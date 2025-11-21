メタゲノミクス市場規模、シェア分析、成長およびメーカー（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート「メタゲノミクス市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年」を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるようにしています。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、彼らのGTM（go-to-market）戦略を理解しています。
世界のメタゲノミクス市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値14.2%を予測し、さらに2035年末までに83億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は22億米ドルでした。
メタゲノミクス市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
メタゲノミクス市場は、次世代シーケンス（NGS）、バイオインフォマティクス、微生物研究の進展に伴い急速に成長しています。メタゲノミクスは、環境サンプルから直接回収された遺伝物質を解析する手法で、培養を必要とせず微生物群集を包括的に分析できる点が特徴です。このアプローチは、臨床診断、環境モニタリング、農業、バイオテクノロジー、創薬など、幅広い分野で不可欠な存在となりつつあります。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/465
複雑な微生物生態系の理解への需要が高まる中、メタゲノミクスは病原体検出、抗生物質耐性遺伝子の特定、マイクロバイオーム解析、生態系の多様性評価に用いられています。政府、学術機関、バイオテク企業がメタゲノミクス研究への投資を拡大しており、市場は世界的に急拡大しています。
市場規模とシェア
メタゲノミクス市場は、ゲノミクスおよび微生物学全体の中で強い存在感を示しています。研究活動の増加、マイクロバイオーム療法の利用拡大、臨床診断への導入が成長を後押ししています。北米が最先端の研究基盤と潤沢な資金提供により市場をリードし、欧州、アジア太平洋地域がこれに続き、公衆衛生プロジェクトや農業の近代化により導入が加速しています。
成長要因
次世代シーケンス技術の進歩
シーケンスコストの低下、読長の増加、スループット向上により、メタゲノミクスの普及が加速。
マイクロバイオーム研究の重要性増大
腸・皮膚・土壌マイクロバイオームの研究は、個別化医療、栄養学、環境科学に役立つ。
感染症診断の迅速化ニーズ
メタゲノミクスはバイアスのない病原体検出を可能にし、アウトブレイク監視や治療判断に有用。
環境・農業科学への応用
土壌肥沃度、水質、廃棄物処理、植物-微生物相互作用を分析し、持続可能性の向上に貢献。
創薬・バイオテクノロジーでの利用拡大
微生物ゲノムから新規酵素、抗生物質、生理活性物質を探索。
ビッグデータとAIの統合
AIやクラウド型バイオインフォマティクスにより、微生物データ解析の精度・速度が向上。
政府による資金提供と研究プログラム
ヒトマイクロバイオームプロジェクトやCOVID-19ゲノム監視などが市場拡大を促進。
臨床メタゲノミクスの台頭
培養困難感染症の診断手法として病院での採用が増加。
