ミニストップは、北海道産の生クリーム、牛乳、練乳などを使用した新商品を、全国店舗で順次発売します。３月１７日（火）に、カップスイーツ、袋スイーツ、アイスクリーム、３月２４日（火）に、三角サンド、菓子パン計７品を発売します。また、３月１０日（火）より、袋スイーツ１品を販売中です。 北海道産の素材の、濃厚なコクと甘みを活かした商品を、ぜひお楽しみください。 ミニストップは今後も、ミニストップならではの、こだわりの素材を使った商品を通じて、「おいしさ」と「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現してまいります。

【商品情報① ２０２６年３月１７日（火）発売商品】

●商品名北海道ミルクシュークリーム●ミニストップ本体価格１３８円（税込価格１４９．０４円）※1●発売地区全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）●商品特長カスタードクリームに北海道産の牛乳と生クリームを使用し、ミルク感を出しました。ホイップクリームには北海道産の生クリームを使用し、コクを前面に出しました。香料不使用で素材そのものの味を活かしました。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名北海道ミルク杏仁●ミニストップ本体価格１８０円（税込価格１９４．４０円）※1●発売地区全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）●商品特長ミルク杏仁に北海道産の牛乳を、クリームには北海道産の純生クリームを使用し、コクを出しました。北海道をイメージし、ミルク杏仁の上に純生入りクリームを絞り、純白の杏仁に仕上げました。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名北海道ミルクのビッグシューアイス●ミニストップ本体価格１６０円（税込価格１７２．８０円）※１●発売地区全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）●商品特長北海道産の生クリームを使用した、ボリューム感のあるシューアイスです。卵黄のコクを活かし、ミルク感がしっかりと感じられながら、すっきりとした後味です。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品情報② ２０２６年３月２４日（火）発売商品】

●商品名３種のフルーツサンド●ミニストップ本体価格３９８円（税込価格４２９．８４円）※1●発売地区全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）●商品特長フルーツには、パイナップル、苺、キウイのフレッシュフルーツを使用し、ホイップクリームには北海道産の生クリームを使用しました。フレッシュフルーツと、軽くて口あたりのいいクリームのバランスがとれたフルーツサンドです。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名ダブルミルクロールパン●ミニストップ本体価格１４８円（税込価格１５９．８４円）※1●発売地区全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）●商品特長ふんわりとした白生地のロールパンで、北海道十勝産の牛乳入りミルクホイップと、北海道十勝産の牛乳入りミルククリームの２種類をサンドしました。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名ふんわり三角サンド（ミルク）●ミニストップ本体価格１４８円（税込価格１５９．８４円）※1●発売地区全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）●商品特長ふんわりした白生地のパンで、北海道十勝産の牛乳を使用したホイップクリームをサンドしました。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

●商品名もちまる焼き 北海道ミルク●ミニストップ本体価格１５８円（税込価格１７０．６４円）※1●発売地区全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）●商品特長もちもちとした生地と北海道産のミルククリームを合わせた和洋折衷スイーツです。間食、朝食、昼食などの、さまざまなシーンにぴったりなボリュームのある商品です。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

【商品情報③ ２０２６年３月１０日（火）発売商品】

●商品名しあわせクレープ 北海道ミルク●ミニストップ本体価格２１８円（税込価格２３５．４４円）※1●発売地区全国（２０２６年２月末現在：国内１，７５７店）●商品特長北海道産の練乳ムースと練乳ソース、純生クリーム入りのホイップを、もちっと食感のクレープ皮で丁寧に包んだクレープです。※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。