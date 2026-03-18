株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓、以下、「クインクエ」）は、制作会社やWeb事業者が抱える「技術難易度の高い制作要件」に対応するため、外部技術支援サービスを提供開始しました。

本サービスは、API連携、クラウドインフラ設計、セキュリティ要件、データベース連携など、従来のWeb制作領域ではカバーしづらい高度技術が求められる案件に対し、要件整理から設計・実装・レビューまで一気通貫で技術者が伴走する点が特徴です。

サービス提供の背景：制作会社が抱える課題と機会損失

昨今のWeb制作は、サイト制作から業務システム連携・運用前提のクラウド構成設計へと領域が拡大しています。その結果、制作会社が直面する課題として以下が挙げられています：

・API連携・決済連携など、バックエンド知識が必須の案件が増加・インフラ設計やセキュリティ要件への対応が求められる・戦略的提案が必要だが、技術判断に不安がある・少人数チームでは技術者の負荷が集中してしまう・設計ミスが後工程で大きなリスクとなる

こうした状況から、制作会社の多くが「受けたいが対応が難しい」案件を諦めてしまうケースが増えています。

クインクエは、このギャップを埋めるため、技術判断の外部化・設計の伴走を行う専門サービスを立ち上げました。

サービスの特徴

1. 技術要件の整理から支援

プロジェクト初期段階で、課題・要件・制約を整理し、技術的に最適化された構成案を提示します。

2. 設計レビューとリスク分析

API仕様、データ構造、インフラ構成、セキュリティ面など、技術者視点でのレビューを実施します。

3. 実装フェーズの伴走

必要に応じて実装を担当し、開発チームの相談役としてコードレビュー・技術検証を行います。

4. 制作会社の"技術パートナー"として支援

名義や窓口は制作会社側で保持し、クライアント向け提案資料にも技術的裏付けを提供します。

5. スポット利用から長期伴走まで柔軟に対応

1案件単位、月額型、技術相談のみなど、チーム状況に合わせた形で利用できます。

想定される利用シーン

・API連携や外部システムとのデータ同期が必要な案件・クラウド設計（AWS/GCP/Azure）を前提としたWebシステム構築・セキュリティ要件・WAF・認証周りが重い案件・要件が曖昧な状態で提案段階から伴走してほしい・エンジニアが不足しており技術判断を任せたい・大規模案件で設計の妥当性を第三者にチェックしてほしい

制作会社の"受注可能領域"を広げるサポートが可能です。

導入メリット

・案段階で技術不安がなくなり、受注率が向上・高難易度案件を取りこぼさず、売上機会を最大化・技術者の負担分散・属人化の解消・プロジェクト後半の手戻りを最小限に抑制・クライアントからの信頼性向上

技術担当者が抱えがちな「判断材料不足」「相談先がない」という問題を解消します。

代表コメント

技術領域の高度化により「作れるかどうか」ではなく「設計の妥当性」や「運用まで耐えられる構成か」が問われる時代になりました。私たちは、制作会社の皆さまが安心して技術判断できる環境を提供し、より大きな案件・より良いクオリティの成果をクライアントへ届けられるよう伴走していきます。

利用についてまずはオンラインでの技術相談・要件ヒアリングからご案内します。

サービス詳細・お問い合わせhttps://quin-que.net/lp/web-partner/

株式会社クインクエについて

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Mission： DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

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