味違う、大学での学びを体験してみましょう！
〇「総合型選抜 事前課題方式」事前課題対策アドバイス
■所要時間（20分）
学科ごとに異なる課題が出題される総合型選抜「総合型選抜 事前課題方式」の「事前課題」。取り組む上でのポイントを解説します。
〇入試ガイダンス／エントリーシートワークショップ（基礎）
■所要時間（50分）
総合型選抜を中心に、白百合女子大学の入試についてご紹介します。さらに、出願時に必要となるエントリーシートの取り組み方もアドバイスします。
〇キャンパスツアー
学生スタッフがキャンパスをご案内します。ツアー中、気になることがあれば質問もOK！白百合生気分を味わいながらお楽しみください。
〇トークコーナー
白百合生や教員と自由に話せるトークコーナーを設置します！お気軽にお越しください。入試相談コーナーも別途設置しています。
プログラムの詳細はこちら▼
【URL】
https://www.shirayuri.ac.jp/admission/oc/260517.html
午前には、高校生も参加できるキャリア講演会「アニメ『おしりたんてい』監督の仕事」（児童文化学科主催）を開催
また、「オープンキャンパス」と同日の午前中に、アニメーション監督の門 由利子さん（1994年度 児童文化学科卒業）によるキャリア講演会「アニメ『おしりたんてい』監督の仕事」を開催します。
アニメと関わりたい！という思いから「好き」を大切にして、仕事や生き方につなげているお話をぜひ楽しんでください。
児童文化学科は、人間の原点である「子ども」を通して多様な文化の在り方を考える、日本で唯一の学科です。そして、児童文化学科の卒業生たちの進路は実にさまざまです。作家活動をする人、出版社に就職する人もいれば、一般企業で活躍している人もたくさんいます。また、司書資格を取得して、図書館に勤務して、絵本や児童文学の知識を活かしている人もいます。
講演会の詳細はこちら▼
【URL】
https://www.shirayuri.ac.jp/news/2025/002217.html
▼本件に関する問い合わせ先
白百合女子大学 大学経営推進室
住所：東京都調布市緑ヶ丘1-25
TEL：03-3326-1062
FAX：03-3326-1076
メール：kikaku1@shirayuri.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
「白百合女子大学ってどんな大学？」「入試に向けて何を準備すればよい？」初めて参加する方にも分かりやすく、疑問や不安を解消できる内容となっています。
■オープンキャンパス 概要
【日時】 5月17日（日） 13:00〜17:00（受付開始12:30）
【場所】 白百合女子大学
・東京都調布市緑ヶ丘1-25（京王線「仙川駅」から徒歩10分）
※駐車場の用意はないため、来場には公共の交通機関をご利用ください。
【申込】 申込不要（下記URLから事前受付をしておくとスムーズに入場可能）
https://www.shirayuri.ac.jp/admission/oc/260517.html#application
【プログラム】
〇学科別ガイダンス（学科紹介＋模擬授業）
■所要時間（60分）
学科紹介に加えて、学びの特色がわかるテーマの授業を学科別に実施します。高校の授業とはひと味違う、大学での学びを体験してみましょう！
〇「総合型選抜 事前課題方式」事前課題対策アドバイス
■所要時間（20分）
学科ごとに異なる課題が出題される総合型選抜「総合型選抜 事前課題方式」の「事前課題」。取り組む上でのポイントを解説します。
〇入試ガイダンス／エントリーシートワークショップ（基礎）
■所要時間（50分）
総合型選抜を中心に、白百合女子大学の入試についてご紹介します。さらに、出願時に必要となるエントリーシートの取り組み方もアドバイスします。
〇キャンパスツアー
学生スタッフがキャンパスをご案内します。ツアー中、気になることがあれば質問もOK！白百合生気分を味わいながらお楽しみください。
〇トークコーナー
白百合生や教員と自由に話せるトークコーナーを設置します！お気軽にお越しください。入試相談コーナーも別途設置しています。
プログラムの詳細はこちら▼
【URL】
https://www.shirayuri.ac.jp/admission/oc/260517.html
午前には、高校生も参加できるキャリア講演会「アニメ『おしりたんてい』監督の仕事」（児童文化学科主催）を開催
また、「オープンキャンパス」と同日の午前中に、アニメーション監督の門 由利子さん（1994年度 児童文化学科卒業）によるキャリア講演会「アニメ『おしりたんてい』監督の仕事」を開催します。
アニメと関わりたい！という思いから「好き」を大切にして、仕事や生き方につなげているお話をぜひ楽しんでください。
児童文化学科は、人間の原点である「子ども」を通して多様な文化の在り方を考える、日本で唯一の学科です。そして、児童文化学科の卒業生たちの進路は実にさまざまです。作家活動をする人、出版社に就職する人もいれば、一般企業で活躍している人もたくさんいます。また、司書資格を取得して、図書館に勤務して、絵本や児童文学の知識を活かしている人もいます。
講演会の詳細はこちら▼
【URL】
https://www.shirayuri.ac.jp/news/2025/002217.html
▼本件に関する問い合わせ先
白百合女子大学 大学経営推進室
住所：東京都調布市緑ヶ丘1-25
TEL：03-3326-1062
FAX：03-3326-1076
メール：kikaku1@shirayuri.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/