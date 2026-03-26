【フィジカルAIで生活支援ロボットの未来を切り拓く】ロボティクス学科 出村研究室の「Happy Robot」、RoboCup2026世界大会出場へ2026年6月30日から7月6日まで、韓国・仁川広域市で開催

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