スパイアソリューション株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：原 浩之助、以下 スパイアソリューション）は、福岡県が2月を「飲酒運転撲滅強化月間」として位置づけ、県庁ロビーで「生命のメッセージ展」等を開催していることを受け、飲酒運転撲滅宣言企業として、中小企業に向けた「会食・懇親会シーズンのリスク管理と信頼構築の実践視点」を発信します。福岡県は、飲酒運転事故の風化防止と県民意識の高揚を目的に、県庁1階ロビーで「生命のメッセージ展」等を開催しています。

背景

福岡県は、過去の重大事故の教訓を踏まえ、2月を飲酒運転撲滅強化月間として啓発を継続しています。県の発表では、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」という県民意識のさらなる高揚が呼びかけられています。一方で、中小企業では忘新年会や取引先との会食、社外懇親の場面で、ルールが曖昧なまま運用されるケースもあり、事故そのものだけでなく、取引停止、採用への悪影響、企業信用の毀損につながるリスクがあります。

スパイアソリューションの発信内容

スパイアソリューションは、飲酒運転撲滅宣言企業として、飲酒運転防止を単なるコンプライアンス対応にとどめず、企業の信頼構築に直結する経営テーマとして整理し、次の観点を発信します。一つ目は、会食前に決めるべき社内ルールの明確化です。車での来場者への酒類提供禁止、代行・タクシー利用の判断基準、幹事や管理職の役割を事前に共有することで、現場判断のぶれを防ぎます。二つ目は、事故を防ぐだけでなく、社外への信頼メッセージとして運用する視点です。「社員と家族の安全を守る会社」であることは、取引先からの安心感や採用候補者からの信頼につながります。三つ目は、小規模組織でも続けられる運用に落とし込むことです。理想論ではなく、社内チャットでの事前告知、会食時の確認フロー、翌日の報告など、実務に落とせる形での運用を重視します。

代表コメント

福岡県が2月を飲酒運転撲滅強化月間として位置づけ、生命のメッセージ展を継続していることには大きな意味があります。私たちは集客支援の会社ですが、その前提には安心して付き合える会社であることが必要です。飲酒運転を出さない仕組みづくりは、事故防止だけでなく、取引先や求職者からの信頼を積み上げる行動でもあります。小さな会社でも実践できる形で、このテーマを発信していきます。

社名：スパイアソリューション株式会社所在地：福岡県福岡市中央区天神5丁目5番13号代表者：代表取締役 原 浩之助設立：2019年事業内容：BtoB・BtoC企業向けの集客・マーケティング支援Web広告運用（Google広告／Yahoo!広告／Meta広告／TikTok広告 ほか）D2C・ECのLTV最大化支援ソーシャルセリング支援（SNS運用・コンテンツ設計）