世界30,000店舗以上で展開する「DASHING DIVA」より、累計販売3000万個突破・OLIVE YOUNGネイルチップ部門売上1位「magic press」が3月リニューアル展開

【POINT】















・ 10秒に1個売れる！忙しい女性にぴったりのタイパ抜群ネイルチップ



貼るだけで完成する手軽さから、10秒に1個売れるヒットアイテムとして累計販売数は3000万個を突破するSNSで話題のネイルチップです。韓国最大級のヘルス＆ビューティーストア「OLIVE YOUNG」において、ネイルチップ部門売上1位を獲得しています。



・特許取得の密着力で、家事や一日中遊んでも取れない完璧フィット！















今回のリニューアルで、 特許を取得した粘着剤を使用し、粘着力がよりパワーアップ。長時間でも浮きにくく、ネイルチップとは思えないフィット感とリアルな仕上がりを実現しました。また、ブランド独自の「スナッグフィット設計」で髪の毛にも引っかかりにくい、自爪のように自然で、日常動作にも強いネイルを叶えます。















・9種類のシェイプと多彩なデザインで、自分らしいスタイルを実現！



各国の生活者データやトレンドをもとに、グローバルに活躍する20名以上のデザイナーが、年間400種類以上の最新・最旬のデザインを生み出しています。また、ショートスクエアからアーモンドまで９種類の多彩なシェイプでスタイルや気分に合わせてネイルを楽しむことができます。



【POINT】



・初心者でもムラがなく均一で美しい仕上がりを実現し、欠けや濁りが起こりにくい仕様で、



美しさは10日以上キープされます。



・LEDランプで60秒硬化するだけで完成するため、初心者でも簡単に使用できます。



・10色展開で気分に合わせてカラーを選べるほか、別売りのマグネットスティックを使うことで簡単に



マグネットネイルも楽しめます。10色のうち4色がマグネットタイプです。



【商品概要】



・商品名：One Gel



・価格 ：カラー 990円（税込）／マグネット 1,100円（税込）／トップコート 1,100円（税込）



・容量 ：16g



■販売先



3月よりロフト、プラザ、@cosmeにて先行発売



4月より全国のバラエティショップにて順次販売開始



■アイエスリンク 会社概要



会社名：株式会社アイエスリンク



代表者：中北 裕三



所在地：〒486-0923 愛知県春日井市下条町1丁目2-28



URL ：



■クロスプラス 会社概要



会社名：クロスプラス株式会社



代表者：山本大寛



所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13



URL ：https://www.crossplus.co.jp



クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。



DASHING DIVAは1989年にニューヨークで誕生し、現在では世界30,000店舗以上で展開されるグローバルブランドとして、アメリカ・韓国の両市場でトップクラスの人気を誇るネイルブランドです。特に韓国では、美容専門店「OLIVE YOUNG」においてネイルチップカテゴリ売上No.1を記録しており、ブランド力・商品力ともに高い評価を得ています。代表的なラインナップには、“1秒完成ネイル”として知られるネイルチップ「magic press」や、ベース・カラー・トップコートが一体化したワンステップジェルネイル「One Gel」などがあり、忙しい現代女性が手軽にプロ級の仕上がりを楽しめるアイテムとして支持を集めています。■magic press「一秒完成ネイルチップ」として、忙しい日常の中でも手軽にネイルを楽しめるタイムパフォーマンスの高さが支持され、韓国で圧倒的人気を誇るネイルチップです。今回のリニューアルでは、韓国、アメリカ、日本など複数国で取得した特許技術を適用した粘着剤で粘着力がアップし、枚数も30枚から32枚入りに増量しました。【商品概要】・商品名：magic press・価格 ：DESIGN 1,980円（税込）／PREMIUM 2,178円（税込）・枚数 ：32枚入■One Gel日本初上陸の、ベース・カラー・トップの3工程を1本に凝縮したワンステップ仕様のオールインワンジェルポリッシュです。ベースの密着力・カラーの発色まで計算された処方により、プロの仕上がりを自宅で再現することができます。