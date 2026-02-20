【開催内容】吉日カレンダー2026年2月版【利用料金】完全無料【会員登録】不要【公開日時】2026年2月19日～2026年3月31日終了予定【開催場所】特設ページ（https://zired.net/lucky-day-2026_03/）【参加方法】特設ページ内からカレンダーをダウンロード2026年2月19日、占い専門メディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は、『吉日カレンダー2026年3月版』をリリースしました。利用者は、縁起のいい吉日入りのカレンダーをダウンロードすることができ、行動をするために最適な日取りを一覧で確認することができます。一粒万倍日などの開運日に加え、六曜も記入されており、吉日を複合多角的に判断をするように作られています。なおこのカレンダーコンテンツは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などからも閲覧ダウンロード保存が可能で、誰でも一切の登録不要、利用料金完全無料で行うことができます。

2026年最高！3月5日（木）は天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安が重なるスーパーラッキーday

年にほんの数日しかないラッキーデイ・天赦日に、お金のラッキーデイが2つ重なります。さらに、大安も重なるので生かさない手はない、吉日といえるでしょう。宝くじ、財布、車、宝飾品、家電の購入にぴったり。また、投資を始めたり、口座を作ることにも向く日です。平日ではありますが、都合がつく方は旅行に出掛けるのもおすすめ。特に、毘沙門天様にお参りすると、金運を呼び込みます。また、未来につながることを始めるのに向く日。資格取得、趣味、勉強、プロジェクトの立ち上げ等にも向きます。ダイエットやイメチェンを始めるのもおすすめです。何時に何をしても大丈夫。通常通り仕事等がある方も、空き時間を安心して活用できるでしょう。

3月の縁起の良い開運日がひと目でわかる！吉日カレンダー画像

開運カレンダーに掲載の吉日一覧

大明日：ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。母倉日：縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。一粒万倍日：開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。天恩日：祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。天赦日：年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。巳の日：12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。己巳の日：巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。寅の日：人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。鬼宿日：結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。月徳日：基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

吉日カレンダーの使い方

使い方はとても簡単。確認したい日取りをカレンダーでチェックするだけです。カレンダーを印刷してお部屋に貼っても、デジタルでスマホへの画像保存や待受画像にしてもOKです。

大明日、月徳日、大安が重なる【3月11日】

大安以外はあまり、知名度のない吉日ですが、実はとても活用しやすい日。天や月の神の後押しを受けやすい日です。挙式や入籍、引っ越し、地鎮祭、開業等、人生の大きなイベントにも向きます。投資を始める日やローンを組む日にしてもOK。大きな買い物にも向くので、不動産の契約や車の購入等にも向きます。身近なところでは、服やバッグ、財布等の身近なものの新調にも向く日。4月からの新生活に向けて、今までよりワンランク上のものを買うと良いでしょう。もちろん宝くじを買うのもアリ。少し多めに買ったり、今までに買ったことのなかったものを買うのもおすすめです。都合のつく方は、日帰り旅行も運を呼び込む日。何時に動いてもOKです。

一粒万倍日、寅の日、大明日が重なる【3月29日】

日曜日に多くの吉日が重なります。身近な場所や自宅で、開運行動をとる日として活用しましょう。後々の幸運を作ります。毘沙門天様へのお参りがさらなるラッキーを呼び込む日。自宅近くにない場合は、神社やお寺の公式サイトや動画サイトからお参りしましょう。宝くじは多めに買って、チャンスを増やしたい日。財布を買うならば、行きつけのお店か、ネット通販を使うのがおすすめです。その他、少額でも良いので貯金をしたり、財布や貯金箱の掃除をすると運を呼び込みます。また、オンラインやテキストで勉強を始める日にすると、身に付きやすいでしょう。出掛ける場合は、昼頃にして。ランチや買い物、神社やお寺への参拝もこの時間がおすすめです。

