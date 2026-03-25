朝食をほぼ毎日摂る人は6割　モーニングサービスの魅力は「プチ贅沢」気分が味わえること

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「朝食に関する調査（2026年）」を実施しました。一日の活力の源となる朝食は、忙しい朝に手軽に済ませる人がいる一方で、朝活やプチ贅沢として外でモーニングサービスを楽しむなど、そのスタイルは多様化しています。今回は、自宅での朝食の摂取状況や主に食べているもの、朝食に関する意識に加え、モーニングサービスにかける予算の上限やその魅力について聴取しました。



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https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260325breakfast

■調査結果

全体の6割以上が「ほとんど毎日」朝食を摂る習慣があるが、2割は「摂っていない」と回答。

年代が上がるにつれて毎日朝食を摂る割合が高く、60代では76.8％に対し、20代は49.1%にとどまる。＜図1＞

朝食の主食は、「パン類」は60.5%と最も多く、「ご飯・お米」は44.5%。

40～60代は「パン類」が6割を超える。20代は「パン類」と「ご飯・お米」の割合がほぼ同率。＜図2＞

朝食の実態・意識は、「毎日決まったメニューを食べている」が45.5％。「手軽にすぐ食べられる簡単なものを選んでいる」「気に入るとずっと食べ続けるメニューがある」が2割前後で続く。

50～60代は「毎日決まったメニュー」「1日のはじまりのルーティーンとなっている」といったメニューの固定化に関する項目が高い。＜図3＞

モーニングサービスの予算上限は、「300円未満」が29.5％、「300円以上～500円未満」が30.9％と、「500円未満」が6割を占める。

年代が上がるほど、「500円未満」の割合も高くなる。20代は「1,000円以上」が23.2％と、モーニングサービスにお金をかける人も一定数存在する。＜図4＞

モーニングサービスの魅力は、「プチ贅沢気分が味わえる」がTOP。

次いで「モーニング限定のメニューがある」「自分では用意しにくいメニューを楽しめる」「非日常的な気分になれる、気分転換」が上位。女性は男性と比べて高い項目が多く、モーニングサービスに魅力を感じている。＜図5＞

■調査項目

□属性設問

□自宅での朝食実態

□自宅で摂っている朝食の内容

□朝食に関する実態・意識

□モーニングサービスの予算上限

□モーニングサービスの魅力

◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ

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■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年3月20日（金）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆

株式会社クロス・マーケティング 広報担当マーケティング部

TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275

E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp

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＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」