スポーツ用品を新興国の人々へ―3月28日コベルコ神戸スティーラーズ戦で寄付を募ります
昨年12月に行われたBlue Tiesの活動
IAIスタジアム日本平でスポーツ用品を回収
ヤマハ発動機と静岡ブルーレヴズは、ラグビーリーグワン第13節*が行われる3月28日、ゲームを行う会場「IAIスタジアム日本平」(静岡県静岡市)の会場で、新興国への寄付を目的に、使用しなくなったスポーツウェアやシューズなどのスポーツ用品を来場者から募ります。当日は午前11時30分から午後14時30分の試合開始まで、寄付品を回収するブースを設置します。
3月28日のゲームで予定しているスポーツウェア回収の取り組みは、今シーズン２回目の開催となります。寄付品は新興国向け浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム」が設置された地域の人々に届けられます。
来場者の方々から寄付されたスポーツ用品
当社とBlue Tiesの活動について
当社の海外市場開拓事業部(OMDO)は、新興国へのスポーツ用品寄贈を静岡ブルーレヴズ（当時ヤマハ発動機ジュビロ）と2019年から始め、2023年正式に社会貢献活動「Blue Ties」として名称を付け、活動を始めました。同活動を通じ、ラグビーリーグワンのゲームの来場者の方々からこれまでに寄付頂いたスポーツ用品の点数は1,500点以上に上ります。
*試合情報：NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1第13節 交流戦 IAIスタジアム日本平
