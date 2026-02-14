ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ハロー！！ＪＡ全農にいがた」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。「ハロー！！ＪＡ全農にいがた」は、ＪＡ全農にいがたが運営するショップです。新潟県は、信濃川や阿賀野川から生まれた広大な平野をはじめ、山間部や砂丘地などの恵まれた自然環境や地形を活かし、全国に誇るお米の他、野菜・果物・花き・きのこ他、多種多様に生産しています。キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。さらに、全国各地の和牛商品が“お客様送料負担なし”となる「２月９日は肉の日！和牛を食べようキャンペーン」も２月１９日（木）まで実施中のため、この期間はいつも以上にお得に購入できます。

対象商品（一部抜粋）

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。※クーポンのご利用には会員登録が必要です。※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【和牛をたべようキャンペーン 概要】１．期 間：令和８年１月２９日（木）～２月１９日（木）２．内 容：対象の和牛を「お客様送料負担なし」で購入できます。３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ewagyucp/

【ＪＡタウン】ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

