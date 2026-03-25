【東京農業大学（共同研究）】遺伝子組換えを使わず、鉄を多く含むコメの開発に成功　〜鉄欠乏性貧血対策につながる新しい育種技術〜

遺伝子組換えを使わず、鉄を多く含むコメの開発に成功



〜鉄欠乏性貧血対策につながる新しい育種技術〜

図1 鉄を多く含む新規イネ系統の作出



HRZ1遺伝子変異により、玄米中の鉄が増加することを確認した。



左：鉄染色による玄米断面（青色が鉄）。



右：玄米中の鉄・亜鉛・銅含量の比較。



遺伝子組換えを用いない栄養強化作物の開発につながる成果。



