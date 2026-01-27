株式会社Tieel（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：髙源雅洋）が運営する買取専門店「おもいお」は、2026年1月20日、東京都中央区築地に新店舗「おもいお築地店」を開設します。同店は東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩2分、日比谷線「築地駅」徒歩3分の場所に位置し、完全個室の査定ブースを備えることで、プライバシーに配慮した対面査定ニーズに対応します。

■背景：金相場高騰を背景に高まる資産見直しニーズと、対面査定への関心

https://omoio.co.jp/column/omoio-tsukiji-kaitori

近年、金相場の高騰や円安基調が続く中、貴金属や宝石、ブランド品などの保有資産を見直す動きが広がっており、売却を検討する消費者が増加しています。

一方で、買取サービスの利用経験が少ない層を中心に、「適正な査定価格が分からない」「説明を直接聞きたい」といった声も多く、鑑定士と対話できる対面型の査定ニーズが改めて高まっています。

こうした状況を踏まえ、おもいおでは、銀座エリアで培ってきた鑑定ノウハウと対面対応の実績を活かし、生活動線上で立ち寄りやすい築地エリアに新店舗を開設することとしました。地域に根ざした相談窓口として、安心して利用できる買取環境の提供を目指します。

■おもいお築地店の3つの特徴

1. プライバシーを重視した「完全個室」での査定

おもいお築地店では、プライバシーへの配慮を重視し、完全個室の査定ブースを備えた店舗設計を採用しています。

周囲の目を気にせず相談できる環境を整えることで、初めて買取サービスを利用する方や、金額・背景に配慮が必要な生前整理、遺品整理に関する相談にも対応。

なお、査定は予約優先制としており、落ち着いた環境での対面対応を行っています。

2. 国際認定資格（GIA G.G.）を持つ鑑定士による適正評価

おもいおには、米国宝石学会（GIA）が認定する宝石鑑定士資格「GIA G.G.」を保有する鑑定士が在籍しています。査定においては、重量や素材だけでなく、宝石の品質やデザイン性、ブランドの背景や市場動向などを総合的に評価し、査定額の根拠を明確に説明する体制を整えています。これにより、価格形成のプロセスを可視化し、納得感のある査定を行っています。

3. 駅徒歩2分の好立地とスピード対応

おもいお築地店は、東京メトロ有楽町線「新富町駅」および日比谷線「築地駅」から徒歩数分の場所に位置しています。銀座エリアからのアクセスも良好で、外出や買い物の合間にも立ち寄りやすい立地です。また、独自の販売ネットワークを活用することで、査定から支払いまでを円滑に行う体制を整えており、即日の支払いにも対応しています。

■店舗概要

店舗名 ：買取専門店おもいお 築地店オープン日 ：2026年1月20日所在地 ：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7Fアクセス ：東京メトロ有楽町線「新富町駅」より徒歩2分 東京メトロ日比谷線「築地駅」より徒歩3分営業時間 ：10:00～20:00（年中無休）サービス内容：ブランド・ジュエリー・時計等の買取査定

■おもいおの実績と高い顧客評価について

「おもいお」は、創業以来、累計数万件以上の査定実績を有しており、Google口コミをはじめとする顧客評価においても平均☆4.8以上（※）の評価を獲得しています。

各店舗には専門知識を持つ鑑定士が在籍し、ブランドバッグや時計に加え、高度な真贋判定が求められる宝石・貴金属についても査定対応を行っています。こうした鑑定体制と実績が、継続的な利用につながっています。

※数値は2026年1月時点

■株式会社Tieelについて

「おもいお」は、単にモノを買い取るだけでなく、お客様がお品物に込めた「想い」も汲み取り、次の方へとつなぐ架け橋となることを理念としています。今後も、透明性の高い査定とホスピタリティあふれる接客を通じて、リユース文化の発展に貢献してまいります。

・店頭買取（銀座／築地／心斎橋）・宅配買取（全国対応）・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞営業時間 ：10:00～20:00（年中無休）電話番号 ：03-6263-0835公式サイト：https://omoio.co.jp公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール）所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ：2016年1月8日代表者：代表取締役社長 高源 雅洋事業 ：リユース事業・EC事業URL ：https://tieel.jp