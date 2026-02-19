ルーキーワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中川 高一）は学生専門求人サービス「Rooky（ルーキー）」のリニューアルを実施し、2026年2月18日より新サービス（URL：https://rookys.net/）の提供を開始しました。今回のリニューアルでは、従来のエージェント型支援に加え、企業が学生へ直接オファーを送る「スカウト機能」と、学生が応募・スカウトに活用できる「履歴書管理機能（会員限定）」を新たに搭載しました。

リニューアルの背景

近年、自宅や大学の近くで働ける職場を求める学生のニーズと、近隣で安定的に働いてくれるスタッフを確保したい店舗・企業のニーズは高まっています。一方で、企業側から特定の条件に合う学生へ能動的にアプローチする手段や、アルバイト市場でのオファー型採用はまだ十分に普及しておらず、学生にとっても「自分に合った企業から声がかかる」体験は限られていました。Rookyはこれまで、約2万人が利用する学生寮との提携および全国350校以上の集客協力のネットワークを活かし、学生と個別面談を行って求人案内から面接設定・採用フォローまで担う「エージェント型支援」と「求人掲載」を組み合わせたハイブリッド型サービスとして、高い採用マッチング率を実現してきました。今回のリニューアルでは、この支援体制を維持しながら、新たにスカウト機能と履歴書機能を加えることで、企業が採用したい学生に能動的にアプローチできる環境を整えました。「自宅近く・大学近くで働きたい学生」と「近隣で採用したい企業」のマッチングをより一層スムーズに実現します。

当社アルバイト支援サービス利用学生アンケート調査

Rookyのアルバイト支援サービスを利用する学生108名を対象に実施したアンケートでは、学生の仕事選びにおける「通いやすさ」と「学業との両立」への強いニーズが明らかになりました。

また、勤務地だけでなく、仕事に求める条件においても、学生ならではの傾向が浮かび上がりました。

これらの結果は、『近くで働きたい学生』と『近隣で採用したい企業』をつなぐRookyのコンセプトそのものを裏付けるデータです。Rookyは引き続き、学生が『自分に合った仕事』に出会え、企業が『求める人材』に直接アプローチできる環境を追求してまいります。

リニューアルのポイント（企業向け）

１）スカウト（オファー）機能を追加：採用したい学生へ“直接”アプローチ

企業は登録した学生に対し、雇用形態（アルバイト・インターンシップ・新卒）に応じたオファーを直接送付できます。自宅・大学近くにいる学生にピンポイントでアプローチすることで、交通費の削減と採用のミスマッチ低減を同時に実現します。「求人掲載＋オファー」の組み合わせにより、応募を待つ採用から能動的な採用活動へ転換できます。※インターンシップ／新卒向けオファー機能は開発状況に合わせて順次拡張予定です。

２）履歴書管理（会員限定）を追加：応募・スカウトを効率化

学生はRooky上で履歴書を作成・保存・更新でき、1つを「公開用」として設定することでスカウトの精度向上につながります。個人情報保護に配慮し、氏名・詳細住所・メールアドレス・電話番号はエントリーした企業にのみ公開されます。採用決定後など、スカウトを受けたくない場合は学生自身が非公開設定に切り替えられます。企業側も応募初期段階で必要な情報を確認しやすくなり、選考の効率化が期待されます。

３）「自宅近く・大学近く」のマッチングを強化：近隣採用をスムーズに

学生は「通いやすい場所」で絞り込んで探しやすく、企業・店舗は「近隣にいる学生」に出会いやすい導線へ刷新しました。求人情報だけでなく、オファーを通じて条件のすり合わせを短縮し、ミスマッチや採用までのリードタイム削減を支援します。近隣採用により交通費の削減にもつながるため、企業・学生双方にメリットのあるマッチングを実現します。

４）運用・管理機能のバージョンアップ（企業側の負担軽減）

求人管理・掲載運用に関わるUI／導線を見直し、採用担当者の操作性と利便性を向上させました。求人管理の操作性改善、掲載運用の最適化、表示導線の整理など、採用業務全体の効率化を支援します。

リニューアルのポイント（学生向け）

・自宅・大学近くの求人に絞り込んで探せるため、通学・生活との両立がしやすくなります。・履歴書を一度Rookyで作成しておけば、複数社への提出の手間が大幅に削減できます。・企業からスカウトが届くため、「待っているだけで仕事の選択肢が広がる」体験が実現します。

今後の展望：インターンシップ・新卒はリニューアルオープンに向け開発中

Rookyは、アルバイト領域の提供を皮切りに、インターンシップ領域および新卒領域は、リニューアルオープンに向けて現在開発中であり、順次提供予定です。アルバイトから始まる学生のキャリア形成を一気通貫でサポートするプラットフォームの実現を目指します。なお、リニューアルを記念した企業向けキャンペーンの実施を予定しております。詳細は確定次第、改めてご案内いたします。

代表コメント

学生にとって仕事探しは、人生で初めて社会と向き合う大切な体験です。Rookyは創業以来、一人ひとりの学生と向き合うエージェント型支援を大切にしてきました。大学講師としての立場からも実感していますが、昨今の学生は授業への出席が厳格化される中、限られた時間を最大限に活かそうとする意識が以前にも増して高まっています。自宅や大学の近くで働けることは、学生にとって単なる利便性ではなく、学業と仕事を両立するための必須条件になりつつあると感じています。今回のリニューアルでは、エージェント支援の質を落とすことなく、企業側からも学生に直接アプローチできる仕組みを加えました。近くで働きたい学生と、近くで採用したい企業が、もっと自然につながれる場所をつくっていきたいと思っています。代表取締役 中川 高一

サービス概要

サービス名：Rooky（ルーキー）URL：https://rookys.net/提供開始日：2026年2月18日提供地域：全国サービス内容：学生専門求人サービス （アルバイト／インターンシップ・新卒 ※一部開発中）主な新機能：スカウト（オファー）機能、履歴書管理（会員限定）対象：大学生・専門学校生、および学生採用を行う企業・店舗

会社概要

会社名：ルーキーワークス株式会社所在地：東京都千代田区西神田2-1-2 西神田センタービル5F代表者：代表取締役 中川 高一事業内容：学生採用支援事業／学校支援事業／WEB・AI／DX開発事業URL：https://rookyworks.jp/

本件に関するお問い合わせ先

ルーキーワークス株式会社ルーキー事務局 広報担当E-mail：support@rookyworks.jpTEL：03-6271-9122