逸品シリーズに待望の新商品発売＆定番商品が装い新たに！「凄麺 淡麗の逸品 しおそば」「凄麺 王道の逸品 中華そば」2026年3月16日(月)新発売
ヤマダイ株式会社(本社：茨城県結城郡 代表取締役社長：大久保 慶一)は、「凄麺 淡麗の逸品 しおそば」と「凄麺 王道の逸品 中華そば」の2品を2026年3月16日(月)より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等で新発売いたします。
ニュータッチ 凄麺 淡麗の逸品 しおそば・ニュータッチ 凄麺 王道の逸品 中華そば
ノンフライカップ麺全国売上No.1ブランド(※1)である「ニュータッチ 凄麺」の逸品シリーズでは、「麺・スープ・具材 全てを極める」というコンセプトのもと、お店で食べる定番の味を本格的に再現しています。この度、逸品シリーズに2品が新登場となり、究極の塩ラーメンと中華そばをお楽しみいただけるようになりました。
「淡麗の逸品 しおそば」は、香ばしい香りが食欲をそそる、鶏のコクと旨みを効かせたすっきりとした塩ラーメンです。
「王道の逸品 中華そば」は、鶏ガラの旨みが効いた、シンプルながらも風味豊かな王道の醤油ラーメンです。
また、当商品の発売を記念して、本日より、ヤマダイ公式通販限定「凄麺 逸品アソート」を数量限定で【先行発売】いたします。「凄麺 逸品アソート」だけの特別なおまけもついています。
お店で食べるような本格的な2品を、ぜひご自宅でお楽しみください。
(※1：インテージSRI＋カップ麺ノンフライ市場2022年4月～2025年3月累計販売金額ベース(全国))
＜商品特長＞
淡麗の逸品 しおそば
・ しなやかでツルツル・もちもちとしたノンフライ中細麺
・ 香ばしい香りが食欲をそそる、名古屋コーチンエキスのコクと旨みを
効かせた塩ラーメン
直火で香りを引き出した別添小袋の調味油付き
・ シャキシャキ食感、大きめカットの短冊ねぎ
王道の逸品 中華そば
・ しなやかでツルツル・もちもちとしたノンフライ中細麺
・ 鶏ガラの旨みが効いた、シンプルでありながら風味豊かな王道の醤油ラーメン
別添小袋の特製スパイス付き
・ 本格的な味わいのチャーシュー、メンマのレトルト具材
＜商品情報＞
・ニュータッチ 凄麺 淡麗の逸品 しおそば
内容量 ： 113g(めん60g)
めん ： 当社独自製法により、表面はツルツル、中がもちもちとした
生麺のような食感を実現した
ノンフライ中細麺です。(熱湯4分)
スープ ： 名古屋コーチンエキスのコクと旨みを効かせた
塩ラーメンスープです。直火で香辛野菜から香りを引き出した
別添の調味油を加えることで、食欲がそそられる一杯に仕上がります。
具材 ： ねぎ、唐辛子
カロリー ： 332kcal
JANコード ： 4903088018584
発売日 ： 2026年3月16日
希望小売価格： 278円(税抜) 300円(税込)
・ニュータッチ 凄麺 王道の逸品 中華そば
内容量 ： 116g(めん60g)
めん ： 当社独自製法により、表面はツルツル、中がもちもちとした
生麺のような食感を実現した
ノンフライ中細麺です。(熱湯4分)
スープ ： ポークとチキンの旨みを合わせ、3種の醤油を使用した、
シンプルでありながら風味豊かな王道的な醤油味の
ラーメンスープです。別添の特製スパイスをふりかけることで、
更に本格感が高まります。
具材 ： チャーシュー、メンマ、ねぎ
カロリー ： 303kcal
JANコード ： 4903088018652
発売日 ： 2026年3月16日
希望小売価格： 278円(税抜) 300円(税込)
【公式通販限定！新商品が発売日より一足お先に手に入る！特別なおまけ付き、「凄麺 逸品アソート」】
「凄麺 淡麗の逸品 しおそば」「凄麺 王道の逸品 中華そば」2品同時発売を記念し、ヤマダイ公式通販限定「凄麺 逸品アソート」を数量限定で【先行発売】いたします。
｢凄麺 逸品アソート｣のイメージ
商品名 ： 凄麺 逸品アソート
内容 ： 凄麺 逸品シリーズ全6種(各1食)
・淡麗の逸品 しおそば
・王道の逸品 中華そば
・ねぎみその逸品
・中華の逸品 酸辣湯麺
・そばの逸品 鴨だしそば
・うどんの逸品 純豆腐チゲうどん
おまけ ※非売品： 「逸品 特製フタ押さえ」
「トッピングセット(3種)」
発売日 ： 2026年2月26日(木) ※数量限定
販売価格 ： 1,668円(税抜) 1,801円(税込)
公式通販URL ： https://ec.newtouch.co.jp/products/detail/583
＜凄麺ブランドのご紹介＞
凄麺イメージ
凄麺は、当社独自の製法(特許製法)によりつくられた油で揚げないノンフライ麺ブランドです。
ご自宅で、ラーメン専門店に負けない本物の食感を味わっていただけます。
【凄麺の特長】
(1) 油で揚げないノンフライ麺
(2) 生麺のようなツルツル・もちもちの食感を再現
(3) 良質な小麦粉を中心としたシンプルな素材
(4) スープ・商品に合わせた豊富な麺の種類
凄麺ラインナップ
＜会社概要＞
社名 ： ヤマダイ株式会社
経営理念 ： 真摯な姿勢で価値を創造し社会に貢献する
会社設立 ： 1962年(昭和37年)12月
代表者 ： 代表取締役社長 大久保 慶一
資本金 ： 75,000,000円
事業所一覧： ・本社
茨城県結城郡八千代町平塚4828
・坂東ファクトリー
茨城県坂東市緑の里14番
・東京営業部
東京都千代田区神田佐久間河岸78-2
・仙台営業所
宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル405
・名古屋営業所
愛知県名古屋市熱田区比々野町41-1 第3小島ビル103
・大阪営業部
大阪府大阪市淀川区西中島4-5-18 新大阪エイトビル1F
・広島営業所
広島県広島市中区舟入町1-7 ウェルカム舟入1階
・札幌出張所
北海道札幌市白石区本通12丁目南8-2
＜ブランドラインナップ＞
凄麺ロゴ
・まるでお店のラーメンのような本格的な味を追求した、ノンフライのカップ麺ブランド
https://ec.newtouch.co.jp/brand/sugomen
ニュータッチロゴ
・「うまいヌードルニュータッチ」でおなじみのロングセラーブランド
https://ec.newtouch.co.jp/brand/newtouch
手緒里庵ロゴ
・幅広い世代の方におすすめのノンフライ和風カップ麺ブランド
https://ec.newtouch.co.jp/brand/teorian
ヴィーガンヌードルロゴ
・食に制限がある方にもお召し上がりいただける動物性食材・アルコール不使用のカップ麺ブランド
https://ec.newtouch.co.jp/brand/vegan
手緒里めんロゴ
・独自の多加水製麺技術で、じっくりと丁寧に作りあげた乾麺
https://ec.newtouch.co.jp/brand/teorimen
＜製品に関する一般消費者からのお問い合わせ先＞
お客様相談室 TEL：0296-48-0133