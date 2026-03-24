ネット完結オーダーシャツSKYRTA、シャツ職人・山神正則氏と協業を開始

フレックスジャパン株式会社

国内縫製によるものづくりを続けてきたオーダーシャツ専門ブランド「SKYRTA（スキルタ）」は、2026年3月にリニューアルを実施し、ビスポークドレスシャツブランドを手がけるシャツ職人・山神正則氏との協業を本格的に開始いたします。

これまでSKYRTAは、700種以上の生地や多彩なパーツ構成など、幅広い選択肢をご用意することで、お客様一人ひとりのご要望にお応えしてまいりました。

今回のリニューアルでは、これまで培ってきたものづくりをあらためて見つめ直し、シャツとしての完成度をさらに高めるため、プロダクト構成と仕様を整理・再構築しています。

山神氏の設計思想を基準に据えることで、SKYRTAとして大切にしたい「ものづくりの考え方」を、より分かりやすくお伝えすることを目指しました。

山神正則氏の設計思想を反映した定番モデル

リニューアルの中核となるのは、山神氏の設計思想を反映した定番モデル「YAMAGAMI MODELLO」です。

オーダーシャツのトップ・カミチェリアとして知られる山神氏は、SKYRTAがこれまで積み重ねてきたシャツメーカーとしての実績と、国内縫製の現場における職人技術を確認したうえで、今回の協業に臨みました。

SKYRTAではこれまでもオーダーシャツを提供してきましたが、今回、山神氏とともに挑戦したのは、通常は限られた場でしか体験できない山神氏の設計思想を反映したモデルを、ネットオーダーという形でお選びいただけるようにすることです。

本来は対面での採寸や調整を前提とする理想的なシャツ設計を、SKYRTAのものづくりと設計基準を通じて、オンラインでも安心してお仕立ていただける形へと落とし込みました。

今回のリニューアルは、その価値をきちんとお届けするために、設計思想を軸としてプロダクト構成や仕様をあらためて見直したものです。

理想のオーダーシャツを、オンラインで

「YAMAGAMI MODELLO」は、山神氏の設計思想を一部反映したサイズオーダー商品です。

山神氏は、日本人として初めてイタリア・フィレンツェ職人組合Osservatorio dei Mestieri d’Arte（OMA）を受賞しています。

流行や生産効率に左右されることなく、身体の構造や動きに即したシャツ設計を追求してきたその考え方を、ものづくりの基準として取り入れました。

そのため、オーダーシャツの基本となる型紙設計においても、この考え方は一貫して反映されています。

シャツを着る方が一日を終えたときに、身体が楽で、気負わず自然に過ごせたと感じられること。

それを、このシャツづくりの理想としています。

ものづくりの考え方を、より分かりやすく

今回のリニューアルでは、定番の「SKYRTA ORDER」に加え「SEASONAL SELECTION」において、パーツ構成や仕様を見直しました。

本当に必要な仕様、山神氏おすすめの生地を絞り込むことで、設計の意図が伝わりやすくなり、安心してお選びいただけるオーダー体験につなげています。

- 設計意図が明確な仕様のみを厳選- 無理のない体型や動きに寄り添う設計を維持- 組み合わせ全体のバランスを考慮した、分かりやすい構成

なお、「YAMAGAMI MODELLO」はサイズオーダー商品として、山神氏がSKYRTAのために一部設計した専用パターンを使用しています。

分かりやすさと完成度を大切に

SKYRTAは今回のリニューアルを、単なる仕様変更や利便性向上のための取り組みではなく、ブランドとして大切にしてきた「ものづくりの考え方」をあらためて明確にする機会と考えています。

その考え方を大切にしながら、お客様と長く信頼関係を築いていけるブランドでありたいと考えています。

今後も、SKYRTAのものづくりやブランドリニューアルに関する詳細について、順次お知らせしてまいります。さらなる続報を、ぜひ楽しみにお待ちください。

公式サイト

詳細は、SKYRTA公式サイト（https://www.skyrta.jp）をご覧ください。

お問い合わせ

本リリースに関するお問い合わせは、フレックスジャパン株式会社 D2C事業部までお願いいたします。

Eメールアドレス：skyrta-order@skyrta.jp

電話番号：026-261-3007