国際自動車株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：松本 良一)が提供する、スマホを振って呼ぶタクシーアプリ「フルクル」は、2026年2月9日(月)の「フルクルの日」から、マッチングしたタクシーが迎車でお客さまをお迎えにあがる方式にアップデートされます。





タクシーアプリ「フルクル」





■タクシーアプリ「フルクル」とは？

「フルクル」は、東京都・神奈川県内のサービスご提供エリア内でご利用いただける、スマホを振るだけで近くのkmタクシーを呼べるアプリです。





1. アプリを起動し、乗りたい場所でスマホを振ります

2. お客さまの周辺半径500m以内にいるkmタクシーに「乗りたい」という意思が伝わります

3. マッチングするとタクシーがお迎えにあがり、そのままご乗車いただけます





路上でタクシーをつかまえる感覚で使えるサービスです。

特に、中央区・港区などのビジネス街や、タクシーが多く走る繁華街エリアなどで、短時間でタクシーをつかまえたいときに効率的にお使いいただけます。ユーザー登録は不要で、アプリをダウンロードすればすぐにご利用いただけます。









■アップデート内容：マッチングしたkmタクシーが「迎車」でお迎えに

これまでのフルクルでは、マッチングしたkmタクシーがお迎えにあがる途中で、他のお客さまをお乗せする場合があり、「マッチングしたのにタクシーが来ない」といったお声をいただくことがありました。今回の変更では、この課題を解消するため、お迎えの方式を見直しました。









■主な変更点について

1. タクシーのお迎え方法

従来は、マッチングしたタクシーが到着前に他のお客さまを乗せる場合がありました。

今後は、マッチング成立時点で他のお客さまを乗せない「迎車」状態となり、お客さまのもとへ直接向かいます。





2. 迎車料金について

これまで迎車料金は発生しませんでしたが、今後は「迎車」でのお迎えとなります。

なお、フルクル経由でマッチングしたkmタクシーの迎車料金は無料です。





3. 表示内容の改善

新たに、お迎えまでの目安時間に加えて「車両番号」も表示されるようになり、より分かりやすく安心してご利用いただけます。





※マッチングが成立すると「迎車」状態でお迎えにあがりますので、タクシーが到着するまでその場でお待ちください。









■ご利用時のお願い(車両番号の確認)

アップデート後は、マッチングが完了するとアプリ画面上にタクシー到着までの目安時間と車両番号が表示されます。

乗り間違い防止のため、到着したタクシーの車両番号を必ずご確認のうえ、スマホ画面をドライバーにお見せいただいてからご乗車ください。これにより、「マッチングしたタクシーに他のお客さまが乗ってしまうのではないか」といった不安が解消されます。









■システムメンテナンスに伴うサービス一時停止のお知らせ

本アップデートに伴い、下記の期間にシステムメンテナンスを実施いたします。期間中は「フルクル」アプリをご利用いただけません。





アプリ停止期間 ：2026年2月8日(日)6:00 ～ 2026年2月9日(月)5:59

新サービス開始予定：2026年2月9日(月)6:00





お客さまにはご不便をおかけいたしますが、サービス品質向上のための対応となりますので、何卒ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。









■「フルクル」リニューアル記念キャンペーン(予告)

今回のリニューアルを記念し、2026年2月9日(月)「フルクルの日」より、フルクルご利用者さまを対象としたプレゼントキャンペーンの実施を予定しています。





実施開始日：2026年2月9日(月)～2026年3月8日(日)

対象 ：タクシーアプリ「フルクル」をご利用の方





キャンペーンの内容や参加方法などの詳細は、後日アプリ内お知らせ、公式サイトおよびフルクル公式Xにてご案内いたします。ぜひご期待ください。









■タクシーアプリ「フルクル」ご利用について

対応OS：iOS / Android





アプリの詳細・ダウンロード方法は、公式サイトをご覧ください。

タクシーアプリ「フルクル」公式サイト： https://www.km-group.co.jp/fulcul/

タクシー公式X(@fulcul_com)： https://x.com/fulcul_com