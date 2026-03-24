【新サービス公開】データドリブン事業成熟度を可視化する「デジタル変革セルフチェッカー」を提供開始

株式会社INDUSTRIAL-X

株式会社INDUSTRIAL-X（本社：東京都港区、代表取締役CEO：八子 知礼、以下「当社」）は、企業のデジタル変革（DX）およびデータドリブン経営の成熟度を診断できるオンラインツール「デジタル変革セルフチェッカー」をコーポレートサイト上で公開したことをお知らせします。

背景

詳細はこちら :https://industrial-x.jp/simulator-guide/

近年、DXや生成AIの活用が進む一方で、多くの企業においては「取り組んでいるが成果が見えない」「何から手をつけるべきかわからない」といった課題が顕在化しています。

実際に当社の調査でも、デジタル変革の目的が効率化に留まり、事業変革にまで至っていない企業が多数を占めるなど、変革の進度には大きなばらつきがあることが明らかになっています 。

こうした状況の中で、自社の現在地を正しく把握し、次の一手を明確にすることが、DX推進における重要な第一歩となります。

本ツールは、当社がこれまで培ってきたDX／AIによる企業変革支援の知見をもとに開発され、企業が自らの変革成熟度を可視化し、具体的なアクションへとつなげることを目的としています。

「デジタル変革セルフチェッカー」とは

本ツールは、業界特性を踏まえた設問に回答することで、企業のデジタル変革成熟度を定量的に診断し、今後のアクションプランまで提示するセルフ診断ツールです。

診断の流れ

・業界選択

・20の業界から自社に該当する業界を選択 診断回答

・業界ごとに最適化された50問に回答 結果確認

・スコアおよび分析結果を即時表示 PDF出力

・レポートをダウンロードし、社内共有や意思決定に活用

本ツールでできること

・業界別にカスタマイズされた診断

20業界それぞれに最適化された設問により、自社の成熟度を精緻に評価

・業界平均との比較

自社のポジションを客観的に把握し、競争力の現在地を可視化

・具体的なアクションプラン提示

短期・中期・長期の観点で、次に取り組むべき施策を提示

・PDFレポート出力

経営会議や社内説明にそのまま活用可能なレポート形式で出力

アウトプット内容

・総合スコア

・カテゴリー別スコア

・カテゴリー別所見・リスク分析

・重点取り組み領域

・短期／中期／長期のアクションプラン

今後の展開

当社は、本ツールの提供を通じて企業のDXの「現状把握」から「実行」までを一気通貫で支援していきます。

また、診断結果に基づいたコンサルティング支援やBPO、AI導入支援などと連携し、企業のデータドリブン経営への変革を加速させてまいります。

１.総合スコア 2.カテゴリー別詳細

3. 所見・リスク分析 4. 短期・中期・長期アクションプラン

こんな方におすすめ

自社のDX/AXがどのレベルにあるのか客観的に把握できていない企業

DXやAI活用を進めたいが、何から着手すべきか分からない企業

経営層・事業責任者として、データドリブン経営への転換を検討している方

デジタル推進部門として、現状整理や社内説明のための材料が不足している方

【サービス概要】

サービス名 ：「デジタル変革セルフチェッカー」

サービス概要：業界別に最適化された設問に回答することで、デジタル変革成熟度を可視化し、自社の現在地と業界内でのポジションを把握。課題分析から短期・中期・長期の具体的なアクションプランまで提示するセルフ診断ツールです。

サービス提供開始：2026年3月

金額：無料

URL：https://industrial-x.jp/simulator-guide/

お問合せ先：marketing@industrial-x.jp

株式会社INDUSTRIAL-X

代表者：八子 知礼

所在地：〒105-0003 東京都港区芝公園1丁目1-1 住友不動産御成門タワー9F

概 要：データドリブン経営による企業変革を支援しています。DXやAIの導入・推進に必要なリソースを、最適かつワンストップで提供し、企業・団体・自治体などの次世代型事業への構造転換をスピーディに実現できる環境を提供しています。企業変革のためのコンサルティングやBPO等の個別ハンズオン支援に加えて、デジタルを活用した変革のためのオンライン型支援サービスも展開しており、データとテクノロジーを軸に持続可能な経営変革を実現します。

URL：https://industrial-x.jp/

【関連サービス・ソリューション】

「工場現場AI化丸ごとPACK」

工場の設備と人材の稼働状況を3ヶ月で包括的にデータ化し、AIエージェント基盤（Dify）を活用し、工場内のパソコンでAIアプリやAIエージェントを自由に作成・カスタマイズできます。既存のOT/IoTセンサから、AIがデータを自社工場の特性に応じて分析し現場担当者の課題解決や業務改善に役立つインサイトを得られるサービスを提供しています。お客様データによるAIの追加学習は行わず、外部にデータを保存しないなど、厳格なセキュリティポリシーを遵守しており、安全な導入環境を実現します。

「紙からAIジャンプPACK」

うるるBPO社との連携により、10年分30万枚の紙帳票をわずか1ヶ月でセキュアに正確なテキストデータ化を行うと同時に現業務のSaaS化を支援することで、業務特化型AIエージェント化までを一気に実現するサービスを提供しています。

「Xtrategy(R)」（エクストラテジー）

経営者や経営企画部、企業の経営を支援する方々が決算資料や中期経営計画などをアップロードするだけで、経営戦略策定のための分析を瞬時に自動出力するサービスです。分析にはPESTEL分析、5FORCES分析、課題マップ、ロードマップなどが含まれます。

URL：https://xtrategy.jp/

「InduStudy(R)」（インダスタディ）

法人営業や士業、コンサル業、自治体職員など、B2Bビジネスに携わる方々が業界を理解するためのレポートを簡単なキーワードの入力で自動出力するサービスです。知りたい業界の業務プロセス、代表的な課題、デジタル化の観点などを出力します。

URL：https://industudy.jp/

「DX plus(R)」（ディーエックスプラス）

DX推進者、DXコンサルタントが、企業の組織全体の課題を構造的に理解し、そして、目的に合わせて最適なソリューションを検討・導入するための、DXプロジェクト企画支援サービスツールです。特許登録済み。

URL：https://dxplus.resource-cloud.jp/login

「Resource Cloud(R)」（リソースクラウド）

DXを実現するための様々な商材(リソース)をオンラインで調達可能とするDXソリューションカタログサービスです。変革に必要なDXソリューションやノウハウをサービスとして提供します。

URL：https://resource-cloud.jp/