こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社サイバーセキュリティクラウドのPRオートメーション導入事例を公開
“専門性”を“身近”に──ITセキュリティ広報が挑む「伝わるPR」
広報PRのデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するプラップノード株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役:渡辺幸光、以下 プラップノード）は、株式会社サイバーセキュリティクラウド様のPRオートメーション導入についての導入事例記事を公開いたしました。
株式会社サイバーセキュリティクラウドは、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスとAI技術を活用した、WEBアプリケーションのセキュリティサービスを全世界に向けて提供している企業です。BtoBかつ無形商材という、一般的に広報が難しいとされる領域で「PRオートメーション」を最大限ご活用されています。
分析機能やそのデータを用いたPDCAサイクルにより、広報の価値を見える化できる仕組みが構築できる広報体制へと変化したといいます。広報担当の川崎さんに、分析データの活用方法、そしてその成果や今後の目標について語っていただいたインタビュー記事をぜひご覧ください。
「PRオートメーション」は、従来のアナログな広報PR業務を効率化・自動化し、広報担当者の業務負担を大幅に軽減する統合型広報DX支援ツールです。
【詳細はこちら】
https://pr-automation.jp/case/business-visualization/5985/
プラップノードは、今後も効果測定機能の提供や、広報のお悩みで多いKPI設定に関するサポートを行うことで、よりよい広報活動の実現に貢献することを目指します。
【会社概要】
プラップノード株式会社
設立：2020年3月2日
代表者：渡辺 幸光
資本金：2億円（資本準備金を含む）
事業内容：デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供・PRオートメーションの開発販売
URL：https://www.prapnode.co.jp/ https://pr-automation.jp/
本件に関するお問合わせ先
プラップノード株式会社 伊藤
TEL：03-4570-3150 Mail：pr@prapnode.jp
関連リンク
PRオートメーション
https://pr-automation.jp/
プラップノード株式会社
https://www.prapnode.co.jp/
