¡È²Î¤¦¤Þ¸©No.1¡É ÀÄ¿¹¤¬2Ï¢ÇÆ¡ª Åìµþ¤ÏºòÇ¯¤Î4°Ì¤«¤é13°Ì¡¢²Æì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÂè°ì¶½¾¦¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡È²Î¤¦¤Þ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¿¹¸©¤¬83.776ÅÀ¤ÎºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡È²Î¤¦¤Þ¸©No.1¡É¤Ë·èÄê¡£¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤¬ËÌ³¤Æ»¡ÊºòÇ¯5°Ì¡Ë¡¢
3°Ì¤¬»³·Á¸©¡ÊºòÇ¯2°Ì¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤ÎÀÄ¿¹¸©¤ÈºÇ²¼°Ì¤Î²Æì¸©¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2°Ì¤«¤é46°Ì¤Ï½ç°Ì¤¬Âç¤¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡È²Î¤¦¤Þ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Ï¡¢¡ÖDAM 2025Ç¯Ç¯´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ê153¶Ê¡Ë¢¨¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀºÌ©ºÎÅÀ¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ËÁíÆÀÅÀ¤ò²Î¾§²ó¿ô¤Ç³ä¤Ã¤ÆÊ¿¶ÑÅÀ¤ò»»½Ð¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¡¢ÆÀÅÀ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡È²Î¤¦¤Þ¸©No.1¡É¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÉôÌçÊÌ¡ÈLIVE¥«¥é¥ª¥±¡É¤ª¤è¤Ó¡ÈºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æº£Ç¯²Î¤ï¤ì¤¿¶Ê¡É¤Î³Ú¶Ê¤ò½ü¤¯¡¿³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ï1¥«¥¦¥ó¥È
Âè1²ó¤Ç¤ÏÀÄ¿¹¸©¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢2°Ì»³·Á¸©¡¢3°Ì´ä¼ê¸©¤ÈÅìËÌÃÏÊý¤¬¥È¥Ã¥×3¤òÀê¤á¡¢4°Ì¤Ë¼óÅÔ¡¦ÅìµþÅÔ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ç2Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Ç»Ô¤´¤È¢¨¤Î²Î¤¦¤ÞÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤¬½½ÏÂÅÄ»Ô¡Ê85.194ÅÀ¡Ë ¡¢2°Ì¤¬È¬¸Í»Ô¡Ê84.958ÅÀ¡Ë¡¢3°Ì¤¬»°Âô»Ô¡Ê84.598ÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¸©ÆîÅìÉôÃÏ°è¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¤Ï13°Ì¤Ø¤È½ç°Ì¤ò²¼¤²¤ë°ìÊý¡¢Ä¹ºê¸©¤¬4°Ì¡ÊºòÇ¯9°Ì¡Ë¡¢°¦É²¸©¤¬5°Ì¡ÊºòÇ¯21°Ì¡Ë¡¢º´²ì¸©¤¬8°Ì¡ÊºòÇ¯31°Ì¡Ë¤ÈÂç·òÆ®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Ä®Â¼¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²Î¾§ÅÙ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯Å¬ÀÚ¤ÊÈæ³Ó¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢ÀÄ¿¹¸©Æâ¤ÎÁ´»Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤·¤¿
¤Ê¤ª¡¢ÀÄ¿¹¸©Æâ¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹¤Ç¤Ï ¡È²Î¤¦¤Þ¸© No.1¡É¸ÂÄêÁí³Û100Ëü±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ëÄ´ºº¤ä´ë²è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±ÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡È²Î¤¦¤Þ¸©No.1¡É¸ÂÄêÁí³Û100Ëü±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü(²Ð)¡Á3·î31Æü(²Ð)
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§ÀÄ¿¹¸©Æâ¤ÎDAMÀßÃÖÅ¹
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§LIVE DAM WAO!¡¢LIVE DAM Ai¥·¥ê¡¼¥º¡¢LIVE DAM STADIUM¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¤è¤ÓLIVE DAM¥·¥ê¡¼¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥ó¥â¥¯¤ÏSmartDAM¥·¥ê¡¼¥º
±þÊçÊýË¡¡§¡ ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤ÎSmartDAM¤«¤é¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ð¥Ê¡¼¤ò¥¿¥Ã¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÎÂÐ¾Ý¶Ê¤«¤éÁª¶Ê¤·¤Æ²Î¾§
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ SmartDAM¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤è¤ê±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£ É¬Í×¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ±þÊç
ÂÐ¾Ý¶Ê¡§2026Ç¯1·î¤ÎDAM ·î´Ö¥«¥é¥ª¥±¥é¥ó¥¥ó¥°TOP50¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¤Ï¡¢DAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¡É²Î¤¦¤Þ¸©No.1¡É¸ÂÄê100Ëü±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¾ÞÉÊ¡§Áí³Û100Ëü±ß¡ÊQUO¥«¡¼¥ÉPay20,000±ßÊ¬¡¡50Ì¾ÍÍ¡Ë¡¡
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡§
DAM¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¡É²Î¤¦¤Þ¸©No.1¡É¸ÂÄê100Ëü±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¡§¡¡¡¡¡¡
https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202602_utauma2026.html
¢£²Î¤¦¤Þ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê²Î¤¦¤Þ¸©No.1¤Ï¤É¤³¤À¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ½¸·×·ë²Ì¡Ë
½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î25Æü¡Á2026Ç¯1·î31Æü
¢¨ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤ÏLIVE DAM WAO!¡¢LIVE DAM Ai¥·¥ê¡¼¥º¡¢LIVE DAM STADIUM¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓLIVE DAM¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÂÐ¾ÝÀºÌ©ºÎÅÀ¤ÏÀºÌ©ºÎÅÀAi Heart¡¢ÀºÌ©ºÎÅÀAi¡¢ÀºÌ©ºÎÅÀDX-G¤ª¤è¤ÓÀºÌ©ºÎÅÀDX
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸°Ê³°¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤â½¸·×¤ÎÂÐ¾Ý
