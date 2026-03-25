東京都でベーカリー・ベーカリーカフェを15店舗展開する株式会社アンテンドゥ(所在地：東京都練馬区、代表取締役社長：井戸 大通)は、ブランド初となるフードデリバリーサービス「Uber Eats」および「Rocket Now（ロケットナウ）」を2026年3月より導入いたしました。

■導入の背景

アンテンドゥは、職人が生地から作り上げる「オールスクラッチ製法」と石窯焼きにこだわり、地域に根ざした対面販売を大切にしてきました。足を運ばずに気軽に本格的なパンを食べたいという需要にあわせ、デリバリーサービスの導入を決定いたしました。利便性の向上に加え、前日の余剰パンを詰め合わせた「SDGsセット」をラインナップに加えることで、フードロスに配慮した新しいベーカリーの形を提案します。

■ デリバリー専用メニュー（一例）

・SDGsセット

前日に作りすぎてしまった商品の、お得な4個入りセット。 内容は日替わりで、何が入っているかはお楽しみ！

・総菜パン・菓子パンセット

「あっぱれカレーパン」や「パティシエのメロンパン」など人気4種の詰め合わせ。

・とびっきりめんたい

かねふくの明太子とフレッシュバターの相性抜群！アンテンドゥの大人気商品！

■「Uber Eats」および「Rocket Now（ロケットナウ）」対象店舗

・アンテンドゥ目白店・アンテンドゥ駒沢店・アンテンドゥ八幡山店・アンテンドゥEmio石神井公園店・アンテンドゥエミオ富士見台店・アンテンドゥセゾンココ赤塚店・アンテンドゥ氷川台店・アンテンドゥ中板橋店・アンテンドゥ本蓮沼店

店舗一覧URL：http://www.antendo.com/delivery202603.html

■アンテンドゥについて

＜「パンの情報発信基地」でありたいという想い＞「アンテンドゥ」という店名は、アンテナが2本という意味のフランス語。「情報を受信するアンテナ」と「情報をパンに代えて発信するアンテナ」という意味を込めて付けた名前です。1985年の創業以来、小麦粉から生地を練り、成形して焼き上げる「オールスクラッチ製法」という手づくりの手法にこだわり、パン本来のおいしさを追求してきました。創業者 井戸 勤は全国パン菓子博覧会において「食パン日本一」に輝くとともに「高松宮王冠賞」を受賞、その後も数々の賞を受賞し、創業者自ら通算28回の受賞歴を誇ります。そのレシピと製法が現在にいたるまで継承され、アンテンドゥのパン哲学を生み出しております。

～DJベーカリー～

感動を創造する全く新しいベーカリースタイル。エンターテインメント性を兼ね備え、楽しめるベーカリー。お客様が何度も来店したくなるベーカリーを作りたい。そんな思いでDJベーカリーというコンテンツを開発、1998年11月、吉祥寺ロンロン店のオープンと同時に始まりました。コンセプトは「オープンキッチンの厨房は劇場のステージ、そこに働くスタッフはショーを演じる役者」。オーブンを起点とするレイアウトで焼成の迫力を演出すると同時に、DJ職人がマイクを通して、焼成過程をDJトークする姿には大変好評をいただいております。

■会社概要

商号 ： 株式会社アンテンドゥ代表者 ： 代表取締役社長 井戸 大通所在地 ： 〒179-0081 東京都練馬区北町5-11-14設立 ： 1985年4月事業内容： 1.ベーカリーショップ「アンテンドゥ」「石焼アンテンドゥ」の展開 2.ベーカリーカフェ「BAKERY CAFE ANTENDO」の展開 3.四季に応じた「旬」の洋菓子の販売「セゾン・ココ」の展開 4.サンドイッチ専門店「シェフズプレス」の展開資本金 ： 3,000万円URL ：http://www.antendo.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社アンテンドゥ お客様相談窓口TEL ： 03-3550-8141MAIL：info@antendo.com