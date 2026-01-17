こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
山梨県が拠点の採用デジタルマーケター 企業の熱意をデジタルで可視化【WACA会員インタビュー公開】
上級ウェブ解析士有資格者のインタビューを公開しました
求人広告を出せば人材が集まる時代は終わり。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）認定の上級ウェブ解析士として活躍する保阪哲哉さんは、山梨県を拠点に中小企業の採用活動を支援しています。採用課題に直面する企業に寄り添い、熱意や思いをデジタルで可視化する独自のアプローチで、企業と求職者をつなぐ架け橋となっています。
保阪さんが手がけるのは、求人メディアの運営を軸にしたコンテンツ制作、LP制作、広告運用、ディレクション。企業の価値観や文化だけでなく、従業員同士のリアルな声や顧客からの感謝の言葉といった「第三者の視点」を組み込むことで、信頼性の高い情報発信を実現しています。ウェブ解析士の資格取得後、保阪さんはデータに基づく提案の重要性を再認識。仮説と根拠を明確にする思考力を磨きました。現在は本業と並行して起業準備を進めており、採用企業のブランディングをさらに深化させる新プロジェクトを構想中です。
「広告ですぐ求職者が集まるような企業は、むしろ少数派」。では、地方企業の熱意をどう届けるか。採用マーケティング最前線にいる保阪さんの取り組みと、ウェブ解析士資格がもたらした変化--詳しくは記事をお読みください。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
