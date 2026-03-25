環境コンサルティング事業を展開するイーバリュー株式会社(本社：名古屋市、代表取締役社長：水野 昌和)は、自社で70年にわたり実践してきた組織文化づくりの経験をまとめた書籍『なぜ、あの会社の社員は迷わず動けるのか』を、2026年4月10日に発売します。

同社はこれまで、環境・安全管理分野において1,100社以上の企業を支援してきました。本書では、その現場支援と自社の経営経験から導き出した「文化設計」という組織づくりの方法論を初めて公開します。





書籍『なぜ、あの会社の社員は迷わず動けるのか』





■ なぜ理念を掲げても現場は変わらないのか

企業の組織改革では、理念を掲げる・社員教育を行う・マニュアルを整備するといった施策が一般的です。しかし現場では、以下のような課題が多くの企業で繰り返されています。

・ 教育をしても事故が起きる

・ マニュアルを整備しても行動が変わらない

・ 理念が現場に届かない





著者は1,100社以上の企業支援を通じて、その原因は制度ではなく文化にあると考えるようになりました。事故や問題を防ぐために必要なのは、ルールではなく「社員が迷わず判断できる基準」です。

本書では、この判断基準を組織に根付かせるための方法として、著者が提唱する文化設計(Culture Design Program：CDP)を解説しています。









■ 70年の実践から生まれた文化設計

著者の家業は、祖母がリヤカー1台で始めたスクラップ回収業でした。その後、廃棄物処理事業を経て環境コンサルティングへと発展し、現在では1,100社以上の企業を支援する事業へと成長しています。

その70年の歴史の中で、理念が形骸化した時期・組織が分断された時期・経営判断に迷った時期もありました。

本書では、こうした失敗と再生の経験をもとに、組織文化をどのように設計し、現場に根付かせていくのかを具体的に解説しています。









■ 文化を「道具」にするCDP

Culture Design Program(CDP)では、理念を単なる言葉で終わらせません。クレドブック・朝礼ディスカッション・表彰制度などの仕組みを通じて、価値観を日常業務に組み込みます。理念を現場で使える「道具」に変換することで、社員が自律的に判断できる組織づくりを目指します。

本書では、これらの実践方法を具体的に紹介しています。また巻末には以下の実践資料も収録しています。





・ クレドブック作成ガイド

・ 朝礼ディスカッション実践ガイド

・ 文化診断チェックリスト









■ 本書はこんな方におすすめ

・ 繰り返す類似事故に悩む企業の安全・環境部門

・ 理念が現場に届かないと感じている経営者

・ 組織文化を変えたい人事・組織開発担当者

・ 社員が自律的に動く組織を作りたい管理職









■ 著者プロフィール

水野 昌和(みずの まさかず)

イーバリュー株式会社 代表取締役社長

1966年三重県四日市市生まれ。名古屋商科大学大学院MBA修了。外資系メーカー販社で営業を経験後、家業に戻る。ISO14001認証取得やクレド策定を進め、2018年に環境コンサルティング部門を分社化しイーバリュー株式会社を設立。現在はグループ4社を率い、1,100社以上の企業を支援している。









■ 書籍概要

【書籍名】

なぜ、あの会社の社員は迷わず動けるのか

【副題】

70年3代の実践が教える「判断基準」の設計で、現場の行動が変わる

【著者】

水野 昌和(イーバリュー株式会社 代表取締役社長)

【発売日】

2026年4月10日

【定価】

1,980円(税込)

【ページ数】

約200ページ

【販売先】

イーバリュー公式ホームページ

・購入申し込みフォーム

https://www.e-value.jp/contact-cdpbook/

【発行】

イーバリュー株式会社













■ 会社概要

会社名 ： イーバリュー株式会社

本社所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28

桜通豊田ビル18F(他、太閤オフィス、四日市オフィス)

事業内容 ： 環境コンサルティング事業

法令サポート事業

デジタル教育コンテンツ事業

システム開発事業

組織文化デザイン支援(Culture Design Program)

URL ： https://e-value.jp/





組織文化デザイン支援(Culture Design Program)の詳細案内ページ：

https://www.e-value.jp/cdp/