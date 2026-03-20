大阪成蹊大学が午前０時のプリンセス【ぜろぷり】と 経済学部*をPRするコラボ動画を制作 〜本学卒業生が監督を務め、在学生も多数出演〜

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大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長　中村佳正）では、2027年4月開設予定の経済学部*のPRを目的として、人気YouTuber 「午前0時のプリンセス【ぜろぷり】」とコラボ動画を制作し、3月19日より各種プラットフォーム・メディアで展開します。

背景

大阪成蹊大学では、2027年4月に7番目の学部となる経済学部*の開設を計画しています。新たに誕生する経済学部*では、「社会を動かす仕組み」を、もっとリアルにもっと面白く学べる学部を目指しています。そのメッセージを届けるために、人気YouTuberとコラボしスペシャル動画を制作しました。

*仮称・設置構想中。計画は予定であり内容に変更が生じる可能性があります。

動画制作

監督: 澤田竜一 （2011年 本学 芸術学部 映像コース卒業）

制作会社: 株式会社レイ

展開予定

■大阪成蹊大学YouTube公式チャンネル 3/19〜

https://www.youtube.com/@osaka-seikei-university

■大阪成蹊大学特設サイト 3/19〜

https://univ.osaka-seikei.jp/lp/am0princess/

■午前０時のプリンセス【ぜろぷり】YouTube 公式チャンネル　3/20〜

https://www.youtube.com/@am0princess

■広告展開：YouTube/ TVer/ Netflix/ 地上波テレビなど　4/1〜

午前0時のプリンセスとは

0時の鐘が鳴って魔法が解けても、ありのままの自分が1番輝いていたい！誰もが特別な存在であって、だれもがプリンセス！共感・憧れ・多様性をテーマに個性が強く芯のあるバラエティ豊かな4人。

YouTube　https://www.youtube.com/@am0princess

TikTokhttps://www.tiktok.com/@am0princess

▼本件に関する問い合わせ先

広報統括本部

住所：大阪市東淀川区相川3-10-62

TEL：06-6829-2606

FAX：06-6829-2747

メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/