既存設備を活かしてIoT化　BLEセンサー「iBS03AD」で現場データを無線収集

株式会社N-style

株式会社N-style（本社：茨城県小美玉市、代表取締役：中村 博、以下、当社）は、既存設備を活用し、新たな設備投資を抑えながら現場データの収集・可視化を可能にするBLEセンサー「iBS03AD」を提供しています。

既存設備・既存センサーと接続することで設備データを無線で収集でき、配線工事を伴わないIoT導入が可能です。電池駆動・長寿命設計により、低コストかつ短期間で導入できるIoTソリューションとして、製造、農業、物流、医療、建設、環境監視、ビル管理など幅広い分野で活用できます。

モデル名：iBS03AD-V/D/A

■多くの現場が抱える課題

設備監視や環境データの収集など、IoTを活用した現場管理への関心は高まっています。しかし、IoT導入には以下のような課題が存在しています。

・配線工事や設備改修のコストが大きい

・導入コストが高く、PoC（試験導入）から進まない

・既存センサーのデータを活用できていない

・設備状態の確認のため現場へ行く必要がある

・夜間や休日の設備状態を遠隔で把握できない

iBS03ADは、既存センサーを活用したIoT化により、こうした課題の解決を支援します。

■iBS03ADとは

iBS03ADは、既存の設備やセンサーに接続するだけで、現場データを無線で収集できるBLE対応のIoTセンサーです。

配線工事不要で導入でき、既存設備をそのまま活用しながらIoT化が可能です。現場に行かずに設備状態を把握できるため、監視業務の効率化や省人化にも貢献します。

さらに、ゲートウェイ製品（iGS03シリーズ）と組み合わせることで、AWS IoTやAzure IoTなどのクラウドサービスと連携し、データの蓄積・分析にも活用できます。

■製品ラインナップ

■iBS03ADの主な特長

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163087/table/12_1_f1570b6e6c9959729dc5f9e8cc003c5f.jpg?v=202603240151 ]

・既存設備、既存センサーの無線化に対応

電圧、4-20mA電流、デジタル、温度の4種類の入力に対応。既設センサーと接続するだけで、データの無線収集が可能です。

・配線工事不要で簡単設置

両面テープで固定するだけで設置でき、大規模な配線工事を必要としません。

・長期間運用可能な電池設計

CR2450電池1本で、30秒送信設定の場合は計算上7年以上の稼働が可能です。

・クラウド連携

ゲートウェイ製品（iGS03シリーズ）と組み合わせることで、AWS IoTやAzure IoTなど各種クラウドサービスと連携できます。遠隔監視やデータ分析にも活用可能です。

・防水設計（IPx7）

水深1mに30分耐える防水性能を備え、屋外や工場などの過酷な環境でも利用できます。

・広範囲通信

Bluetooth 5対応により、オープンスペースで最大約100mの通信が可能です。

■システム構成図

■活用事例

【製造業】設備稼働監視や予知保全に活用できます。

・設備の稼働／停止状態の監視

・既存の圧力・流量センサーの無線化

・モーターやベアリングの温度監視

・プレス機などの動作回数カウント

【農業・施設園芸】 温度や水分などの環境データを収集し、スマート農業を支援します。

・ビニールハウス内の温度分布管理

・土壌水分センサーによる灌漑管理

・灌漑ポンプの稼働確認

・地温・気温のデータロギング

【物流・倉庫 】温度管理や設備管理の自動化に活用できます。

・冷蔵・冷凍庫の温度監視

・倉庫扉の開閉検知

・フォークリフトなどの稼働管理

【飲食・食品 】HACCP対応に必要な温度記録の自動化に貢献します。

・厨房・冷蔵庫の温度管理

・調理機器の稼働監視

【医療・介護 】医薬品や医療機器の管理業務を支援します。

・医薬品保管庫の温度管理

・薬品庫の入退室管理

・医療機器の稼働状態監視

【インフラ・建設 】遠隔地や屋外設備の監視に活用できます。

・河川・貯水槽の水位監視

・構造物のひずみ・振動監視

・建設現場の騒音・振動管理

【不動産・ビル管理】 設備監視やセキュリティ管理の効率化に活用できます。

・空調・給水設備の稼働監視

・電力使用量のモニタリング

・入退室管理

・設備機器の異常検知

■株式会社N-styleより

詳細を見る :https://nsty.co.jp/20260323_ibs03ad/

iBS03ADは、計測や監視が必要なさまざまな現場で活用できるIoTセンサーです。既存設備を活用したIoT化により、新たな設備投資を抑えながら現場データの収集・可視化を実現します。

本記事で紹介した活用事例は一例であり、接続するセンサーや用途に応じて、さまざまな現場への応用が可能です。

「自社の現場でどのように活用できるか知りたい」「最適なモデルや構成を相談したい」といった段階からのご相談も歓迎しております。

現場環境やご要件を伺いながら、最適なIoT構成をご提案いたします。

また、導入前に実際の環境でご確認いただけるよう、評価機の貸し出しにも対応しております。お気軽にお問い合わせください。

■会社概要

株式会社N-style

所在地：茨城県小美玉市

代表者：中村 博

事業内容：IoTコンサルティング、システムインテグレーション事業

URL：https://nsty.co.jp

お問い合わせはこちら :https://nsty.co.jp/contact/