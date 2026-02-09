»Å»öÃµ¤·¤Ç¡Ö¶ÐÌ³ÃÏ¤ÏÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ã¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÄÌ¶Ð·÷Æâ¤òÁª¤ÖÍýÍ³
¥Þ¥¤¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢µá¿¦¼Ô¤Î¡Ö»Å»öÃµ¤·¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÐÌ³ÃÏ¤Î½ÅÍ×À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¾å¤ÎÀ¼¤È¼ÂºÝ¤Î±þÊç¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¶ÐÌ³ÃÏ¤ÏÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î±þÊç¹ÔÆ°¤Ç¤Ï92.60%¤¬ÄÌ¶Ð·÷Æâ¤Îµá¿Í¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶ÐÌ³ÃÏ¤ÏÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±
SNS¾å¤Ç¡Ö»Å»öÃµ¤·¤Ç¶ÐÌ³ÃÏ¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö30Ê¬°ÊÆâ¡×¡Ö1»þ´Ö°ÊÆâ¡×¡Öµ÷Î¥¤è¤ê¾ò·ï½Å»ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏµöÍÆ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¾ò·ï¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î±þÊç¹ÔÆ°¤Ï¡ÖÄÌ¶Ð·÷Æâ¡×¤Ë½¸Ãæ
SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î±þÊç¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿·¹¸þ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤«¤éÃµ¤¹µá¿Í¥µ¥¤¥È¡ÖMAPJOB¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Î2025Ç¯¤Î±þÊç¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µá¿ÍÀè¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È±þÊç¼Ô¤Î½»½ê¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¡ÖÆ±°ìÅÔÆ»ÉÜ¸©Æâ¡×¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï82.55%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙÀÜ¸©¤ò´Þ¤á¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊÄÌ¶Ð·÷Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ï92.60%¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼ºÇ½ªÅª¤Ë¡Öµ÷Î¥¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
ÄÌ¶Ð¤Ï»þ´Ö¡¦ÂÎÎÏ¡¦À¸³è¥ê¥º¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òËèÆü¾ÃÈñ¤¹¤ëÉéÃ´¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿µ÷Î¥¤Ç¤â¡¢Æ¯¤¯Æü¾ï¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÄÌ¶Ð·÷Æâ¤Ø¤ÈÈ½ÃÇ¤¬¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÂà¿¦ÍýÍ³Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¶Ð¤ÎÉéÃ´¡×¤ò¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤¹¤ëÎ¥¿¦¤¬Æþ¼Ò1Ç¯°ÊÆâ¤Ç14.2%¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ç¤ÏÎß·×¤Ç23.7%¤ËÃ£¤¹¤ë¥Çー¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½é¤ÏµöÍÆ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿ÄÌ¶Ðµ÷Î¥¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ÎÃÏ¿Þ³èÍÑ
»Å»öÃµ¤·¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢½»½ê¤äºÇ´ó¤ê±Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖËèÆüÌµÍý¤Ê¤¯ÄÌ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤ÎÉéÃ´¤ò½½Ê¬¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ë¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê±ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ¿Þ¤«¤éÃµ¤¹µá¿Í¥µ¥¤¥È¡ÖMAPJOB¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¤òÃÏ¿Þ¾å¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¼þÊÕ¤äÄÌ¶Ð·÷Æâ¤òµ¯ÅÀ¤Ë»Å»ö¤òÃµ¤»¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÅ¶¨¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÇÌÂ¤¦Á°¤Ë¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÄÌ¤¨¤ëµá¿Í¤À¤±¤òÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£https://career.mapjob.jp/index.php?region=8
Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë»Å»öÁª¤Ó¤Î¤¿¤á¤Ë
»Å»öÃµ¤·¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤À¤±¤Çµ¯¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÈÌµÍý¤Ê¤¯Î¾Î©¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡¢µ÷Î¥¤ÎÌäÂê¤òºÇ½é¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎËþÂÅÙ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Å»öÁª¤Ó¤Î¸½¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å¾¿¦¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¾¯¤Ê¤¤¸ÛÍÑ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£