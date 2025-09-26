こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ご予約の方だけのうれしい2大特典！クリスマスケーキやパーティーメニューなどデニーズの冬ギフト2025年9月26日（金）より予約開始
株式会社デニーズジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松雅美）が運営するデニーズは、2025年9月26日（金）より、クリスマスや年末年始に向けて「冬ギフト」の予約を開始します。
クリスマスの食卓を彩るケーキや、レストランの味を楽しめるオリジナルのパーティーセット、また、お歳暮にはレストラン『デニーズ』で人気の「胡麻香る四川風担々麺」や「ビーフシチュー」などの宅配商品をご用意しました。長年お客様から高い評価をいただいている「こがねもち」や「おせち」も取り揃えています。
今年もご予約の方限定で、嬉しい2大特典をご用意しています。1つ目の特典は、対象商品をご予約1個につき、デニーズでご利用いただけるドリンク無料券2枚をプレゼントします。2つ目の特典は、アプリ会員様に早期予約の特典として、2025年12月末日までご利用いただける店内飲食・テイクアウトでご利用いただける500円OFFクーポンを配信します。
クリスマスケーキ＆パーティーセット
クリスマスケーキは、毎年大人気のガトーフレーズと生チョコケーキをご用意しました。
2～3名様専用のパーティーセットは、温かいお料理を出来立ての美味しさで、ご自宅でお楽しみいただけます。
【やさしい甘さがしっとり上品に広がる定番ガトーフレーズ】
ガトーフレーズ 4,330円(税込4,676円)
【ふんわり軽い口どけのチョコづくしケーキ】
生チョコケーキ 3,300円（税込3,564円）
【チキン・メイン料理・サラダを全12パターンの組み合わせから選べるパーティーセット】
選べるフライドチキンセット
3,480円(税込3,758円)
フライドチキン（骨なし）【単品】
5ピース 1,180円(税込1,274円)
2ピース 530円（税込572円）
選べる国産鶏のローストチキンセット
4,980円(税込5,378円)
国産鶏のローストチキン【単品】
1本 1,180円(税込1,274円)
宅配ギフト
心を込めた贈りものや、おうち時間が華やぐ食卓にどうぞご利用ください。
【自慢のビーフシチューをおうちの食卓でも】
ビーフシチュー6食セット
5,940円(税込6,415円)
【ごまのコクと香りが際立つ本格四川風の担々麺】
胡麻香る四川風担々麺5食セット
4,450円(税込4,806円)
こがねもち
「越後杵つきこがねもち」は新潟県産こがねもち米（新米）を使用した、きめが細かくコシが強いおもちです。４種類のおもちを詰合せたバラエティーセットにしました。
「特別栽培米こがねもち」は、高品位な新潟県五泉市産こがねもち米（新米）の中でも、さらに生産者を限定し、特別栽培米でつくりました。美味しさを追求した特別なおもちです。
越後杵つき こがねもち
店頭お渡し4,280円(税込4,622円)
宅配お届け5,130円（税込5,540円）
特別栽培米 こがねもち
店頭お渡し4,580円(税込4,946円)
宅配お届け5,330円（税込5,756円）
おせち
23品目の伝統食材を贅沢に活かした華やぐ三段重をどうぞお楽しみください。
和のおせち三段重
店頭お渡し 19,380円(税込20,930円)
宅配お届け 21,280円(税込22,982円)
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※商品によって予約締切日が異なります。詳細はホームページ、店舗にてご確認ください。
※商品は規定の量に達した時点で受付終了となります。
※一部店舗、メニューの仕立て、価格が異なる場合がございます。
※ドリンク無料券プレゼント、アプリ会員様限定早期予約特典の対象商品は、「ガトーフレーズ」「生チョコケーキ」「ビーフシチュー6食セット」「胡麻香る四川風担々麵5食セット」「越後杵つき こがねもち」「特別栽培米こがねもち」です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/winter/
クリスマスの食卓を彩るケーキや、レストランの味を楽しめるオリジナルのパーティーセット、また、お歳暮にはレストラン『デニーズ』で人気の「胡麻香る四川風担々麺」や「ビーフシチュー」などの宅配商品をご用意しました。長年お客様から高い評価をいただいている「こがねもち」や「おせち」も取り揃えています。
今年もご予約の方限定で、嬉しい2大特典をご用意しています。1つ目の特典は、対象商品をご予約1個につき、デニーズでご利用いただけるドリンク無料券2枚をプレゼントします。2つ目の特典は、アプリ会員様に早期予約の特典として、2025年12月末日までご利用いただける店内飲食・テイクアウトでご利用いただける500円OFFクーポンを配信します。
クリスマスケーキ＆パーティーセット
クリスマスケーキは、毎年大人気のガトーフレーズと生チョコケーキをご用意しました。
2～3名様専用のパーティーセットは、温かいお料理を出来立ての美味しさで、ご自宅でお楽しみいただけます。
【やさしい甘さがしっとり上品に広がる定番ガトーフレーズ】
ガトーフレーズ 4,330円(税込4,676円)
【ふんわり軽い口どけのチョコづくしケーキ】
生チョコケーキ 3,300円（税込3,564円）
【チキン・メイン料理・サラダを全12パターンの組み合わせから選べるパーティーセット】
選べるフライドチキンセット
3,480円(税込3,758円)
フライドチキン（骨なし）【単品】
5ピース 1,180円(税込1,274円)
2ピース 530円（税込572円）
選べる国産鶏のローストチキンセット
4,980円(税込5,378円)
国産鶏のローストチキン【単品】
1本 1,180円(税込1,274円)
宅配ギフト
心を込めた贈りものや、おうち時間が華やぐ食卓にどうぞご利用ください。
【自慢のビーフシチューをおうちの食卓でも】
ビーフシチュー6食セット
5,940円(税込6,415円)
【ごまのコクと香りが際立つ本格四川風の担々麺】
胡麻香る四川風担々麺5食セット
4,450円(税込4,806円)
こがねもち
「越後杵つきこがねもち」は新潟県産こがねもち米（新米）を使用した、きめが細かくコシが強いおもちです。４種類のおもちを詰合せたバラエティーセットにしました。
「特別栽培米こがねもち」は、高品位な新潟県五泉市産こがねもち米（新米）の中でも、さらに生産者を限定し、特別栽培米でつくりました。美味しさを追求した特別なおもちです。
越後杵つき こがねもち
店頭お渡し4,280円(税込4,622円)
宅配お届け5,130円（税込5,540円）
特別栽培米 こがねもち
店頭お渡し4,580円(税込4,946円)
宅配お届け5,330円（税込5,756円）
おせち
23品目の伝統食材を贅沢に活かした華やぐ三段重をどうぞお楽しみください。
和のおせち三段重
店頭お渡し 19,380円(税込20,930円)
宅配お届け 21,280円(税込22,982円)
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※商品によって予約締切日が異なります。詳細はホームページ、店舗にてご確認ください。
※商品は規定の量に達した時点で受付終了となります。
※一部店舗、メニューの仕立て、価格が異なる場合がございます。
※ドリンク無料券プレゼント、アプリ会員様限定早期予約特典の対象商品は、「ガトーフレーズ」「生チョコケーキ」「ビーフシチュー6食セット」「胡麻香る四川風担々麵5食セット」「越後杵つき こがねもち」「特別栽培米こがねもち」です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社 デニーズジャパン
PR・SP部 広報
電話：03-6238-3567
メールアドレス：communication@7fs.7andi.co.jp
FAX：03-3221-7285
関連リンク
デニーズ特設ページ
https://www.dennys.jp/menu/winter/