DMM GAMES新作女性向けライフサポートゲーム『フルールデイズ』×『Starry☆Sky』コラボ開催！新規書き下ろしストーリーも登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』にて、『Starry☆Sky』とのコラボを開催することをお知らせいたします。

また、コラボを記念して公式Xでもキャンペーンを開催することもお知らせいたします。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723

公式サイト：https://www.fleurdays.jp

公式X：https://x.com/fleur_days

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fleur_days

■ゲーム内にて「Starry☆Sky」コラボ開催！

開催期間：2026年3月25日（水） 14:00 ～ 2026年4月3日（金） 13:59

本コラボでは、期間限定のコラボパートナー「土萌 羊」が実装され、一部を除いた日常ツールで「土萌 羊」と日々を過ごせます。

さらに、期間中の「コラボミッション」クリアで手に入る豪華報酬には、浅生柚子氏が本コラボのために書き下ろした「コラボストーリー」も！

ぜひこの機会に『フルールデイズ』をプレイしてみてくださいね！

＜Starry☆Sky コラボ報酬内容＞

コラボストーリー（全2話）、コラボ記念スタンプ（全3種）、コラボ記念着せ替え（煌坂 ヨウ）、その他ゲーム内アイテム

▼特設サイトはこちら

https://www.fleurdays.jp/collaboration/

▼コラボ第一弾PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EFjcXyshXY0 ]

※本イベントの開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

■公式Xにてコラボ記念キャンペーン開催中！

開催期間： ～ 2026年4月3日（金） 13:59

コラボ開催を記念して、公式XではAmazonギフトカード番号が抽選で30名様に当たる豪華リポストキャンペーンを開催中！詳細は公式Xをご確認ください。

※本キャンペーンは「フルールデイズ」運営による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

お問い合わせは「フルールデイズ」お問い合わせメールアドレス（fleurdays-support@game-mail.dmm.com）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

▼製品概要

タイトル：フルールデイズ

ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

配信：合同会社EXNOA

開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント

▼出演キャスト

江越彬紀/阿座上洋平/坂田将吾/近藤孝行

▼『Starry☆Sky』とは？

Starry☆Sky（スタスカ）は13星座の性格特徴を持つキャラクターが登場し、『星座彼氏シリーズ』、『星座旦那シリーズ』、『プラネタリウムCD＆ゲーム』でお送りする、あなたとキャラクターとの恋物語です。

公式サイト：https://www.honeybee-cd.com/starry_sky.php

公式X：https://twitter.com/StarrySky_hb

▼会社概要

会 社 名：株式会社アリスマティック（https://www.arith-metic.jp/）

本 社：東京都文京区水道2丁目19番10号

代 表 者：代表取締役 星 昌宏

設 立：2008年12月

▼サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

▼リベル・エンタテインメントについて

リベル・エンタテインメントは『アイ★チュウ』、『A3!』、『蒼焔の艦隊』、『18TRIP』をはじめ、ソーシャルゲーム、スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエンタテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。

会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）

本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F

代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎

設 立：2006年9月26日

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC

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