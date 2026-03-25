CES 2026 イノベーションアワード受賞技術の「SwipeVideo Live」が西武ライオンズ本拠地ベルーナドームに導入決定

AMATELUS JAPAN 株式会社

株式会社AMATELUS（本社：東京都、代表取締役：下城伸也）は、NTTドコモビジネス株式会社（旧NTTコミュニケーションズ株式会社、以下、NTTドコモビジネス）を通じて、株式会社西武ライオンズ（以下、西武ライオンズ）の本拠地であるベルーナドームにおいて、当社の自由視点映像およびマルチアングル映像の配信特許技術SwipeVideoのライブ配信ソフトウェア「SwipeVideo Live」が採用され、導入されることをお知らせいたします。

本サービスは2026年3月17日開催予定のオープン戦より提供を開始し、ベルーナドーム内のグループ席『ネット裏プライベートボックス（5Gマルチアングル機能付）』に設置されたタブレット端末を通じて、複数アングル映像をリアルタイムに視聴できる新たな観戦体験を提供します。

導入背景

NTTドコモビジネスと西武ライオンズは、ベルーナドームのスマートスタジアム化の実現に向け、2021年2月にパートナーシップ契約を締結し、ICTや通信技術を活用した観戦体験の高度化に取り組んできました。

このたび、その取り組みの一環として、観客が複数視点の映像を自由に切り替えて視聴できるSwipeVideoのライブ配信ソフトウェア「SwipeVideo Live」が採用され、導入されることとなりました。

SwipeVideoは、2024年にサッカークラブ世界最高峰であるレアル・マドリードのプログラムに採択され、さらにサウジアラビアの国家プロジェクトとして注目される総合エンターテインメント・ギガプロジェクト「キディア（Qiddiya）」にも採択されています。また、米国ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー展示会CESにおいて「CES 2026 イノベーションアワード」を受賞するなど、グローバル市場においても高い評価を受けている国際特許技術です。

提供サービス概要

本サービスでは、ベルーナドームに設置された複数カメラ映像をリアルタイム配信し、観客は座席に設置されたタブレット端末から任意の視点を選択して視聴することができます。

試合の中継映像に加え、ライオンズ側ベンチ、ブルペン、バックスクリーン上部からのアングルなど合計4つの映像を同時に表示することができ、これまでにない多角的な視点から試合を楽しむことが可能となります。また、リプレー機能も備えており、もう一度見たいシーンや見逃してしまった場面などを、生配信中にリアルタイムに見返すことができます。

これにより、従来のスタジアム観戦では得られなかった没入感の高い新しい観戦体験を実現します。

なお、本導入は今後の展開も見据えた取り組みであり、野球以外のイベント・興行における映像配信ビジネスへの応用についても、今後検討・推進していく予定です。

主な機能

■ マルチアングルビュー機能

複数のカメラ映像を同時に配信し、視聴者が任意の視点へ自由に切り替えながら試合を楽しむことができます。

■ 追いかけ再生機能

リアルタイム映像を視聴しながら、過去のシーンへ遡って再生することができ、見逃したプレーや気になる場面を繰り返し確認することが可能です。下記画像の白枠部分

■ コマ送り機能

映像を1コマ単位で操作し、プレーの瞬間を細かく確認することができます。迫力ある決定的なシーンをコマ送り機能で1コマづつじっくりと見返して視聴する事ができます。下記画像の赤枠部分

SwipeVideoの主な特徴

・カメラ台数を無制限に増やしても軽量かつ安定した配信が可能

・アングル数を無制限に増やしても高画質を維持したまま配信できる独自技術

（一般的なマルチアングル配信技術では、7アングル以上になるとFHDからHDへ画質が低下する仕組み、またはアングル切替時にバッファリングが発生する仕組みが多い中、SwipeVideoはその課題を解決しています）

・アングル切り替え時に待ち時間が発生しないノーバッファリングUX

・HTML5ベースのWEBプレイヤーによりアプリ不要で視聴可能

・様々なカメラ機器や映像システムとの柔軟な連携に対応

・アングルごとの音声切替や音声グループ切替にも対応

＜SwipeVideoについて＞

AMATELUS社が開発・提供する、複数台のカメラ(台数無制限対応)で撮影された映像を、視聴者がスワイプする事でWeb上で（アプリ内も可）自由に視点を切り替えながら視聴できる配信システムであり、国際特許として取得済みの技術です。

これまで、自由視点映像やマルチアングル映像は、映像処理負荷や配信負荷の高さからブラウザ上での配信が難しいとされてきました。SwipeVideoは、この課題を解決し、自由視点映像およびマルチアングル映像をクラウド配信できる世界初の独自開発技術です。

自由視点映像は2018年以降オリンピックなどでも採用されてきた映像技術ですが、従来は配信が困難であり、視聴者はテレビ上で自動的に回転する映像を受動的に視聴することしかできませんでした。SwipeVideoはその課題を解決し、自由視点映像をインターネット配信しながら、視聴者自身が自由に視点を切り替えて視聴できることを可能にした国際特許技術です。

また、HTML5技術のみで動作するためアプリのインストールは不要であり、再生中（スロー・ズーム・停止中を含む）でも任意のタイミングで視点を切り替えることができます。画面をスワイプするだけで自由に映像の視点を変更できる直感的なユーザー体験を提供します。

SwipeVideoは、従来の「視聴するだけの映像」から「ユーザーが操作して体験する映像」へと進化させる次世代の配信技術です。

※特許：国際特許として日本特許7件取得、米国特許4件取得、中国特許3件取得、韓国特許4件取得、イギリス1件、イスラエル1件、インド1件、オーストラリア1件、インドネシア1件、カナダ1件とそれぞれ取得。その他各国移行申請済み。

SwipeVideoイメージ動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_5qZ2fu9uqY ]

詳細はこちら https://swipevideo.jp

今後の展開

SwipeVideoは今後、スタジアム、アリーナ、コンサートホール、ライブハウスなど様々な施設への導入を進め、施設側との新たな配信協業ビジネスの展開を推進してまいります。スポーツおよびエンターテインメント分野における新たな映像体験価値の創出と収益機会の拡大に貢献してまいります。

【AMATELUS社の概要】

社 名 ：AMATELUS株式会社

本社所在地：東京都渋谷区

設 立 ：2017年1月

資 本 金：5億3262万2112円 （資本準備金含む）

代 表 者：下城伸也

W E B. ：https://swipevideo.jp

事業内容 ：『Swipe Video』の開発・制作・販売を中心に、自由視点映像及びマルチアングル映像等の撮影同期アプリ『SVCam／SVCamDual』の開発、提供、自由視点映像の配信及び編集ソフト・アプリケーションの開発や撮影、VR/MR関連システムの開発を行なっている。

＜これまでの主な採択/受賞歴＞

・Microsoft innovation award2017 受賞

・avex-xRハッカソン（VR/AR/MR） 優勝

・総務省「異能vation」ジェネレーションアワード 特別賞受賞

・横瀬町地方創生プロジェクト「よこらぼ」採択

・埼玉県庁 官民連携事業 採択

・Plug and Play Japan Batch2 採択

・富⼠通 ピッチコンテスト fabbit賞 リコー賞 受賞

・Plug and Play Batch2 Expo Mobility 優勝

・富⼠通アクセラレータ第7期 採択

・電通「GRASSHOPPER」第2期 採択

・docomo 5G DX AWARDS 2020 「最優秀賞」受賞

・日経トレンディ「2020年 START UP AWARADS 大賞」受賞

・2021年 スポーツ庁「イノベーションリーグ」にて「ビュワー・エクスペリエンス・パートナー」授与

・2022年 ヨーロッパ最大のテックカンファレンス”Viva Technology”の「 Innovative Event Challenge」にて優勝

・2023年 スポーツ庁 プログラム「SPORTS INNOVATION STUDIOオープンイノベーション」

採択

・2024年 NVIDIA Inception Program に採択

・2024年 Microsoft for Startups に採択

・2024年 K-Startup Grand Challenge に採択

・2024年 世界最高峰のサッカーチーム「Real Madrid」のプログラムに採択

・2026年 世界最大級の展示会CESにてイノベーションアワードを受賞