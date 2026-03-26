株式会社ハイブリッド(本社：東京都墨田区)が運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)」にて、本格ストリートブランド「VISION STREET WEAR(ビジョン ストリート ウェア)」と「スポンジ・ボブ」のコラボアパレルコレクションを、2026年3月25日(水)より販売開始いたしました。





VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクション





歴史あるストリートブランド「VISION STREET WEAR(ビジョン ストリート ウェア)」が、今春の好評を受け、大人気アニメーションシリーズ「スポンジ・ボブ」と再びコラボレーション。

新作映画の公開で注目が高まる中、待望の夏コレクションが登場します。





本コレクションでは、ストリートスタイルに遊び心をプラスする鮮やかなカラーバリエーションと、ファニーなスポンジ・ボブのイラストが大きな魅力です。





さらに、スケーターブランドとのコラボレーションらしく、スケーターに扮したスポンジ・ボブやパトリックのグラフィックもラインナップ。キャラクターのユーモラスな魅力とストリートテイストが融合した、スポンジ・ボブファンにも見逃せないコレクションとなっています。









■商品ラインナップ■





【スポンジ・ボブコラボ】SkaterTee / スケーターグラフィックTシャツ

【スポンジ・ボブコラボ】SkaterTee / スケーターグラフィックTシャツ





【スポンジ・ボブコラボ】SkaterTee / スケーターグラフィックTシャツ／5,390円(税込)

スケーターに扮したスポンジ・ボブとパトリックがキュートな一枚。

バックにも後ろ姿をプリントし、遊び心あふれるディティールとなっています。





【スポンジ・ボブコラボ】Multi Tee / マルチグラフィックTシャツ

【スポンジ・ボブコラボ】Multi Tee / マルチグラフィックTシャツ





【スポンジ・ボブコラボ】Multi Tee / マルチグラフィックTシャツ／5,390円(税込)

バックの大きなスポンジ・ボブが印象的な一枚。

VISION STREET WEARのロゴの周りに人気キャラクターたちが散りばめられた、ファン必見のアイテムとなっています。





【スポンジ・ボブコラボ】VSW LogoT / VSWロゴグラフィックTシャツ

【スポンジ・ボブコラボ】VSW LogoT / VSWロゴグラフィックTシャツ





【スポンジ・ボブコラボ】VSW LogoT / VSWロゴグラフィックTシャツ／5,390円(税込)

アイコニックなVISION STREET WEARのマガジンロゴを使用したアイテム。

ストリートな着こなしに映えるシックなデザイン。

男女ともに着やすい、デイリーに使える一枚です。





【スポンジ・ボブコラボ】Character Tee / キャラクターグラフィックTシャツ

【スポンジ・ボブコラボ】Character Tee / キャラクターグラフィックTシャツ





【スポンジ・ボブコラボ】Character Tee / キャラクターグラフィックTシャツ／5,390円(税込)

キャラクターの集合イラストがキュートな一枚。

ベーシックなカラー展開だけでなく夏らしいイエローもラインナップし、この夏のスタイリングの主役になるアイテムです。









■販売詳細■

販売場所： Ha-Li-C STORE by HYBRID

URL ： https://halic-store.com/blogs/feature/20260325









■スポンジ・ボブについて■

1999年7月17日の放送開始以来、スポンジ・ボブは視聴率の高いアニメシリーズとして、たくさんの愛されるキャラクターを生み出し、ポップカルチャーのキャッチフレーズやミーム、映画化や、さまざまな商品、さらにトニー賞を受賞したブロードウェイ・ミュージカルなどを展開し、世界中にファンを拡大してきました。

スポンジ・ボブはパラマウント・グローバルの歴史の中で最も多くの国で配信されている作品であり、180カ国以上、そして30以上の言語に翻訳され、四半期ごとに平均1億人以上の総視聴者数を記録しています。日本ではNHK Eテレの地上波で放送中です(2026年1月現在)。

スポンジ・ボブは、ステファン・ヒーレンバーグが制作し、カリフォルニア州バーバンクのニコロデオンが製作しました。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、ユーモラスで楽しい日常を描いたハイテンション・アニメです。









■Ha-Li-C STORE by HYBRIDについて■

日常が楽しくなる普段着を提案する、ユニセックスなアパレルショップです。









■株式会社ハイブリッドについて■

株式会社ハイブリッドは『相互信頼』をモットーとし、お客様第一主義、同時にお取引様も大切に考え、社員全員含めすべての人々と相互に信頼し合いながら豊かな人間性を育み、ファッションを通じて日々の変化に適応しながら、新しい価値と楽しさを提案できる企業であり続けます。









■会社概要■

商号 ： 株式会社ハイブリッド

代表者 ： 代表取締役社長 大森 彦行

所在地 ： 〒130-0026 東京都墨田区両国2-9-5 925両国ビル

設立 ： 1985年1月

事業内容 ： ヤングカジュアルを中心とした衣料品・小物の企画・販売

資本金 ： 4,000万円

会社HP ： http://hybrid-inc.co.jp/

オンラインショップ： https://halic-store.com/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ハイブリッド

Tel：03-3635-1156