疑うな、畏れるな これはまだ誰も知らない、たった⼀度の知識（ものがたり）――

『人狼』推理劇×SFループミステリーのインディーゲーム話題作TVアニメ『グノーシア』の舞台化が決定いたしました。『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』を2026年8月21日（金）から9月6日（日）まで飛行船シアター(スタァライト劇場)にて上演いたします。演出を手掛けるのは、「MANKAI STAGE『A3!』」シリーズや「演劇調異譚『xxxHOLiC』」シリーズなど数々の2.5次元舞台を成功に導き、TVアニメ『グノーシア』では人狼監修も担当するなど人狼にも造詣が深い松崎史也。さらに、本作の人狼パートは全ステージアドリブで展開。人狼ゲームをベースとしたアドリブ劇でブームを牽引する「人狼 ザ・ライブプレイングシアター」（オラクルナイツ）が制作協力として参加します。2.5次元演出による濃密なキャラクター・ストーリー再現がもたらす没入感の中、本作のために集結したキャスト陣が繰り広げる全編アドリブの「一度きりの結末の物語」。劇場・配信で最高の『グノーシア』体験を提供いたします。

『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』について

人狼ゲームをベースにしながらも、SF要素やキャラクタードラマを掛け合わせた独自の体験型ゲームとして熱狂的な支持を集め、2025年11月にTVアニメ化された『グノーシア』。舞台は宇宙を漂う一隻の宇宙船、星間航行船D.Q.O.。人間に擬態した未知の存在「グノーシア」を排除するため、乗員たちは毎日1人ずつ、会議での話し合いと投票によって“疑わしき者”をコールドスリープさせていきます。しかし、主人公・ユーリは、どんな選択をしても“1日目”に戻ってしまう--そんなタイムリープの渦中にいました。極限状況の中で交わされる会話を通じて、少しずつ明かされていく乗員たちの本音や秘密。信じるべき相手は誰なのか。何が正しい選択なのか。繰り返されるループの先に待つものとは--。『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』は、TVアニメ『グノーシア』を原作にそのキャラクターと世界観を大切に再現しながら、会議パートでは『人狼 ザ・ライブプレイングシアター』（人狼TLPT）のシステムを導入し、2.5次元舞台としての魅力とアドリブ人狼ゲーム体験を両立。会議パートは全ステージアドリブ。毎ステージ異なる結末を迎えます。キャストは開演直前に配られるカードによって、そのステージでの役割（乗員、グノーシア、エンジニア等）を初めて知ります。そして配られたカードに従い、自身のキャラクターを演じながら即興で言葉を尽くした戦いを繰り広げることになります。誰が嘘をつき、誰が真実を語っているのか--。紡がれるのはキャラクターの言葉か、それとも役者の本音か--。2.5次元演出で彩られた『グノーシア』劇場空間に没入し、キャスト陣の知略と感情が激突する予測不能の究極のライブ・エンターテインメントをぜひご体感ください。

【人狼TLPTとは】

『人狼 ザ・ライブプレイングシアター』(人狼TLPT)は、人狼ゲームのルールを用いてアドリブで物語を紡いでいくライブエンターテインメントです。2012年の初演から通算80公演、動員10万人を記録し、出演回数が500ステージを超える人気キャストも誕生。アドリブ芝居とゲームを融合した「たった一度の物語」によって、人狼ゲームのブームを牽引しています。

全公演のライブ配信も決定！！

『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』では、毎公演異なる結末となる本作の魅力を余すことなく伝えるべく、全公演のライブ配信が決定！全公演スイッチング配信を予定しており、白熱する舌戦を余すことなく、お楽しみいただけます。※詳細は後日解禁いたします。続報をお待ちください。

出演キャスト、豪華スタッフ陣からのコメントも到着！

演出：松崎史也

『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』の演出を担当します。人狼ゲームを題材とし、シナリオ、キャラクター、ゲームシステム、エンディングと異次元の面白さを誇る、インディーゲーム『グノーシア』。アニメ化不可能との定評をチームの圧倒的熱量と技量の両方で覆しサプライズと感動の毎話から圧巻のフィナーレを飾った、アニメ『グノーシア』。『グノーシア』の周りには常に、関わる人の尋常ならざるパワーがあります。演劇として携わる以上、この皆で育て経験してきた物語の、知識の先に存在し得る舞台でなければなりません。舞台化に際してあらゆる可能性があった頃、川勝さん、木村さんお二人から「最も『グノーシア』らしく舞台化して欲しい」と力強いお言葉をいただいたことが決め手となり、リアルタイムに人狼探しの議論をしながらアドリブで演技を紡ぐ＝ライブプレイングシアターの形式を取ることになりました。私は普段、2.5次元演劇の演出家であることが多い一方、”医師マドック”という名前にて人狼ライブプレイヤーも十数年しておりまして、それらの縁も重なり、アニメ『グノーシア』に人狼監修として参加しておりました。集大成、と言うといささか個人的過ぎるとは思いますが、あらゆる力と知識を注ぎ、この舞台を楽しんでいただけるべく努めます。今をおいて他にない、たった一度ずつのループを。D.Q.O.にてお待ちしております。

原作：プチデポット代表 川勝 徹

ゲームからアニメ、そして舞台と新たな『グノーシア』宇宙が広がります。アニメで人狼監修いただいた松崎さんが舞台演出し、『人狼TLPT』のキャストさん、役者さんによる前代未聞の完全アドリブ2.5次元人狼SFループ舞台という意欲作。遊ぶたびに展開が変わる『グノーシア』のゲームを、まさか舞台でやってしまうなんて、ヤバすぎる！いまからどんな舞台になるのか、ワクワクしながら公演を待ちたいと思います！

TVアニメ『グノーシア』プロデューサー：木村吉隆

アニメの制作中、何度か『人狼TLPT』さんの舞台を観劇させていただきました。これがめちゃくちゃ面白い。目の前で起きているミステリーに探偵の視点で参加することができる物語体験は、ものすごく刺激的です。１つ１つの発言を照らしあわせて「誰が人狼かわかった！」となった瞬間は、全身から汗がふきだします。思いっきり推理を外していたときも汗がふきだします。そのすべてがアドリブによって紡がれるのがTLPT（ザ・ライブプレイングシアター）であり、その名を冠する舞台本作『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』は、唯一無二の物語体験になると思います。アニメを楽しんでいただいた皆さまに是非、舞台版『グノーシア』も楽しんでいただけると嬉しいです。自分も１人のファンとして、人間に化けたグノーシアを当ててみせます。

人狼TLPTプロデューサー：桜庭未那

原作ゲーム、そしてTVアニメ『グノーシア』。画期的で繊細なこの素晴らしい作品に人狼TLPTのシステムを融合させ、また新たな宇宙を知れること、とても光栄に思います。絶対的ライブである舞台演劇の空間に毎回“異なる真実“が存在し、やがて“未知なる結末“が目の前で紡がれていくという、唯一無二の観測体験。あなたにお届けできるその瞬間まで磨き続けます。お楽しみに！

ユーリ役：設楽銀河

『グノーシア』は、唯一無二の魅力を持つ作品だと感じています。舞台という空間で、この作品にしかない面白さや緊張感をどこまで立ち上げることができるのか。ユーリという人物を通して、その世界を皆様に届けられることをとても楽しみにしています。人と人との繋がりは深いようでいて、時にあっけなく途切れてしまうことがあります。そんな中でユーリがD.Q.O.で何を信じ、何を求めているのかを考える時間が今はとても幸せです。演出の松崎史也さんをはじめ、素晴らしいキャスト・スタッフの皆さんと共に、最高のステージをお届けできるよう精一杯努めます。物語の終点には、どんな景色が待っているのか。ぜひ、見届けていただけたら嬉しいです。

セツ役：生田輝

大好きなセツ！演じられることがとても嬉しいです！本作は人狼ゲームがベースではありますが、それ以上に登場人物達の人生や人間模様が大きな魅力の一つだと感じています。舞台だからこそできる表現を持って『グノーシア』の世界を皆様にお届けできるよう、座組一同頑張ります。そしてなんと！今作は舞台上でリアルタイムに会議が繰り広げられるんです！同じ公演は一つもないドキドキ感をぜひお楽しみください。ご来場、心よりお待ちしてます！

公演概要

【タイトル】 『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』【原作】 TVアニメ『グノーシア』【脚本】 池永英介【演出】 松崎史也【制作協力】 人狼TLPT【主催】『グノーシアTLPT』製作委員会【企画・制作】ANIPLEX／Office ENDLESS【出演】 （Wキャスト50⾳順）ユーリ役：設楽銀河セツ役：⽣⽥ 輝SQ役：伊藤優⾐／佐當友莉亜ラキオ役：⽥⼝ 涼／永⽯ 匠ジナ役：寺島絵⾥⾹／七海とろろしげみち役：⽯井由多加／柳⽊ガリステラ役：星波／中村裕⾹⾥⼣⾥⼦役：⽥上真⾥奈／春咲 暖コメット役：御寺ゆき／はぎのりなシピ役：⾼地真吾／澤⽥拓郎ジョナス役：⾕⼝賢志／古屋敷 悠ククルシカ役：野元 空／橋本彩花オトメ役：椙⼭さと美／林 千浪レムナン役：健⼈／⽥⼝ 司沙明役：川上将⼤／平賀勇成【⽇時】 2026年8⽉21⽇(金)～9⽉6⽇(⽇)全21ステージ【会場】 ⾶⾏船シアター（スタァライト劇場） 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁⽬24-11※公演スケジュールやキャストスケジュールは舞台公式HPからご確認ください。

※【フェーズについて】本公演では、公演期間が3つのフェーズに分かれ、上演スタイルが段階的に変化します。※

■フェーズ①（8月21日（金）～23日（日）公演）

そのステージの中で、少人数による会議（人狼ゲーム）を3回行います。1回目…５人／2回目…７人／3回目…９人ユーリ、セツ：3回とも登場。SQ、ラキオ、ジナ：1～2回登場(必ず1回目に登場)上記以外：2,3回目のどちらかに登場フェーズ①における各公演の会議のキャストは下記となります。21日（金）18:30公演5人：ユーリ、セツ、SQ、ジナ、ラキオ7人：ユーリ、セツ、ステラ、しげみち、コメット、レムナン、SQ9人：ユーリ、セツ、シピ、ジョナス、ククルシカ、沙明、オトメ、夕里子、ラキオ22日（土）13:00公演 5人：ユーリ、セツ、SQ、ジナ、ラキオ7人：ユーリ、セツ、ステラ、ジョナス、オトメ、シピ、ラキオ9人：ユーリ、セツ、しげみち、コメット、ククルシカ、レムナン、沙明、夕里子、ジナ22日（土）17:00公演5人：ユーリ、セツ、SQ、ジナ、ラキオ7人：ユーリ、セツ、沙明、レムナン、シピ、夕里子、ジナ 9人：ユーリ、セツ、ステラ、コメット、しげみち、ククルシカ、オトメ、ジョナス、SQ23日（日）13:00公演5人：ユーリ、セツ、SQ、ジナ、ラキオ7人：ユーリ、セツ、しげみち、コメット、沙明、オトメ、SQ 9人：ユーリ、セツ、ステラ、ジョナス、ククルシカ、レムナン、シピ、夕里子、ラキオ

■フェーズ②（8月25日（火）～28日（金））

そのステージを通じて、13人による会議を行います。残り2名はゲームの解説役を務めます。フェーズ②における各公演の解説担当キャストは下記となります。25日（火）18:30公演 解説：ジナ（寺島絵里香）、コメット（はぎのりな）26日（水）13:00公演 解説：しげみち（石井由多加）、シピ（澤田拓郎）26日（水）18:30公演 解説：ラキオ（永石匠）、シピ（澤田拓郎）27日（木）18:30公演 解説：しげみち（柳木ガリ）、コメット（はぎのりな）28日（金）15:00公演 解説：しげみち（石井由多加）、オトメ（林千浪）

■フェーズ③（8月29日（土）～9月6日（日））

そのステージを通じて、15人による会議を行います。※会議から追放されたキャラクターは、その後もステージに登場する機会があります。

【チケット料⾦及び各券種特典内容】（フェーズ①・②・③共通料金）

2階V I P席：35,000円(全席指定・税込)

・隣席を確保した、ゆとりある特別なお席をご用意。 …快適な空間の中、唯一無二の観測体験をお楽しみいただけます。・スマートフォン での全編動画撮影可 ※２階VIP席での撮影に関するご案内・注意事項は公式HPからご確認ください。・全キャストの配役事前公開（ゲームにおける正体） …お客様ご自身で確認するか否かお選びいただけます。・ランダムキャストグリーティング …お客様のお手元にランダムキャストによりミネラルウォーターをお持ちいたします。・非売品グッズ付き ※2階VIP席特典及びSS席特典の非売品グッズは共通のものとなります。内容につきましては後日解禁いたします。

SS席：15,000円(全席指定・税込)

・前方３列保証＋非売品グッズ付き ※2階VIP席特典及びSS席特典の非売品グッズは共通のものとなります。内容につきましては後日解禁いたします。

S席：8,000円(全席指定・税込)

【チケット申込】

＜オフィシャル最速先⾏(抽選)＞

応募受付期間︓2026年3⽉14⽇(⼟)24:30～3⽉29⽇(⽇)23:59■抽選結果発表4/2(木)15:00～URL （https://l-tike.com/st1/gnosia-stage_oficl）(※PC/スマートフォン共通)※オフィシャル最速先⾏は『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』公式サイトよりお申し込みいただける先⾏です。※お申し込みには、ローソンチケットの会員登録(無料)・ログインが必要です。※詳細は申し込み画⾯にてご確認ください。※申し込みサイトに記載してあります注意事項をよくお読みの上お申し込みください。＜チケットに関するお問合せ＞ローソンチケット(https://l-tike.com/contact/)

舞台公式サイトおよび公式X（旧Twitter）

■『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』公式サイト https://gnosia-anime.com/stage/■『グノーシア ザ・ライブプレイングシアター』公式X https://x.com/gnosia_stage

権利表記

©Petit Depotto/Project D.Q.O. ©グノーシアTLPT製作委員会