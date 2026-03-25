株式会社ハートビーツ、450社が出展する日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」に出展します

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年4月15日（水）・16日（木）に幕張メッセにて開催される、約450社が出展する日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」に出展いたします。

「Startup JAPAN EXPO 2026」とは

約450社のスタートアップやスタートアップ支援企業が出展し、約13,000人の関係者が参加する日本最大級のスタートアップ展示会です。



事前に出展ブースへの訪問予約を行うことができ、最新サービスの比較・検討や事業提携のパートナー開拓を効率的に行うことが可能です。

国内のみならず海外からもスタートアップが出展し、最新のサービスや技術を体験することができます。



会場では他にも、

・スタートアップやオープンイノベーションの最新トピックが語られる「カンファレンス」

・同じ課題やテーマに取り組む来場者同士で名刺交換ができる「テーマ別交流会」

・成長著しい注目スタートアップが登壇する「Dream Pitch」

など、見逃せないプログラムが目白押しです。

ピッチステージ「Dream Pitch」へは、ハートビーツも登壇いたします！

日時：4月15日（水）15:30-16:30（登壇は16:00頃を予定しています）

会場：D会場（展示ホール内）

ぜひ、応援を宜しくお願いします！

※参加には事前のお申込みが必要です。

開催概要

参加お申込はこちら :https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp

日時：2026年4月15日（水）～ 4月16日（木）10:00～17:00 (予定)

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8

主催：Eight（Sansan株式会社）

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：事前登録制

・EXPO：無料でご参加いただけます

・FUNDeal：FUNDealパス（有料）の購入が必要です



※Sansan株式会社が主催するイベントは、ビジネスマッチングや商談を目的として開催しているため、原則として、ビジネスパーソンの方以外は入場できません。ただし、18歳未満の方でもビジネスについて研究・実践したい方であれば、保護者の同伴を前提として入場可能です。なお事故等のリスクを考慮し未就学児の入場は不可とします。

※ 事前登録の無い方はご参加不可となります。

※営業目的での来場（逆営業）は禁止とします。

本イベントに関するお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。

https://sjexpo-event.zendesk.com/hc/ja

出展サービス

参加お申込はこちら :https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_sp_pk&utm_source=sp

・フルマネージドサービス（24時間365日 有人監視体制）

24時間365日の監視・障害対応体制を提供し、オンプレミスやクラウド環境を問わず、インフラの安定運用を支援するサービスです。

社内のリソースが限られる中でも、安心してインフラ運用をお任せいただき、機能開発やリリースに稼働を集中させることが可能です。

・AWS請求代行サービス

初期費用・代行手数料は無料。AWS利用料のお支払いをハートビーツ経由に切り替えるだけで、AWSを割引料金でご利用いただけます。

最大18%のコスト削減に加え、エンタープライズ相当の手厚いサポートも受けることが可能です。

また、rootアカウントやAWS Organizationsをそのまま継続してご利用いただけるプランもご用意しています。



・SecureOps+（セキュリティ運用代行）

AWSネイティブサービス（AWS Security Hub CSPM、Amazon GuardDuty、Amazon Inspector 等）・TrendAI Vision One(TM)を中核に、セキュリティアラートのトリアージ（優先度判断）から影響範囲の整理、対応を前に進めるための判断整理と対応の推進、再発防止策の提案までを一気通貫で支援する、実運用を前提としたセキュリティ運用支援サービスです。

インフラ運用のプロが、貴社に代わって「脅威検知」から「重要度判定・運用」まで代行。

専門知識やリソースがなくても、ランサムウェアをはじめとする昨今のサイバー攻撃から自社を確実に守り抜く、最適なセキュリティ体制を提供します。

・Kozutumi

企業向けの重要ファイル転送プラットフォームです。

特定のメールサービスやストレージサービスに依存することなく、簡単かつセキュアに重要ファイルを「渡す・受け取る」ことが可能となります。

機密性の高いビジネス文書や個人情報を含むファイルなどを安全に転送する必要がある企業に最適なソリューションです。

ハートビーツが解決する課題（このような方におすすめ）

24時間365日のインフラとセキュリティの運用をプロが代行することで、エンジニアを保守対応から解放し、本来のサービス開発に専念できる環境を構築します。

専門知識を要するアラート判断から具体的な対策までを一気通貫でサポートし、リソース不足に伴う運用上の不安を解消。

インフラとセキュリティの両面から現場の負担を軽減し、企業様が安心して事業成長に注力できる強固な土台を築きます。

ハートビーツは、20年以上にわたり培ったMSP事業者としての知見を活かし、以下のような課題をお持ちの企業様に最適な解決策を提示、ご支援いたします。



▼このような方におすすめ

・夜間・休日のインフラ監視体制を整備したい

・ITインフラ運用が特定の担当者に依存しており、属人化を解消したい

・AWSの利用料やサポート費用を抑えつつ、専門的な技術サポートを受けたい

・ランサムウェア対策や24時間のセキュリティ監視体制を構築したいが、社内リソースが不足している



当日のご商談も承っておりますので、

是非、お気軽にハートビーツの展示ブースへお越しください！

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

プレスリリース一覧(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/93709)