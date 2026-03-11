日本の自動販売機市場：調査レポート、需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、動向、見通し（2025年～2035年）である
Survey Reports LLCは、2026年3月に「日本の自動販売機市場：タイプ別（食品自動販売機、飲料自動販売機、たばこ自動販売機、その他）、技術別（自動機、半自動機、スマート自動販売機）、用途別（企業オフィス、ショッピングモールおよび小売店舗、教育機関、ホテルおよびレストラン、その他）- 市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」に関する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは、日本の自動販売機市場に関する予測評価を提供するものである。また、日本の自動販売機市場における成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしているのである。
日本の自動販売機市場の概要
日本の自動販売機市場は、世界でも最も先進的かつ普及している市場の一つであり、飲料、スナック、フレッシュフード、さらには日用品まで幅広い商品を提供している。利便性を重視する消費者行動と整備された都市インフラにより、日本は非常に高い自動販売機密度を有している。キャッシュレス決済システム、タッチスクリーンインターフェース、スマート在庫管理などの技術革新により、従来の自動販売機はスマートリテールソリューションへと変化している。また、省エネルギー型の機械やAIベースの監視システムも普及しつつある。自動販売機は公共エリア、オフィス、鉄道駅、観光地などに広く設置されている。継続的な技術革新と日本特有の利便性文化が、自動販売機市場の成長と近代化を引き続き推進しているのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の自動販売機市場規模は2025年に13億2,970万米ドルであった。さらに、日本の自動販売機市場は2035年末までに20億2,590万米ドルの収益規模に達すると予測されている。日本の自動販売機市場は、2025年から2035年の予測期間において、約4.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているのである。
Surveyreportsのアナリストによる日本の自動販売機市場に関する定性的分析によれば、多忙なライフスタイル、より賢い購買行動、自動販売システムにおける技術革新、利便性および24時間小売アクセスに対する高い需要、さらに先進技術およびキャッシュレス決済の導入拡大により、日本の自動販売機市場規模は拡大すると見込まれている。日本の自動販売機市場における主な企業には、富士電機株式会社、オムロン ソフトウェア株式会社、大塚ウエルネスベンディング株式会社、TPK Vending Corporation Co., Ltd.、株式会社クボタ、Cantaloupe Inc、サンデン株式会社、Azkoyen、Westomatic、Royal Vendors、Glory Global Solutions、Seaga Manufacturing、Sellmat、Selecta、Express Vending、JAC Corporationなどが含まれるのである。
目次
● 日本の自動販売機市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの日本の自動販売機市場における需要および機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、技術別、用途別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の自動販売機市場のセグメンテーション
日本の自動販売機市場のセグメンテーション