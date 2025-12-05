¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
freee¥µ¥¤¥ó¡¢1·î»Ü¹Ô¤Î¼èÅ¬Ë¡¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡¡¥×¥é¥ó¤´¤È¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ÈÁ´¥×¥é¥ó¤ÇID¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öfreee¥µ¥¤¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤¿ÍøÍÑID¿ô¤ÎÀ©¸Â¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶âÉÔÍ×¤ÇID¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢freee¥µ¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼èÅ¬Ë¡»Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦ÂÐ±þ¤ÇÅÅ»Ò·ÀÌó¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ë
¢£³Æ¥×¥é¥ó¤Ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Á´¥×¥é¥ó¤ÇID¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
º£²ó¤Î¥×¥é¥ó¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¡ÖStarter¥×¥é¥ó¡×¤ËÂÐÌÌ·ÀÌóµ¡Ç½¤ÈÊ¸½ñÊÝ´Éµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¡ÖStandard¥×¥é¥ó¡×°Ê¾å¤ËAI·ÀÌó¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡¢¡ÖAdvance¥×¥é¥ó¡×¤È¡ÖEnterprise¥×¥é¥ó¡×¤ËÅÅ»Ò¥µ¥¤¥óÌµÎÁÏÈ¡¢Ê¸½ñÊÝ´É¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¾å¸Â¿ô¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ID¿ô¤ÎÀ©¸Â¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇID¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ëfreee¥µ¥¤¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥×¥é¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ãµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ
¿·¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£freee¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÊÛ¸î»Î´Æ½¤¤ÎÅÅ»Ò·ÀÌó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·ÀÌó½ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿½¹þ½ñ¤äÆþ¼Ò´ØÏ¢½ñÎà¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¸½ñ¤Î¡ÚºîÀ®¡¦ãÈµÄ¡¦Á÷¿®¡¦½ðÌ¾/Äù·ë¡¦ÊÝ´É/´ÉÍý¡Û¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö³Î¼Â¤Ë¡¦¤¹¤°¤Ë¡×¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÉÔÌÀÅÀ¤ò¤¹¤°¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢freee¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥¯¥é¥¦¥ÉERP¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¶¦¤Ë¡¢²ñ·×¡¦¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡¦¿Í»öÏ«Ì³¤È·ÀÌó¤ò°ìÂÎ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼21F
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ähttps://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
