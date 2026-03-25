【Carstay×ソーシャルアパートメント】住まい×モビリティの連携により、「動くコミュニティ」体験を提供開始

株式会社 グローバルエージェンツ

交流型賃貸住宅「ソーシャルアパートメント」を展開する株式会社グローバルエージェンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎剛）は、キャンピングカーに特化したカーシェア・サービスを展開するCarstay株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：宮下晃樹）と、入居者の体験価値向上と新しいライフスタイルの提案を目的としたサービス連携を開始します。

本連携の取り組みとして、ソーシャルアパートメント入居者専用アプリ「ネイバーランド(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000423.000007264.html)」を通じ、全国のCarstayキャンピングカーをいつでも何度でも「\6,000OFF」で利用できる入居者特典の提供を開始。それに伴い、移動する共用ラウンジとしてキャンピングカーを活用した体験レポートを公開しました。

■ サービス連携の背景

ソーシャルアパートメントは、充実した共用ラウンジを通じて、日常的な交流が生まれる新しい住まいの形を提案しています。一方Carstayは、キャンピングカーという非日常の移動空間に関するサービスを提供しています。「住まい」と「モビリティ」を掛け合わせることで、日々利用する固定された共用ラウンジという「交流空間」を動かす感覚で、入居者同士が旅行することができます。日常と非日常をつなぎ、コミュニティの拡張を図る狙いから、今回の連携が実現しました。

■ 入居者専用アプリ「ネイバーランド」の「ネイバーズ特典」にCarstayが追加

「ネイバーランド」は日々のお知らせ配信や、契約情報を確認できるマイページ機能、入居者同士のオンライン交流ツールとなるサークル機能など、日々の生活をサポートする便利な機能を集約したプラットフォームです。

その一機能として、暮らしをより豊かにする優待サービス「ネイバーズ特典」を提供しています。これまでも、自社運営のライフスタイルホテル「LIVELY HOTELS」や宅配収納サービス「サマリーポケット」などの優待特別プランを案内していますが、今回の連携により新たにCarstayがラインナップに加わりました。

本特典により、全国約3,000室のソーシャルアパートメント入居者は、Carstayのキャンピングカーを、いつでも何度でも「\6,000OFF」で利用可能となります。いつものラウンジメンバーと気軽に車をシェアし、新しいアクティビティとして「動くコミュニティ」を体験できる環境を提供します。

（※詳細は、入居者専用アプリ「ネイバーランド」内で入居者に案内）

■入居者によるモニター体験レポート

2026年2月末に開業した「ネイバーズ用賀」の入居者が、コミュニティの関係性を深めるツールとしてキャンピングカーでのデイキャンプを体験。その相乗効果についてまとめました。

【体験者の声（抜粋）】

- 移動中も「動くラウンジ」に：「目的地に着く前から『プライベートなリビング』が動いているような感覚で、普通のレンタカーでは味わえない一体感がありました」- ラウンジにはない関係性の変化：「キャンピングカーは同じ目的を持って丸一日一緒に過ごすので、ハプニングや役割分担を通じて、それぞれの年齢差も感じなくなり、いつの間にか敬語が抜けたり呼び名が決まったりと、仲が深まるスピードが全然違いました」- 解散のない旅：「各地に送り届ける手間がなく、旅が終わってみんなで同じ家に『ただいま』と帰ってくる安心感が最高でした」体験レポートの全文はこちら :https://www.social-apartment.com/lifestyle/detail/20260324140354

■ 今後の展望

株式会社グローバルエージェンツとCarstay株式会社は、今後もソーシャルアパートメントのコミュニティとキャンピングカーの親和性を活かした入居者同士の新しい体験をデザインし、またソーシャルアパートメント事業以外での可能性を探り、「動くコミュニティ」の広がりを支援していきます。



■ソーシャルアパートメントとは

一人暮らし用の個室に加え、ラウンジ・キッチン・ワークスペース等の充実したパブリックスペースが付帯した住人間の交流ができる賃貸マンションです。従来のワンルームマンションとも、プライバシーの確保が難しいシェアハウスとも異なる新しい居住スタイルで、首都圏・関西圏を中心に約50棟3,000室を展開しています。ウェブマーケティングや継続的なブランディング、入居者発信によるSNSや口コミの影響により年々認知度が拡大しています。

20～30代の社会人が多く、2025年2月には空室ゼロ、入居率100%を達成し、高いニーズと注目を集めています。

参照：ソーシャルアパートメント、全物件の空室ゼロを記録(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000418.000007264.html)

■Carstayとは

キャンピングカーなどの車中泊仕様の車両と、全国の車中泊スポット（駐車場・空き地）をオンラインで検索・予約・決済できるシェアリングサービスです。

■ 株式会社グローバルエージェンツ 会社概要

「世界に新しい文化の可能性を生み出すプラットフォーム」をつくり続けるというミッションのもと、交流型賃貸マンション「ソーシャルアパートメント」、ライフスタイルホテル「LIVELY HOTELS」、それらの併設飲食店舗、ホテル一体型ワークプレイス「.andwork」などの事業を展開しています。

LIVE：交流型賃貸マンション「SOCIAL APARTMENT(https://www.social-apartment.com/)」48棟約3,000室を運営

STAY：ライフスタイルホテル「LIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)」12棟約1,200室を運営

WORK：ホテル一体型ワークプレイス「.andwork(https://www.xandwork.com/)」を運営

DINE：ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH：ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID（ソーリキッド）」を運営

LEARN：弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供

■ Carstay株式会社 会社概要

Carstay株式会社は「誰もが好きな時に、好きな場所で、好きな人と過ごせる世界をつくる」というミッションを掲げ、キャンピングカーのレンタル・カーシェアと車中泊スポットのスペース・シェアリングサービス、車両製造など、国内最大級の車を通じた新しい旅と暮らしのライフスタイル「バンライフ」事業を展開する「MaaS（マース）（Mobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービス））」 のスタートアップ企業です。2019年1月に車中泊スポットのスペースシェア、2020年6月にキャンピングカー、2024年12月にテントの貸出しが可能なアウトドアカーのカーシェア・サービス「Carstay（カーステイ）」を開始。全国各地に車中泊スポットは309箇所、キャンピングカーとアウトドア車両のカーシェアの登録車両は456台です。2022年10月には、車をキャンピングカー仕様に改造するためのDIYスペース、キャンピングカーの製造・改造・修理などを手掛ける「Mobi Lab.（モビラボ）」事業も開始しました。（https://carstay.jp/）