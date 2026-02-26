ヤマダイ株式会社(本社：茨城県結城郡　代表取締役社長：大久保 慶一)は、「凄麺 淡麗の逸品 しおそば」と「凄麺 王道の逸品 中華そば」の2品を2026年3月16日(月)より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等で新発売いたします。


ニュータッチ 凄麺 淡麗の逸品 しおそば・ニュータッチ 凄麺 王道の逸品 中華そば


ノンフライカップ麺全国売上No.1ブランド(※1)である「ニュータッチ 凄麺」の逸品シリーズでは、「麺・スープ・具材 全てを極める」というコンセプトのもと、お店で食べる定番の味を本格的に再現しています。この度、逸品シリーズに2品が新登場となり、究極の塩ラーメンと中華そばをお楽しみいただけるようになりました。

「淡麗の逸品 しおそば」は、香ばしい香りが食欲をそそる、鶏のコクと旨みを効かせたすっきりとした塩ラーメンです。

「王道の逸品 中華そば」は、鶏ガラの旨みが効いた、シンプルながらも風味豊かな王道の醤油ラーメンです。

また、当商品の発売を記念して、本日より、ヤマダイ公式通販限定「凄麺 逸品アソート」を数量限定で【先行発売】いたします。「凄麺 逸品アソート」だけの特別なおまけもついています。

お店で食べるような本格的な2品を、ぜひご自宅でお楽しみください。

(※1：インテージSRI＋カップ麺ノンフライ市場2022年4月～2025年3月累計販売金額ベース(全国))



＜商品特長＞

淡麗の逸品　しおそば

・ しなやかでツルツル・もちもちとしたノンフライ中細麺

・ 香ばしい香りが食欲をそそる、名古屋コーチンエキスのコクと旨みを

　 効かせた塩ラーメン

　 直火で香りを引き出した別添小袋の調味油付き

・ シャキシャキ食感、大きめカットの短冊ねぎ


王道の逸品 中華そば

・ しなやかでツルツル・もちもちとしたノンフライ中細麺

・ 鶏ガラの旨みが効いた、シンプルでありながら風味豊かな王道の醤油ラーメン

　別添小袋の特製スパイス付き

・ 本格的な味わいのチャーシュー、メンマのレトルト具材



＜商品情報＞

・ニュータッチ 凄麺 淡麗の逸品 しおそば

内容量　　　： 113g(めん60g)

めん　　　　： 当社独自製法により、表面はツルツル、中がもちもちとした

　　　　　　　 生麺のような食感を実現した

　　　　　　　 ノンフライ中細麺です。(熱湯4分)

スープ　　　： 名古屋コーチンエキスのコクと旨みを効かせた

　　　　　　　 塩ラーメンスープです。直火で香辛野菜から香りを引き出した

　　　　　　　 別添の調味油を加えることで、食欲がそそられる一杯に仕上がります。

具材　　　　： ねぎ、唐辛子

カロリー　　： 332kcal

JANコード　 ： 4903088018584

発売日　　　： 2026年3月16日

希望小売価格： 278円(税抜)　300円(税込)


・ニュータッチ 凄麺 王道の逸品 中華そば

内容量　　　： 116g(めん60g)

めん　　　　： 当社独自製法により、表面はツルツル、中がもちもちとした

　　　　　　　 生麺のような食感を実現した

　　　　　　　 ノンフライ中細麺です。(熱湯4分)

スープ　　　： ポークとチキンの旨みを合わせ、3種の醤油を使用した、

　　　　　　　 シンプルでありながら風味豊かな王道的な醤油味の

　　　　　　　 ラーメンスープです。別添の特製スパイスをふりかけることで、

　　　　　　　 更に本格感が高まります。

具材　　　　： チャーシュー、メンマ、ねぎ

カロリー　　： 303kcal

JANコード　 ： 4903088018652

発売日　　　： 2026年3月16日

希望小売価格： 278円(税抜)　300円(税込)



【公式通販限定！新商品が発売日より一足お先に手に入る！特別なおまけ付き、「凄麺 逸品アソート」】

「凄麺 淡麗の逸品　しおそば」「凄麺 王道の逸品 中華そば」2品同時発売を記念し、ヤマダイ公式通販限定「凄麺 逸品アソート」を数量限定で【先行発売】いたします。


｢凄麺 逸品アソート｣のイメージ


商品名　　　　 ： 凄麺 逸品アソート

内容　　　　　 ： 凄麺 逸品シリーズ全6種(各1食)

　　　　　　　　　・淡麗の逸品 しおそば

　　　　　　　　　・王道の逸品 中華そば

　　　　　　　　　・ねぎみその逸品

　　　　　　　　　・中華の逸品 酸辣湯麺

　　　　　　　　　・そばの逸品 鴨だしそば

　　　　　　　　　・うどんの逸品 純豆腐チゲうどん

おまけ ※非売品： 「逸品 特製フタ押さえ」

　　　　　　　 　 「トッピングセット(3種)」

発売日　　　　 ： 2026年2月26日(木)　※数量限定

販売価格　　　 ： 1,668円(税抜)　1,801円(税込)

公式通販URL　　： https://ec.newtouch.co.jp/products/detail/583



＜凄麺ブランドのご紹介＞


凄麺イメージ


凄麺は、当社独自の製法(特許製法)によりつくられた油で揚げないノンフライ麺ブランドです。

ご自宅で、ラーメン専門店に負けない本物の食感を味わっていただけます。


【凄麺の特長】

(1) 油で揚げないノンフライ麺

(2) 生麺のようなツルツル・もちもちの食感を再現

(3) 良質な小麦粉を中心としたシンプルな素材

(4) スープ・商品に合わせた豊富な麺の種類


凄麺ラインナップ


＜会社概要＞

社名　　　： ヤマダイ株式会社

経営理念　： 真摯な姿勢で価値を創造し社会に貢献する

会社設立　： 1962年(昭和37年)12月

代表者　　： 代表取締役社長　大久保 慶一

資本金　　： 75,000,000円

事業所一覧： ・本社

　　　　　　 茨城県結城郡八千代町平塚4828

　　　　　　 ・坂東ファクトリー

　　　　　　 茨城県坂東市緑の里14番

　　　　　　 ・東京営業部

　　　　　　 東京都千代田区神田佐久間河岸78-2

　　　　　　 ・仙台営業所

　　　　　　 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10　卸町斎喜ビル405

　　　　　　 ・名古屋営業所

　　　　　　 愛知県名古屋市熱田区比々野町41-1　第3小島ビル103

　　　　　　 ・大阪営業部

　　　　　　 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-18　新大阪エイトビル1F

　　　　　　 ・広島営業所

　　　　　　 広島県広島市中区舟入町1-7　ウェルカム舟入1階

　　　　　　 ・札幌出張所

　　　　　　 北海道札幌市白石区本通12丁目南8-2



＜ブランドラインナップ＞


凄麺ロゴ


・まるでお店のラーメンのような本格的な味を追求した、ノンフライのカップ麺ブランド

https://ec.newtouch.co.jp/brand/sugomen


ニュータッチロゴ


・「うまいヌードルニュータッチ」でおなじみのロングセラーブランド

https://ec.newtouch.co.jp/brand/newtouch


手緒里庵ロゴ


・幅広い世代の方におすすめのノンフライ和風カップ麺ブランド

https://ec.newtouch.co.jp/brand/teorian


ヴィーガンヌードルロゴ


・食に制限がある方にもお召し上がりいただける動物性食材・アルコール不使用のカップ麺ブランド

https://ec.newtouch.co.jp/brand/vegan


手緒里めんロゴ


・独自の多加水製麺技術で、じっくりと丁寧に作りあげた乾麺

https://ec.newtouch.co.jp/brand/teorimen



＜製品に関する一般消費者からのお問い合わせ先＞

お客様相談室　TEL：0296-48-0133