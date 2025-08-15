¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤ÎCANDY TUNE¡¡¡Ö¤ª¤¤¡ª¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«!?¡×Ê¡»³ÍüÇµ¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡ª¡©¡õSWEET STEADYÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¤¬¥ï¥¤¥ó¤ò°ìµ¤°û¤ß¡ª¡ª¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡Ä
ASOBISYSTEM¤Î¸ÄÀÇÉ¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ß¥É¥é¥Þ¡É¤Î£²ËÜÎ©¤Æ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿¼Ìë¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡Ù
£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡ÙÁ°È¾¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ñー¥È¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤êÊÙ¶¯¡ª¥ß¥ë¥¯¿Ô¤¯¤·¤ÎÎ¹inÆá¿Ü±ö¸¶»Ô¡×¸åÊÔ¤òÊüÁ÷¡£CANDY TUNE¤ÎÊ¡»³ÍüÇµ¡¢Æî¤Ê¤Ä¡¢µÜÌîÀÅ¤¬ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ëÆá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆá¿Ü±ö¸¶¥ß¥ë¥¯¥¯¥¤¥º¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£µí¤ä¥ß¥ë¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3¤Ä¤ÎÌäÂê¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤´Ë«Èþ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï3¿Í¾è¤ê¼«Å¾¼Ö¤Ç¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡£Ê¡»³¤¬¡Ö»ä¤ÈÆî¤Ï¤ª»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Å¾¼Ö¤ÏÆÀ°Õ¤À¤È¸À¤¦¤È¡¢Éé¤±¤¸¤ÈµÜÌî¤Ï¡Ö»ä¤Ï°ìÎØ¼Ö¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¼ÖÎØ2¸Ä¤Ç¤·¤ç¡©»ä¤Ï1¸Ä¤À¤«¤é¡×¤ÈÆæ¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ç¤±¤óÀ©¡£¥½¥ó¥½¥óÆÃÀ½¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ3¿ÍÃçÎÉ¤¯¡Ö¤é¤¤¤É¤ª¤ó¤Ö¤ó¤Ö¤ó¡ª¡×¤È½ÐÈ¯¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£ºÇ¸åÎó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Æî¤¬²¿¸Î¤«¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤¬¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¤ª¤¤¡¢¤Ê¤Ä¡ª¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«!?¡×¤ÈÊ¡»³¤¬Àä¶«¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
Æ»Ãæ¤Ç¤ÏÆá¿Ü±ö¸¶»Ô¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡È¤ß¤ë¤Ò¤£¡É¤ËÁø¶ø¡£¡È¤ß¤ë¤Ò¤£¡É¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à²°¤µ¤ó¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢Ç¯´Ö¤Ç¿ô½½ËüËÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ëËÒ¾ì¼«Ëý¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ò¼Â¿©¤¹¤ë¡£¡Ö¤¦¤Þ¡ªµíÆý¤Þ¤ó¤Þ¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖµíÆý¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¡×¤ÈÊ¡»³¤ÈÆî¤¬¿©¥ì¥Ý¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢µÜÌî¤Ï¹¢¤ò¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¤ó～¡ª¤ª¤¤¤·～¤¤¡×¤È¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¥Ü¥¤¥¹¤òÈ¯Æ°¡£¤³¤ì¤ËÊ¡»³¤ÈÆî¤Ï¡ÖÃ¯¡©¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¿·¥¥ã¥é¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¤À¡£
¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¥¯¥¤¥º¥¿¥¤¥à¡ª¤¹¤Ç¤Ë°ìÊâ¥êー¥É¤ÎµÜÌî¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±ÄÉ¤¤±Û¤»¤ÎÊ¡»³¤ÈÆî¤Ë¤âµ¤¹ç¤¤¤¬Þý¤ë¤¬¡¢¡Ö¡È¤ß¤ë¤Ò¤£¡É¤¬1Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ç°ìÈÖË»¤·¤¤Æü¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦½ÐÂê¤Ë¡¢3¿Í¤È¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¶ìÀï¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Æ»¤Î±Ø ¡ÖÌÀ¼£¤Î¿¹¡¦¹õ°ë¡×¤Ç¤ÏSDGs¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£ºÇ½ªÌäÂê¤Î¥²¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ó¤È100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£
¸åÈ¾¥É¥é¥Þ¥Ñー¥È¤Ï¡Ø¥«¥ì¤ÎÉô²°¤È3¿Í¤Î¥«¥Î¥¸¥ç¡ÙÂè7ÏÃ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÆæÂ¿¤Èà»á¥Ï¥ë¥È¤Ë¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÍÆµ¿¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ½÷Í¥¤Î¥Û¥Î¥«¤Ï¥Ï¥ë¥ÈÉã¤ËÊ±¤·¤¿ÁÜºº´±¤ËÂáÊá¡¦Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Í½ÁÛ³°²á¤®¤ëÅ¸³«¤ËÊòÁ³¤È¤¹¤ë¡¢¥éー¥á¥ó½÷»Ò¡¦¶ÍÌî¿¿»Ò¡¢ÀÄÈ±½÷»Ò¡¦Ã«³¨è½Æà¡¢¤½¤·¤Æ¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦³§ÀîÎï¹á¡£»Ä¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Î¥«¥Î¥¸¥ç¤¿¤Á¤ÏµÞ¤Ë¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¤Ê¤ê¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤ì¤â²¿¤«¤Î±ï¡ª¡×¤ÈÌë¤Î³¹¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢¥Ï¥ë¥È¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤Ë¡£¥Ï¥ë¥È¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ï¥ë¥È¤ËÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¶â¤Î»ö¤â¥Ï¥ë¥È¤Î»ö¤âÁ´Éô¼ò¤ÇÎ®¤½¤¦¡ª¡×¤È°û¤ß²ñ¤ÏÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸½é¥¢¥ë¥³ー¥ë¤È¤¤¤¦Îï¹á¤¬ÎÙ¤ÎµÒ¤ËÍí¤ß¤À¤¹¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜÀ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤·¤¿3¿Í¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¢¤¤¤Ä¤ÎÏÃ¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£Æü¸Â¤ê¤ÎÃç´Ö¡×¤ÈÂ¾¤Î¥«¥Î¥¸¥ç¤È¤â¥Ï¥ë¥È¤È¤â·èÊÌÀë¸À¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆ»¤Çµ¢Ï©¤Ø¤È¤Ä¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é1½µ´Ö¸å¡¢Îï¹á¤Ïº§³è¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¥Çー¥ÈÃæ¡£°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Îï¹á¤Î»ë³¦¤Î¶ù¤Ë¥Ï¥ë¥È¤é¤·¤ÃËÀ¤Î»Ñ¤¬!?¥Ï¥ë¥È¤È¤Ï·èÊÌ¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÎï¹á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Çー¥ÈÃæ¤ÎÁê¼ê¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Ï¥ë¥È¤é¤·¤¿ÍÊª¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë£°»þÊüÁ÷¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¿¼Ìë£°»þ£³£°Ê¬ÊüÁ÷¢¨»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê
