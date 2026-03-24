リニア中央新幹線に携わる人々のドキュメンタリームービー「LINEAR NOTES」が本日公開！

株式会社STARBASE

2024年12月にスタートした、東海旅客鉄道株式会社(以下 JR東海)と株式会社STARBASE(以下STARBASE)による「LINEAN PROJECT」。

プロジェクトの新たなコンテンツとして、リニア中央新幹線に携わる人々のドキュメンタリームービー「LINEAR NOTES(リニアノーツ)」を、LINEAN PROJECTの公式ホームページ、JR東海の公式YouTube リニア中央新幹線チャンネルにて本日から公開いたします。

LINEAN PROJECT 公式ホームページ：https://linean.jp/

JR東海 公式YouTube リニア中央新幹線チャンネル：https://www.youtube.com/@-JR

「LINER NOTES」とは、リニア中央新幹線に携わる人たちの物語です。

報道やニュースだけではわからない、実際に携わっている人たちが感じたこと、考えたこと、を彼ら自身の言葉にのせてお届けします。

本日公開するのは、超電導リニアの車両設計を担当する小泉 輝氏のドキュメンタリーです。

多くの人々が携わるプロジェクトの中で、技術的な制約から生じる課題への取り組みや、立場の異なる関係者の様々な意見に耳を傾け設計を進めていく役割を担う小泉氏。これまでの取り組みやプロジェクトを進めていく中で直面する課題や向き合い方、そして原動力となる想いを語っています。

また、3月26日(木) 18時には、超電導リニアに搭載されている高温超電導磁石の研究開発を担当する

伊藤 亮太氏のドキュメンタリーの公開も予定しています。

元々は在来線の車両メンテナンスの仕事に携わっており、プロジェクトに加わった当初は超電導リニアが浮いて走る仕組みもわからなかったという伊藤氏。慣れない分野に向き合いながら試行錯誤を重ね、問題を乗り越えてきた過程に加え、同期との交流で得た学びやチーム内の風通しの良い関係性についても語っています。

普段は知ることのできないリニア中央新幹線に関わる人々の仕事や想いを伝えていくコンテンツ「LINEAR NOTES ～リニア中央新幹線を紡いで～」に、ぜひご期待ください。





◼︎「LINEAN PROJECTとは」

JR東海とSTARBASEが立ち上げた、リニア中央新幹線の開業に向けたプロジェクト「LINEAN PROJECT」。プロジェクト名である「LINEAN」は、リニア中央新幹線を応援してくれるみなさんを呼称するファンネーム・ファンコミュニティネームでもあります。このプロジェクトは、「LINEAN」一人ひとりが、開業に向けて走り続けているリニア中央新幹線と新しい物語や心踊る未来を、ともに紡ぎ、楽しみ、共有していく。ファンの、ファンによる、ファンのためのプロジェクトです。





「LINEAN PROJECT」オフィシャルサイト:http://linean.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/linean_fan__community/