Audi F1 Team、Paulanerをオフィシャルサプライヤーに迎える

ミュンヘンのビール醸造会社がアウディのFormula 1参戦をサポート

Paulanerが華やかで楽しく親しみやすい文化をAudi F1のグローバルなファン層にもたらす

ノンアルコールのPaulaner Weissbier 0.0%を推進するための長期的なパートナーシップ

（ドイツ本国発表資料）2025年12月8日、インゴルシュタット、ヒンヴィール、ミュンヘン：Audi F1 Teamとミュンヘンに拠点を置くPaulaner Breweryは、長期的なパートナーシップを発表し、チームのオフィシャルサプライヤーに指名したことを発表しました。この合意は、Paulanerにとって、グローバルなモータースポーツの舞台で新たな章の始まりを示しています。

R2026年からAudiがF1に参戦するにあたり、このパートナーシップは、バイエルンの華やかで楽しく親しみやすい文化をAudi F1teamのグローバルなファン層に届ける具体的な機会を提供し、Formula 1観戦の節度を持った楽しみ方を発信していきます。その中心にあるのはノンアルコール飲料であるPaulaner 0.0% ウィートビール（wheat beer）です。ハイパフォーマンス、安全性、そして責任というコアバリューを尊重しつつ、モータースポーツの華やかで社交的な一面を楽しめるドリンクです。

Audi F1 Teamは、安心して楽しめるノンアルコール飲料 Paulaner 0.0%を推進し、世界中にいる次世代のモータースポーツファンの活気あるエネルギーを讃えるとともに、人と人とが交流する、本物のプレミアムな時間を創出します。このパートナーシップは、現代的で包括的、そしてダイナミックなファンカルチャーを鑑み、長年にわたり愛され続けてきたドイツの名作に敬意を表するものです。

Audi F1 Team Chief Commercial Officer ステファノ バッティストン（Stefano Battiston）：

「PaulanerとAudi F1 Teamは、パフォーマンス、情熱、そして伝統への誇りを重んじる勝利へのマインドセットを共有しています。両ブランドは、クラフトマンシップ、本質的な価値、そして卓越性への絶え間ない追求を象徴しています。私たちは共に、ファンがチームをより身近に感じられる体験を生み出し、Paulaner 0.0%を手に、サーキットにとどまらずあらゆる成功の喜びを世界中で分かち合っていきます」。

Paulaner Brewery Group CEO Jörg Biebernick：

「私たちはAudi F1 Teamとパートナーシップを結ぶことを大変誇りに思い、国際的な舞台で新たな章を切り開くことに胸を躍らせています。この協力は、プロフェッショナルスポーツにおいて、楽しさ、品質、そして責任を結びつけるという私たちの長期的な取り組みを明確に示しています。私たちは計画を実現し、Paulanerを次世代のモータースポーツファンに紹介できることを楽しみにしています」。

■ Paulanerについて

「Gut, besser, Paulaner」（「Good, better, Paulaner」）Paulaner Breweryの有名なスローガンは単なるキャッチコピーではなく、従業員一人一人の行動指針でもあります。Paulanerの名は、1634年の創業以来、最高品質とミュンヘンのビール文化の代名詞となってきました。ミュンヘンにあるPaulanerのビール醸造者たちはウィートビール（wheat beer）や「へレス」（「Helles」）といったクラシックなビールから、サルバトール（Salvator）やオクトーバーフェストビア（Oktoberfest beer）といった特別なビール、さらには新作のビールの創作まで、バイエルンのビール醸造所らしい多彩なビールを醸造しています。Paulanerは、約900人の従業員を擁するミュンヘンに拠点を置く老舗のファミリービジネスブランドであり、現在では世界80カ国以上に輸出し、グローバルな視点を持つ現代的で成功したブランドへと成長しました。詳細はhttps://www.paulaner.de/ をご参照ください。

