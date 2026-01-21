「金刀比羅宮」を電気火災から守る











■■参考資料■■





























▼コンセントから火災が発生するメカニズム







コンセントに差込みプラグを長期間差し込んだままにすると、プラグの周辺に「ホコリ」が溜まります。



溜まった「ホコリ」に湿気が付着することで、差込みプラグの刃の両極間に微小な放電（ショート）が繰り返されます。これを「トラッキング現象」といいます。差込みプラグの絶縁状態が悪くなり、発熱し、最悪のケースでは発火に至ります。























▼差込みプラグとコンセントの出火原因



















東京消防庁「火災の実態」を基に過去5年間



（2020年〜2024年）を当社にて集計







▼差込みプラグとコンセントの出火原因

