こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大阪成蹊大学が午前０時のプリンセス【ぜろぷり】と 経済学部*をPRするコラボ動画を制作 〜本学卒業生が監督を務め、在学生も多数出演〜
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長 中村佳正）では、2027年4月開設予定の経済学部*のPRを目的として、人気YouTuber 「午前0時のプリンセス【ぜろぷり】」とコラボ動画を制作し、3月19日より各種プラットフォーム・メディアで展開します。
背景
大阪成蹊大学では、2027年4月に7番目の学部となる経済学部*の開設を計画しています。新たに誕生する経済学部*では、「社会を動かす仕組み」を、もっとリアルにもっと面白く学べる学部を目指しています。そのメッセージを届けるために、人気YouTuberとコラボしスペシャル動画を制作しました。
*仮称・設置構想中。計画は予定であり内容に変更が生じる可能性があります。
動画制作
監督: 澤田竜一 （2011年 本学 芸術学部 映像コース卒業）
制作会社: 株式会社レイ
展開予定
■大阪成蹊大学YouTube公式チャンネル 3/19〜
https://www.youtube.com/@osaka-seikei-university
■大阪成蹊大学特設サイト 3/19〜
https://univ.osaka-seikei.jp/lp/am0princess/
■午前０時のプリンセス【ぜろぷり】YouTube 公式チャンネル 3/20〜
https://www.youtube.com/@am0princess
■広告展開：YouTube/ TVer/ Netflix/ 地上波テレビなど 4/1〜
午前0時のプリンセスとは
0時の鐘が鳴って魔法が解けても、ありのままの自分が1番輝いていたい！誰もが特別な存在であって、だれもがプリンセス！共感・憧れ・多様性をテーマに個性が強く芯のあるバラエティ豊かな4人。
YouTube https://www.youtube.com/@am0princess
TikTokhttps://www.tiktok.com/@am0princess
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
背景
大阪成蹊大学では、2027年4月に7番目の学部となる経済学部*の開設を計画しています。新たに誕生する経済学部*では、「社会を動かす仕組み」を、もっとリアルにもっと面白く学べる学部を目指しています。そのメッセージを届けるために、人気YouTuberとコラボしスペシャル動画を制作しました。
動画制作
監督: 澤田竜一 （2011年 本学 芸術学部 映像コース卒業）
制作会社: 株式会社レイ
展開予定
■大阪成蹊大学YouTube公式チャンネル 3/19〜
https://www.youtube.com/@osaka-seikei-university
■大阪成蹊大学特設サイト 3/19〜
https://univ.osaka-seikei.jp/lp/am0princess/
■午前０時のプリンセス【ぜろぷり】YouTube 公式チャンネル 3/20〜
https://www.youtube.com/@am0princess
■広告展開：YouTube/ TVer/ Netflix/ 地上波テレビなど 4/1〜
午前0時のプリンセスとは
0時の鐘が鳴って魔法が解けても、ありのままの自分が1番輝いていたい！誰もが特別な存在であって、だれもがプリンセス！共感・憧れ・多様性をテーマに個性が強く芯のあるバラエティ豊かな4人。
YouTube https://www.youtube.com/@am0princess
TikTokhttps://www.tiktok.com/@am0princess
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/