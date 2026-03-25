【夏肌にひんやり】“柔軟剤以上、香水未満”のやさしい香りに「涼」をプラス。クール成分(※1)配合の「アイスフレグランスウォーター」が数量限定で登場！

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、フレグランス ライフスタイル ブランド「レールデュサボン」において、“柔軟剤以上、香水未満”のやさしい香りが特徴の「エアオアシス」ラインより、クール成分※1配合の「アイスフレグランスウォーター スタートウィズ」を2026年5月23日（土）より数量限定で発売いたします。また、一般発売に先駆け、全国のロフト、PLAZA（一部店舗除く）、公式オンラインストア「FITS you. STORE」にて、2026年4月25日（土）より先行発売を順次開始いたします。

【エアオアシス フレグランスウォーターについて】

周囲の人や空間との調和を大切にしながら、“柔軟剤以上、香水未満”のやさしい香り立ちをコンセプトに誕生した「エアオアシス」のフレグランスウォーターは、低アルコール処方※2で揮発性をコントロールする「ダブルサークル製法」を採用。香水特有のトップのツンとした刺激を抑え、シームレスな香り立ちを実現しています。まるでそよ風が運ぶ花々や新緑のように日常の空気に自然と溶け込む香りは、ボディだけでなくヘアにもお使いいただけます。

【新製品のフレグランスウォーター「アイスフレグランスウォーター スタートウィズ」について】

夏季限定の「アイスフレグランスウォーター スタートウィズ」は、ローズとグリーンアップルの華やかさに、キー香料のアップルミントが重なり、ひんやりと透き通る空気を吸い込んだような心地よい香りが広がります。

また、本製品はクール成分※1を配合。シュッと一吹きすると、肌でひんやりとした感覚を楽しめ、暑さを感じるシーンに心地よい涼を届けます。淡いブルーのグラデーションを施したボトルは、視覚からも清涼感を演出。

暑い夏の “気分スイッチ” に。本製品が届ける、涼やかなひとときをぜひご体感ください。

※1：乳酸メンチル（清涼成分）

※2：当社従来品レールデュサボン オードトワレ と比較して

＊本製品は身体にシュッと一吹きして香りを楽しむ製品であり、飲料水ではありません。またアロマディフューザーに入れての使用も不可となっております。

【商品概要】レールデュサボン エアオアシス アイスフレグランスウォーター スタートウィズ

■商品名：レールデュサボン エアオアシス アイスフレグランスウォーター スタートウィズ

■容量 / 価格：60mL / 3,850円（税込）

■先行発売日：2026年4月25日（土）より、順次発売

■先行販売先：

全国のロフト（一部店舗除く）及びロフトネットストア https://www.loft.co.jp/store/(https://www.loft.co.jp/store/)

全国のPLAZA（一部店舗除く）

公式オンラインストア「FITS you. STORE」https://store.fits-japan.com/lp?u=lairdesavon_airoasis(https://store.fits-japan.com/lp?u=lairdesavon_airoasis)

■一般発売日：2026年5月23日（土）

■一般販売先：全国のバラエティショップ、ディスカウントストア等（一部店舗を除く）

【香り】

ローズとアップルの華やかさにミントの清涼感を感じる涼やかな香り

BODY：ローズ、グリーンアップル、カシス、オゾン、アップルミント

BASE：クリスタルムスク、ミュゲ、シダーウッド

（キー香料：アップルミント）

【製品特徴】

■ 香りへのこだわり

・ダブルサークル製法により、トップのつんとする香りを抑え、シ ームレスな香りの変化により、初めから最後まで安定した香りで鼻なじみの良さを実現。

・日本人の嗜好に合う、鼻なじみの良いクリスタルムスク配合のオリジナル香料を使用。

・低アルコール処方※1により、肌なじみが良く、心地よく柔らか な香りを楽しめる。

■ 「成分」や「水」へのこだわり

・オーガニックペパーミントエキス※2＆クール成分※3配合し、清涼感をお届け

・水へこだわり、天然酵母水※4を採用

・自然由来原料86％使用※5

・オーガニック※6＆アップサイクル※7原料配合

・6つのフリー処方（鉱物油、着色料、シリコン、パラベン、動物由来原料、紫外線吸収剤は不使用）

※1：当社従来品レールデュサボン オードトワレ と比較して

※2：セイヨウハッカ葉エキス（保湿成分）

※3：乳酸メンチル（清涼成分）

※4：ガラクトミセス培養液（保湿成分）

※5：自然由来指数86% （水を含む） ISO16128 準拠

※6：チャ葉水(保湿成分）、オリーブ果実油（保湿成分）

※7：オリーブ葉エキス（保湿成分）

【ブランド紹介】レールデュサボン（L'air De SAVON）

2015年に誕生したレールデュサボンは、「上質なせっけんの香りを通して、清潔感あふれるライフスタイルの実現」を掲げるフレグランス ライフスタイル ブランド。2025年3月にはブランド誕生10周年を迎えました。香水、ファブリックスプレー、柔軟剤など、様々な製品を通して、さりげなく、心地よく香るせっけんの香りをお届けしています。

そして、 10周年という節目に、レールデュサボンは新たなライン「エアオアシス」を立ち上げました。この新ラインは、「香りを楽しみたいけれど、周囲への配慮も大切にしたい」という現代のニーズに応えるために誕生。「エアオアシス」は上質なせっけんの香りを、これまでとは異なる形で体験できる新しい提案です。香りの楽しみ方は人それぞれ。多様なライフスタイルや価値観が存在する中で、レールデュサボンは常に時代の変化を捉え、進化し続けます。

■レールデュサボンブランドサイト https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/lairdesavon(https://store.fits-japan.com/shop/product_categories/lairdesavon)

■レールデュサボン公式Instagram https://www.instagram.com/lairdesavon_japan/(https://www.instagram.com/lairdesavon_japan/)（＠lairdesavon_japan）

会社概要

■社名：株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名：代表取締役 富樫 康博

■所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業：1990年

■主な事業内容

・海外ブランド（香水 / コスメ / 雑貨等）の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X https://x.com/FITS_fragrance