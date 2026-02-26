ヤマダイ株式会社(本社：茨城県結城郡 代表取締役社長：大久保 慶一)は、「凄麺 淡麗の逸品 しおそば」と「凄麺 王道の逸品 中華そば」の2品を2026年3月16日(月)より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等で新発売いたします。





ニュータッチ 凄麺 淡麗の逸品 しおそば・ニュータッチ 凄麺 王道の逸品 中華そば





ノンフライカップ麺全国売上No.1ブランド(※1)である「ニュータッチ 凄麺」の逸品シリーズでは、「麺・スープ・具材 全てを極める」というコンセプトのもと、お店で食べる定番の味を本格的に再現しています。この度、逸品シリーズに2品が新登場となり、究極の塩ラーメンと中華そばをお楽しみいただけるようになりました。

「淡麗の逸品 しおそば」は、香ばしい香りが食欲をそそる、鶏のコクと旨みを効かせたすっきりとした塩ラーメンです。

「王道の逸品 中華そば」は、鶏ガラの旨みが効いた、シンプルながらも風味豊かな王道の醤油ラーメンです。

また、当商品の発売を記念して、本日より、ヤマダイ公式通販限定「凄麺 逸品アソート」を数量限定で【先行発売】いたします。「凄麺 逸品アソート」だけの特別なおまけもついています。

お店で食べるような本格的な2品を、ぜひご自宅でお楽しみください。

(※1：インテージSRI＋カップ麺ノンフライ市場2022年4月～2025年3月累計販売金額ベース(全国))









＜商品特長＞

淡麗の逸品 しおそば

・ しなやかでツルツル・もちもちとしたノンフライ中細麺

・ 香ばしい香りが食欲をそそる、名古屋コーチンエキスのコクと旨みを

効かせた塩ラーメン

直火で香りを引き出した別添小袋の調味油付き

・ シャキシャキ食感、大きめカットの短冊ねぎ





王道の逸品 中華そば

・ しなやかでツルツル・もちもちとしたノンフライ中細麺

・ 鶏ガラの旨みが効いた、シンプルでありながら風味豊かな王道の醤油ラーメン

別添小袋の特製スパイス付き

・ 本格的な味わいのチャーシュー、メンマのレトルト具材









＜商品情報＞

・ニュータッチ 凄麺 淡麗の逸品 しおそば

内容量 ： 113g(めん60g)

めん ： 当社独自製法により、表面はツルツル、中がもちもちとした

生麺のような食感を実現した

ノンフライ中細麺です。(熱湯4分)

スープ ： 名古屋コーチンエキスのコクと旨みを効かせた

塩ラーメンスープです。直火で香辛野菜から香りを引き出した

別添の調味油を加えることで、食欲がそそられる一杯に仕上がります。

具材 ： ねぎ、唐辛子

カロリー ： 332kcal

JANコード ： 4903088018584

発売日 ： 2026年3月16日

希望小売価格： 278円(税抜) 300円(税込)





・ニュータッチ 凄麺 王道の逸品 中華そば

内容量 ： 116g(めん60g)

めん ： 当社独自製法により、表面はツルツル、中がもちもちとした

生麺のような食感を実現した

ノンフライ中細麺です。(熱湯4分)

スープ ： ポークとチキンの旨みを合わせ、3種の醤油を使用した、

シンプルでありながら風味豊かな王道的な醤油味の

ラーメンスープです。別添の特製スパイスをふりかけることで、

更に本格感が高まります。

具材 ： チャーシュー、メンマ、ねぎ

カロリー ： 303kcal

JANコード ： 4903088018652

発売日 ： 2026年3月16日

希望小売価格： 278円(税抜) 300円(税込)









【公式通販限定！新商品が発売日より一足お先に手に入る！特別なおまけ付き、「凄麺 逸品アソート」】

「凄麺 淡麗の逸品 しおそば」「凄麺 王道の逸品 中華そば」2品同時発売を記念し、ヤマダイ公式通販限定「凄麺 逸品アソート」を数量限定で【先行発売】いたします。





｢凄麺 逸品アソート｣のイメージ





商品名 ： 凄麺 逸品アソート

内容 ： 凄麺 逸品シリーズ全6種(各1食)

・淡麗の逸品 しおそば

・王道の逸品 中華そば

・ねぎみその逸品

・中華の逸品 酸辣湯麺

・そばの逸品 鴨だしそば

・うどんの逸品 純豆腐チゲうどん

おまけ ※非売品： 「逸品 特製フタ押さえ」

「トッピングセット(3種)」

発売日 ： 2026年2月26日(木) ※数量限定

販売価格 ： 1,668円(税抜) 1,801円(税込)

公式通販URL ： https://ec.newtouch.co.jp/products/detail/583









＜凄麺ブランドのご紹介＞





凄麺イメージ





凄麺は、当社独自の製法(特許製法)によりつくられた油で揚げないノンフライ麺ブランドです。

ご自宅で、ラーメン専門店に負けない本物の食感を味わっていただけます。





【凄麺の特長】

(1) 油で揚げないノンフライ麺

(2) 生麺のようなツルツル・もちもちの食感を再現

(3) 良質な小麦粉を中心としたシンプルな素材

(4) スープ・商品に合わせた豊富な麺の種類





凄麺ラインナップ





＜会社概要＞

社名 ： ヤマダイ株式会社

経営理念 ： 真摯な姿勢で価値を創造し社会に貢献する

会社設立 ： 1962年(昭和37年)12月

代表者 ： 代表取締役社長 大久保 慶一

資本金 ： 75,000,000円

事業所一覧： ・本社

茨城県結城郡八千代町平塚4828

・坂東ファクトリー

茨城県坂東市緑の里14番

・東京営業部

東京都千代田区神田佐久間河岸78-2

・仙台営業所

宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル405

・名古屋営業所

愛知県名古屋市熱田区比々野町41-1 第3小島ビル103

・大阪営業部

大阪府大阪市淀川区西中島4-5-18 新大阪エイトビル1F

・広島営業所

広島県広島市中区舟入町1-7 ウェルカム舟入1階

・札幌出張所

北海道札幌市白石区本通12丁目南8-2









