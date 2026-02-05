こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京成徳大学高等学校および東京成徳大学深谷高等学校が米国・ネブラスカ大学カーニ一校と高大連携Partnership Agreement（教育事業に関する協定書）を締結
東京成徳大学高等学校（東京都北区、校長：木内秀樹）と東京成徳大学深谷高等学校（埼玉県深谷市、校長：石川薫）はこのたび、ネブラスカ大学カーニー校（アメリカ・ネブラスカ州）との間で、主に留学に関する基準や学費、その他留意すべき事項を定める協定書（High School Partnership Agreement、「MOU」）を締結しました。今後は協定に基づき、両高等学校の生徒の留学を支援していきます。
両校を設置する学校法人東京成徳学園では、学園ビジョン 「東京成徳ビジョン100」の中で、学園創立100周年の目指す将来像を「『成徳』の精神を持つ グローバル人材の育成」と定めています。建学の精神 「徳を成す人間の育成」、この建学以来培ってきた「成徳」の精神をグローバル社会の中でも発揮できるグローバル人材の育成に、学園全体で取り組んでいます。
ネブラスカ大学カーニー校との協定は、海外大学での学修に高い意欲を持ち、世界に飛躍しようとする生徒を支援することを目的としたもの。2025年9月に中高一貫部で開催された米国大使館主催の大学フェアをきっかけとして、MOU締結に向けた調整が進められ、このたび2026年2月1日から2031年1月31日までの5年間にわたる期間での契約合意の運びとなりました。
ネブラスカ大学カーニー校は、5キャンパスを擁するネブラスカ大学システムのうちの1枚。人口約30,000人の都市カーニーに514エーカー （約1.5km四方）の広大なキャンパスを擁し、約6,000人の学生が学んでいます。同校は奨学金制度が充実しており、学費の設定も非常に安価で、大学1年生から研究費が支給されます。また、カーニーは治安がよく温かい雰囲気が特徴であり、研究に集中できる環境にあります。
今回締結した協定により、高校生が安心して留学できる新たな派遣先を確保することができ、東京成徳学園のグローバル教育はさらに充実。同学園では今後も、海外大学を視野に入れた進路サポートに、より一層努めていきます。
■東京成徳大学高等学校
【所在地】
・中高一貫部 〒114-8526 東京都北区豊島8-26-9
・高等部 〒114-0002 東京都北区王子6-7-14
【設置者】学校法人東京成徳学園
【創 立】1926年
【校 長】木内秀樹
【特 徵】
「徳を成す人間の育成」を掲げ、2026年に創立100周年を迎える本校は、6か年の完全中高一貫教育の「中高一貫部」と高校入学からの3か年の「高等部」を擁しています。
中高一貫部では、Apple Distinguished School認定を受けるなど、先進的なICT教育と20年以上の実績を持つ留学プログラムを両輪とした教育を展開しています。セブ島やニュージーランドでの海外研修や独自の探究学習を通じ、主体的に学び続ける「自律した学習者」を育て、高い人間力とグローバルな視野を兼ね備えた未来を自ら切り拓く人材を育成しています。
高等部では、「文部両道」 「自分を深める学習」 「進学」を教育の柱としています。ネイティブ教員が常駐する専用ルームや多彩な海外研修制度を完備しているほか、卒業生が学習を支える「TSチューター」制度などを用意。高校の3年間で生徒の多様な可能性を探し、手厚く多角的な視点からのサポートを通じて、世界に羽ばたく生徒の可能性を広げています。
【URL】 https://www.tokyoseitoku.jp/
·中高一貫部 https://www.tokyoseitoku.jp/js/
·高等部 https://www.tokyoseitoku.jp/hs/
■東京成徳大学深谷高等学校
【所在地】〒366-0810 埼玉県深谷市宿根559
【設置者】学校法人東京成紱学園
【創立】1963年
【校長】石川薫
【特徵】
「徳を成す人間の育成」を掲げ、2023年に開校60周年を迎えました。また、2026年には高校を設置する東京成徳学園が創立100周年を迎えます。
建学の精神 「徳を成す人間の育成」を礎に、他の人から信頼される有徳有為な人物の育成を目指す教育活動を展開。「徹底的な面倒見教育」に取り組み、勉学やスポーツに思い切り取り組むことができます。熱意と使命感を持った教職員が、生徒の高校生活を全力でサポートしています。
【URL】 https://tsfh.jp/
■ネブラスカ大学力ーニー校（University of Nebraska at Kearney）
【所在地】905 W. 25th Street, Kearney, NE 68849, USA
【創立】1905年（1991年にネブラスカ大学システムに編入）
【URL】https://www.unk.edu/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京成徳学園
法人本部 企画調査室 龍野
住所：東京都北区豊島8-26-9
TEL：03-3911-2411
メール：kouhou@tokyoseitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
