三菱UFJ銀行、Salesforceの金融業界向けAIエージェント「Agentforce 360 for Financial Services」を本稼働

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長 小出 伸一、以下：Salesforce）は、株式会社三菱UFJ銀行（本社：東京都千代田区、取締役頭取執行役員 半沢 淳一、以下：三菱UFJ銀行）が、金融業界向けに特化した自律型AIエージェント「Agentforce 360 for Financial Services(https://www.salesforce.com/jp/news/stories/agentforce-for-financial-services-announcement/)」（旧名称：Agentforce for Financial Services）の本稼働を開始したことを発表しました。

三菱UFJ銀行は、2025年8月に日本で初めて同ソリューションを選定(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2025/08/01/mufg-customer-news-2/)し、約6ヶ月間にわたる構築期間を経て利用を開始しました。これにより同行は、日本の金融グループとして先駆的に、単なるAI導入ではなく行員と自律型AIが共通の基盤上で協働し実業務を完結させる「エージェンティック エンタープライズ」への変革を本格化させます。

背景：三菱UFJ銀行は、顧客データの一元化と営業力の最大化を目的に構築したAgentforce 360 for Financial Servicesを中核基盤の一つとして、AIエージェントの活用を推進しています。今回の本稼働では、法人および個人営業の最前線で実務を担う営業担当行員への展開を見据えて本番環境での利用を開始しました。



Salesforceの支援と効果：三菱UFJ銀行が進める多様なAI活用において、SalesforceのAgentforce 360 for Financial Servicesは、以下の点を通じて法人および個人営業の最前線を支援します。

- 顧客情報の網羅的な収集と高度な分析支援：従来、行員がSalesforce上に分散する顧客情報を手作業で確認していた業務をAIエージェントが担います。顧客属性や提案・取引履歴といったAgentforce Financial Services（旧名称：Financial Services Cloud）内のデータを横断的に活用することで、より深い顧客理解に基づいた対話を可能にします。- 行内ナレッジの即時活用と専門知識の継承支援：行内に蓄積されたベテラン行員の暗黙知やノウハウといったナレッジへのアクセスをAIエージェントが仲介します。行員が自然言語で問いかけるだけで、過去の最適な提案手法や専門的なスキームを瞬時に特定。経験の浅い行員であっても、ベテラン層の知見を即座に引き出すことが可能となり、組織体での提案品質の均一化と高度化を実現します。

期待される効果：今回の本稼働を一歩目として、営業現場の第一線で実務を担う行員は面談準備などの時間を要する業務から解放されます。Agentforce Financial Servicesのデータを基盤としてAIエージェントが支援を行うことで、行員は精度の高い仮説を持って顧客との対話に臨むことが可能となります。このAIエージェントによる実務支援の深化を通じて、業務効率の飛躍的な向上とともに、顧客一人ひとりのニーズに寄り添った付加価値の高い提案と、顧客体験のさらなる向上を実現します。

今後の展望：三菱UFJ銀行では、Agentforce Financial Services内の顧客データに加え、最新のニュースや市場動向などの外部情報をリアルタイムで統合・分析し、面談前に顧客の関心が高いと推察されるトピックを優先順位付けして提示することで、準備時間の削減と、より深い顧客理解に基づく対話の実現を目指しています。さらに、集約されたデータと対話の文脈をもとに、AIエージェントが顧客ごとに最適化された提案シナリオの策定を支援することで、行員が戦略立案や実行といった付加価値の高い業務に専念できる環境を整備していきます。

顧客の視点：三菱UFJ銀行 法人・ウェルスマネジメント企画部 システム企画グループ 次長、武井優氏は次のように述べています。「当行が目指すAIと人間が融合した組織変革において、Agentforceの本稼働は重要なマイルストーンです。Agentforce Financial Servicesに蓄積された顧客データとAIが直結することで、営業支援は飛躍的に高度化し、顧客体験の最適化につながるものと期待しています。今後は、行内の様々なAIエージェントとの連携といった活用範囲の拡大を進め、現場の営業力強化と顧客満足度のさらなる向上を目指してまいります」



Salesforceの視点：Salesforce 専務執行役員 エンタープライズ事業統括 エンタープライズ公共・金融・地域SX営業統括本部 統括本部長、田村 英則は次のように述べています。「このたび、三菱UFJ銀行様がAgentforce 360 for Financial Servicesを本稼働されたことを大変光栄に思います。これまで同行が蓄積してこられた顧客データとAIの融合により、日々の業務を自律的に支援する新たな価値を創出します。今後、三菱UFJ銀行様における多様な専門業務を支援するAIエージェントの実装や、複数のAIが連携するマルチエージェント環境の構築に向けた取り組みを支援してまいります。Agentforceは他社および自社開発のAIエージェントをつなぐオーケストレーターとして機能し、金融業界特有の200種類以上の標準アクションやData 360によるデータ活用の拡張を通じて、人とAIが協働する次世代の業務モデルの実現を後押しします。Salesforceは今後も、三菱UFJ銀行様が『エージェンティック エンタープライズ』としてさらなる進化を遂げられるよう、強固なパートナーシップのもと支援してまいります」

詳細情報：

- Agentforce for Financial Servicesの詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/financial-services/artificial-intelligence/?d=cta-body-promo-8)。- Agentforce for Financial Servicesの発表に関連する記事は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/news/stories/agentforce-for-financial-services-announcement/)。

Salesforceについて

Salesforceは、あらゆる規模の企業がエージェンティック エンタープライズへと変革することを支援します。人とAIエージェント、アプリケーション、データを信頼性の高い単一のプラットフォームへ統合することで、これまでにない成長とイノベーションを実現します。詳細は salesforce.com/jp(http://salesforce.com/jp) をご覧ください。

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