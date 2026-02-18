株式会社よみうりサポナ（たびサポナ運営）と小川航空株式会社は、2026年4月11日（土）限定で「吉野山ヘリコプター遊覧」日帰りバスツアーを実施します。 津風呂湖ヘリポート発着・約8分の遊覧飛行で、桜色の吉野山と清流の景色を上空から一望。地上とは違う視点で「パノラマ絶景」を味わえます。 本ツアーは、地上散策を組み合わせた【コースA】と、高層階レストランの眺望を組み合わせた【コースB】の2コースをお選びいただけます。

【コースA】吉野山散策＋ヘリコプター遊覧＋「高見の郷」

世界遺産・吉野山を自由散策。歩きながら、春の空気や景色の変化まで、じっくり味わえるコースです。 天空のしだれ桜と称される「高見の郷」に立ち寄り、地上と空、両方の角度から「パノラマの桜」を回収できるのが魅力です。 さらに奈良県・津風呂湖ヘリポート発着の約8分間のヘリコプター遊覧では、桜色に染まる山並みや清流の風景を上から見下ろす特別な視点を体験できます。 昼食は弁当付きで「お花見気分」まで満喫できます。 ＜コース＞新大阪7時→大阪駅7時30分→天王寺8時出発出発地より→津風呂湖（ヘリコプターに乗って空からの吉野山の桜の絶景をお楽しみ下さい。約8分間のフライト体験!!→吉野山（各自お花見をお楽しみください。お花見弁当の昼食をご用意）→＜マイクロバス乗り換え＞→高見の郷（標高650Mに咲く約1000本のしだれ桜をお楽しみください）→＜マイクロバス乗り換え＞→出発地へ（19:00頃）＊「→」の区間は観光バスでの移動となります。・旅行代金：お一人様 25,800円

【コースB】地上250mの絶景ランチ＋ヘリ遊覧（ゆったり出発）

スターゲートホテル関西エアポート、最上階54階のレストラン「スターゲート」で、豪華ランチブッフェを楽しめるコースです。 ホテル最上階（地上約250m）からの絶景と食事を一緒に味わえる「ご褒美設計」で、カップルの記念日や、家族での春のお出かけにも向きます。 その後はコースAと同様に、ヘリ遊覧をお楽しみいただけます。 ＜コース＞新大阪9時30分→大阪駅9時45分→天王寺10時10分出発出発地より→スターゲートホテル関西エアポート（ホテル最上階から関西国際空港を見下ろす抜群のロケーション。豪華ブッフェの昼食をお楽しみください）→津風呂湖（ヘリコプターに乗って空からの吉野山の桜の絶景の景色をお楽しみ下さい。約8分間のフライト体験）→出発地へ（18時30分頃）＊「→」の区間は観光バスでの移動となります。・旅行代金：お一人様 27,800円

【ツアー概要】

・期間：2026年4月11日（土）※1日限定 ・出発地：新大阪・大阪・天王寺の3カ所・最少催行人員：25名 ・添乗員：同行 ・バスガイド：同行いたしません ・旅行代金：コースA 25,800円／コースB 27,800円（各お一人様） ・利用バス会社：奈良観光バス又は同等

【ツアーに関するお問い合わせ・お申し込み】

・電話：06-7526-3069（たびサポナ） ・メール：tabisapo@sapona.co.jp ・受付時間：月曜日～土曜日 10:00～17:00（日曜・祝日は休業） WEBでのお申し込みは以下よりお願いします。 ＜コースA＞ 吉野山散策＋ヘリコプター遊覧＋「高見の郷」 https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2601290003?shop_code=000318&key=npH33ba95y＜コースＢ＞ 地上250mの絶景ランチ＋ヘリ遊覧 https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2601290004?shop_code=000318&key=OJ4kcobsL1

施設・運航/運営情報

【施設情報】 ・施設名：高見の郷 ・住所：〒633-2304 奈良県吉野郡東吉野村杉谷298-1 ・電話：090-5136-9844（事務局） ・公式サイト：https://shidare-sakura.jp ・公式Instagram：https://www.instagram.com/takaminosato__official416【運航協力】 ・会社名：小川航空株式会社 ・本社：大阪市此花区北港緑地2-1-1 ・代表者：小川 正勝 ・電話：06-4804-1333 ・公式サイト：https://ogawa-air.co.jp・公式Instagram：https://www.instagram.com/ogawa_air_inc1【運営情報】 ・運営会社：株式会社よみうりサポナ（たびサポナ） ・住所：大阪市中央区常盤町2丁目1-9 ・電話：06-7526-3069 ・総合旅行業務取扱管理者：宮谷 佳岳 (大阪府知事登録旅行業 第2-3205号 ANTA正規会員) ・公式サイト：https://tabi.sapona.co.jp ・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabisapo_popo【広報】 株式会社ぷらど