レジュ株式会社

東京都港区六本木六丁目１５番１号

WEB: https://rejuinc.com/

2026年3月16日

レジュ株式会社

iPS細胞でロンジェビティを目指すレジュ、TOAとの協業を強化 iPSF（iPS細胞抽出成分)を活用した化粧品OEM/ODM供給体制をさらに拡充



レジュ株式会社（本社：東京都、CEO：神谷友里江）はこの度、TOA株式会社との間で両社の協業体制を拡張し、レジュが持つ特許技術を活用したiPS細胞抽出成分の化粧品をOEM/ODM供給する体制を強化、世界市場を対象に展開していくことに合意いたしました。

この合意により、iPSFを含むスキンケア製品のみならず、ヘアケア、育毛・養毛製品、ボディケアやカラーコスメなど、さまざまなブランド・用途・市場に対応した化粧品の製造受託が可能となります。

TOAの持つ海外市場向け生産の経験とレジュが海外のiPS細胞関連の規制情報を組み合わせることにより、クライアント企業の海外展開を積極的にサポートするだけでなく、海外ブランドからの受注も可能となりました。

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TOAは、化粧品OEM/ODMトップ企業として、あらゆる化粧品の製造が可能であり、また、多くの海外ブランドの化粧品も製造してきました。これらTOAの豊富な経験とレジュ独自の海外ネットワークを活用し、両社協力して幅広いクライアント企業の商品ニーズに答えてまいります。

レジュ株式会社は、最先端の再生医療技術を応用した様々な製品開発を通じて、今後もiPS細胞技術の活用を通じたロンジェビティの実現に向けて邁進してまいります。

■ 科学的支援体制と品質保証

レジュは、iPS細胞のノーベル賞受賞論文の第2著者である田邊剛士がCEOとしてリードするアイ・ピースから全面的な技術サポートを受け、同社の提供する高い品質と安全性を担保したiPS細胞を使用しています。加えて社内にはiPS細胞研究の専門家が多数在籍しており、製品開発において科学的エビデンスに基づいたデータ提供と技術支援を連携先企業に対し行っています。さらに、iPSFの作成には高品質のiPS細胞を用い、厳格な管理体制のもとで製造されています。TOAも同様に厳格な管理体制のもと高品質の化粧品の製造をおこなっており、両社共同してOEM/ODMパートナー企業に対して高い品質保証を提供します。

レジュ社について

iPS細胞でロンジェビティの実現を目指すレジュは、この技術が人生１００年時代における真の健康と若々しさに繋げられる技術であることを確信し、「身体の中も外面も若々しく」を目標に研究開発を重ね、iPSF（iPSファクター）の開発に成功しました。レジュはサイエンスやエビデンスを大切にした科学的アプローチで人々の健康長寿・美容に貢献し続けることを目指しています。

レジュ株式会社

代表者 CEO 神谷友里江

所在地 東京都港区六本木六丁目１５番１号

事業内容 iPSF（iPSファクター）を活用した美容・健康商品およびサービスの提供

URL https://rejuinc.com

TOA株式会社

代表者 代表取締役社長 神崎 義英

所在地 大阪市中央区北浜三丁目5番29号 日本生命淀屋橋ビル17階

事業内容 化粧品、医薬部外品の受託生産

URL https://www.toa-cosme.co.jp