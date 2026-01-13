¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
HATTRICK¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈTOYOTA UPCYCLE¤Ç¶¦Æ±À½ºî¡ª¡ÖUPCYCLE GRAMPUS-KUN SPECIAL AUCTION¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÚÅÄ ¸÷½Ó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¸øÇ§¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖHATTRICK Auction¡Êhttps://auction.hattrick.world/¡Ë¡×¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¼ê³Ý¤±¤ëTOYOTA UPCYCLE¤È¶¦Æ±¤·À½ºî¤·¤¿¡ÖUPCYCLE GRAMPUS-KUN SPECIAL AUCTION¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤òµÇ°¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¯¤ó¡×¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¼Ö¤ÎÇÑºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ð¥Ã¥°¤âÈÎÇä¡£
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ËÅÄ»Ô¡¢¤ß¤è¤·»Ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë°¦ÃÎ¸©Á´°è¤ò¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë¡¢£Ê£±¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ËSDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖTOYOTA UPCYCLE¡× ¤Ï¡¢¡Ø"¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤"¤¬"¤â¤Ã¤È¤¤¤¤"¤ËÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ¤ëµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¿ä¿Ê³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Æñ¤·¤¤ÇÑ´þÊª¤òÁÇºà¤Ë¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖHATTRICK¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤äÃÄÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢±Ç²è²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¶¦Æ±¤Ç¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈSDGs¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡£
¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òµ¡¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ôÂ¿¤¯´ë²è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¡ÖUPCYCLE GRAMPUS-KUN SPECIAL AUCTION¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬¼ê³Ý¤±¤ëTOYOTA UPCYCLE¡¢HATTRICK¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤òµÇ°¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¯¤ó¡×¤Ë¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½êÂ°Á´Áª¼ê¡Ê°ìÉôÁª¼ê¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ½ÐÉÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Æñ¤·¤¤¥·¡¼¥È¥ì¥¶¡¼¤ÎÇÑºà¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¿²áµî¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ä¥·¡¼¥È¥ì¥¶¡¼¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ê¥¤¥í¥ó´ðÉÛ¤Ê¤É¤ÎÇÑºà¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ð¥Ã¥°¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
HATTRICK¤Ç¤Ïº£¸å¤â´Ä¶²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê½Û´Ä¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÇÑºà¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë»ëÅÀ¤«¤é²ÁÃÍ¤òÉÕ²Ã¤·¡¢½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ·ÁÀ®¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£UPCYCLE GRAMPUS-KUN SPECIAL AUCTION ³µÍ×
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë18¡§00 ¡Á 2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë22¡§00
¡¦½ÐÉÊ¾¦ÉÊ¡§¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤¯¤ó
¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://auction.hattrick.world/top/3249
¢¨³«»Ï¶â³Û¤Ï100,000±ß¡Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½êÂ°Á´Áª¼ê¡Ê°ìÉôÁª¼ê¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥íÁª¼ê¤Ï²ø²æ¤Ë¤è¤ëµ¢¹ñÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥ó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£HATTRICK¡ßÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡ßTOYOTA UPCYCLE ¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ð¥Ã¥°ÈÎÇä ³µÍ×
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë18¡§00 ¡Á
¡¦ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§GRAMPUS AND TOYOTA UPCYCLE ¡Ú¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¡Û 23,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRAMPUS AND TOYOTA UPCYCLE ¡Ú¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ê¥¤¥í¥ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Û 30,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRAMPUS AND TOYOTA UPCYCLE ¡Ú¥ì¡¼¥¶¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¡Û 33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRAMPUS AND TOYOTA UPCYCLE ¡Ú¥É¥Ã¥¥ó¥°¥ì¡¼¥¶¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Û 40,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://members.hattrick.world/team/2
¢¨¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤äÇÑºà¤òÁÇºà¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±ø¤ì¤ä½ý¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï°ìË¡»ÕÂóÌç»á¤¬Î¨¤¤¤ëConcePione¤¬À©ºî¤òÃ´Åö
º£²ó¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤Ó¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢°ìË¡»ÕÂóÌç»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ÎConcePione¡Ê¥³¥ó¥»¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤¬Ã´Åö¡£
¼Ö¤ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤«¤é½Ð¤ëÇÑºà¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ìË¡»ÕÂóÌç»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ConcePione¡Ê¥³¥ó¥»¥Ô¥ª¥ó¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëZÀ¤Âå¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌö¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÅÏ¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤¿¸åÆÈÎ©¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥í¥´¤ä¹¹ð¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¹½ÃÛ¤«¤é¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
HP¡§https://concepione.com/
¢£TOYOTA UPCYCLE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¡È¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤¡É¤¬¡È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¡É¤ËÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ¤ëµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¿ä¿Ê³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2021Ç¯4·î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Æñ¤·¤¤ÇÑ´þÊª¤òÁÇºà¤Ë¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«Ãæ¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢À½Â¤¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥â¥Ã¥¿¥¤¥Ê¥¤ÇÑ´þÊª¤âÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÊÑ´¹¡¦½Û´Ä¤µ¤»¡¢¥¨¥·¥«¥ëÊ¸²½¤Î¹¹¤Ê¤ëÉáµÚ³ÈÂç¤Ø´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://global.toyota/newbiz/toyotaupcycle/
¢£HATTRICK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡Ø¤È¤â¤Ë¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë»ö¶È¡£Ä©Àï¼Ô¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½ÐÉÊ¤¹¤ë¡ÖHATTRICK Auction¡×¤È¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°D2C¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖHATTRICK Members¡×¤Î2¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ä©Àï¼Ô¤é¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦HATTRICK Auction¡§https://auction.hattrick.world/
¡¦HATTRICK Members¡§https://members.hattrick.world/
¢£Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¨¥¤¥È ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§1991Ç¯7·î17Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¶¿å ¹îÍÎ
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÀô1ÃúÌÜ23ÈÖ22¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼»î¹ç¤Î³«ºÅ¡¦±¿±Ä¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ëµÚ¤Ó¥µ¥Ã¥«¡¼ÉáµÚ³èÆ°¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¡Åù
¡¦URL¡§http://nagoya-grampus.jp/
¢£¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î10Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉÚÅÄ ¸÷½Ó
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¸ÞÃúÌÜ6ÈÖ19¹æMA5
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢µ®¶âÂ°¡¢ÊõÀÐÅù¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä
¢¨¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¾å¾ì ¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§9270 ¡¿ https://www.valuence.inc/¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÃËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ã¡¡
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¼¼
TEL¡§03-4580-9983¡¡Mail¡§media@valuence.inc
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸
https://auction.hattrick.world/top/3249
¾¦ÉÊÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸
https://members.hattrick.world/team/2
