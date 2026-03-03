スポーツ用品を新興国の人々へ―3月28日コベルコ神戸スティーラーズ戦で寄付を募ります











昨年12月に行われたBlue Tiesの活動

IAIスタジアム日本平でスポーツ用品を回収ヤマハ発動機と静岡ブルーレヴズは、ラグビーリーグワン第13節*が行われる3月28日、ゲームを行う会場「IAIスタジアム日本平」(静岡県静岡市)の会場で、新興国への寄付を目的に、使用しなくなったスポーツウェアやシューズなどのスポーツ用品を来場者から募ります。当日は午前11時30分から午後14時30分の試合開始まで、寄付品を回収するブースを設置します。





















来場者の方々から寄付されたスポーツ用品

スポーツ用品を募る活動は、当社と静岡ブルーレヴズが行っている社会貢献活動「Blue Ties」の一環として行います。同活動はラグビーリーグワンのシーズン中に開催しており、今シーズンの第1弾は昨年12月21日に実施。その際は、来場者の方々から約150点を寄贈いただきました。3月28日のゲームで予定しているスポーツウェア回収の取り組みは、今シーズン２回目の開催となります。寄付品は新興国向け浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム」が設置された地域の人々に届けられます。当社とBlue Tiesの活動について当社の海外市場開拓事業部(OMDO)は、新興国へのスポーツ用品寄贈を静岡ブルーレヴズ（当時ヤマハ発動機ジュビロ）と2019年から始め、2023年正式に社会貢献活動「Blue Ties」として名称を付け、活動を始めました。同活動を通じ、ラグビーリーグワンのゲームの来場者の方々からこれまでに寄付頂いたスポーツ用品の点数は1,500点以上に上ります。*試合情報：NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1第13節 交流戦 IAIスタジアム日本平本件に関するお問合わせ先ヤマハ発動機株式会社海外市場開拓事業部 クリーンウォーターグループTEL：0538-37-1717関連リンク社会貢献活動「Blue Ties」についてヤマハクリーンウォーターシステムWEBサイトhttps://www.yamaha-motor.co.jp/cw/笑顔をつなぐ司令塔になりたい - 水×ラグビーhttps://www.youtube.com/watch?v=EsinxCeXYrk