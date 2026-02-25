µþ¤Î½Õ¤ò±Ç¤¹¡¢ºù¤ÎÌ£¤ï¤¤µþÅÔ±Ê³Ú²°¤Î¡Ö³Ú¡¦ºù¤«¤Û¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ö¤ª¤Ò¤¬¤·ºù¡×¤¬µ¨Àá¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
µþ²Û»Ò¡¦µþÄÑ¼Ñ¤Î¡Ö±Ê³Ú²°¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò±Ê³Ú²°(ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ã·ÅÄ Ë§¹°¡¢°Ê²¼±Ê³Ú²°)¤Ï¡¢¡Ö³Ú¡¦ºù¤«¤Û¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò3·î1Æü(Æü)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºù¤Å¤¯¤·¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Èµþ¤Î¤·¤Ä¤é¤¨¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£µþÅÔ±Ê³Ú²°¤¬ÆÏ¤±¤ë½Õ¤Î¥Ñ¥Õ¥§
³Ú¡¦ºù¤«¤Û¤ë¥Ñ¥Õ¥§1
³Ú¡¦ºù¤«¤Û¤ë¥Ñ¥Õ¥§2
¤Û¤ó¤Î¤êºù¿§¤Îºù¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Îºùñ²¡¢¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÃÀ½ºù¥¼¥êー¤ò½Å¤Í¤¿¡¢ºù¤Å¤¯¤·¤Î½Õ¸ÂÄê¥Ñ¥Õ¥§¡£
¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¹¤¬¤ëºù¤Î¹á¤ê¤È¡¢ºùÌß¤ÎÍÕ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢½Õ¤é¤·¤¤Í¾±¤¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Åº¤¨¤Þ¤¹¡£
²Ö¤Ó¤é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿çõ¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢Ã¸¤¯Í¥¤·¤¤ºÌ¤ê¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë²ÄÎù¤µ¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤ÏóÏ¾Æ¤»¤ó¤Ù¤¤¤òÅº¤¨¡¢µþ¤Î¼ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºù¤ÎÌÚ¤«¤éºî¤é¤ì¤¿ÆÃÀ½¥È¥ìー¤Ç¤ª½Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤â±Ê³Ú²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤·¤Ä¤é¤¨¡£
´ï¤äºÌ¤ê¤Ë¤â¿´¤òÇÛ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç½Õ¤Î·Ê¿§¤ò±Ç¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤ÈÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤Þ¤Ç½Õ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÇÕ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 3·î1Æü(Æü)～4·î26Æü(Æü)
²Á³Ê¡¡¡¡¡§ 1,400(ÀÇ¹þ)
¢£½Õ¤ò¤«¤¿¤É¤ë¡¢ºù¤Î¤ª¤Ò¤¬¤·
¤ª¤Ò¤¬¤· ºù
ÆÁÅç¸©»º¤Î¾å¼Á¤ÊÏÂ»°ËßÅü¤òÍÑ¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿±Ê³Ú²°¤Î¤ª¤Ò¤¬¤·¡£
ºù¤Î¤ª¤Ò¤¬¤·¤Ï¡¢½Õ¤ò¹ð¤²¤ëºù¤Î»Ñ¤ò¤«¤¿¤É¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤éµ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤È¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ºù¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿»Ñ¤È¾å¼Á¤ÊÊñ¤Ç¡¢µþÅÔ¤ß¤ä¤²¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÂ£¤êÊª¤ä¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 3·î4Æü(¿å)～4·î20Æü(·î)
²Á³Ê¡¡¡¡¡§ 270±ß(ÀÇ¹þ)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
±Ê³Ú²°
1946Ç¯ÁÏ¶È¡£¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î(µþ²Û»Ò)¤È¤«¤é¤¤¤â¤Î(µþÄÑ¼Ñ)¤ÎÎ¾Êý¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸«ÁêÂÐ¤¹¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÆüËÜ¿Í¤Ë·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÃã¤ÈÊÆ¡×¤Ë¹ç¤¦¿©¤ÎºÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Èþ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿´¨Å·²Û»Ò¡Øàèàá¡Ù¡¢¹ñ»º¸¶ÌÚºÏÇÝÄÇÂû¤ÎÄÑ¼Ñ¡Ø°ì¤È¸ýÄÇÂû¡Ù¤Ê¤É¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ
µÊÃã¼¼
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò±Ê³Ú²°
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©607-8355¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÀ¾ÌîÂçÄ»°æÄ®100
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ã·ÅÄ Ë§¹°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ µþ²Û»Ò¡¦µþÄÑ¼Ñ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¿µÊÃã¼¼¤Î±¿±Ä
Å¹ÊÞ¡¡¡¡¡§
¡¦±Ê³Ú²° ËÜÅ¹
(¢©604-8026¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²Ï¸¶Ä®ÄÌ»Í¾ò¾å¤ëÅìÂ¦)
¡¦±Ê³Ú²° ¼¼Ä®Å¹
(¢©604-8163¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¼¼Ä®ÄÌÂýÌô»Õ¾å¤ëÀ¾Â¦)
¡¦±Ê³Ú²° ¹âÅç²°µþÅÔÅ¹(ÃÏ²¼1³¬)
(¢©600-8520¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ²Ï¸¶Ä®À¾Æþ¿¿Ä®52)
¡¦±Ê³Ú²° Âç´ÝµþÅÔÅ¹(ÃÏ²¼1³¬)
(¢©600-8511¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ¹âÁÒÀ¾ÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®79)
¡¦±Ê³Ú²° ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¦ÇäÅ¹
(¢©607-8355¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÀ¾ÌîÂçÄ»°æÄ®100)
