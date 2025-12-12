男を上げる「鍋パーティーの持ち込みアイテム」９パターン
寒さが深まるにつれて、鍋パーティーに招かれる機会が増えるもの。こんなときこそ、気の利いた手土産で女性陣からの評価を上げたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「男を上げる『鍋パーティーの持ち込みアイテム』９パターン」をご紹介します。
【１】食後にさっぱりできるシャーベットなどの「冷たいスイーツ」
「熱い鍋を食べたあとの氷菓が嬉しい」（20代女性）というように、シャーベットなどの冷たいスイーツは、女性陣に喜ばれるようです。あっさりとした水炊きのあとは濃厚なアイスクリームなど、鍋との対比でスイーツのテイストを変えていきたいものです。
【２】シメの雑炊で使ってみたい「高級卵」
「ご飯にしろ、麺にしろ、卵は絶対に使うから」（20代女性）というように、鍋のシメ飯をリッチに彩る高級卵も、女性陣に喜ばれるようです。あまりたくさんの数を使うわけでもないので、ここぞとばかりに高価なものを買って行くと良いでしょう。
【３】お酒を飲まない人にはうれしい「ノンアルコール飲料」
「食べ物やお酒は十分足りてることが多いので、意外な盲点です」（20代女性）というように、ジュースやお茶などのノンアルコール飲料を買っていくと、女性陣に喜ばれるようです。運転に備えてお酒をガマンしている人のために、ノンアルコールのビールやチューハイも用意すると万全でしょう。
【４】余計なことはしないけど雰囲気が華やかになる「花束」
「手土産としては変化球なので絶対に目立つ」（20代女性）というように、食べ物ではなく、あえて花束を持ち込むと、女性陣に喜ばれるようです。鍋パーティーが終わっても一定期間飾られるため、気になる女性の家にお呼ばれするなら、ぜひ試したいところです。
【５】熟成ポン酢、プレミアム辣油など、一度は試してみたい「珍しい調味料」
「ずっと同じタレで食べてると飽きるので、違う味も楽しめるといい」（10代女性）というように、普段なかなか味わうことのないレアな調味料を差し入れるのも、女性陣に喜ばれるようです。いかにその調味料が珍しいか説明できるよう、うんちくを頭の中にたたき込んでおきましょう。
【６】鍋のほかにつまめるチーズやオリーブ、生ハムなどの「フィンガーフード」
「鍋の準備中や、インターバルにあると嬉しい」（20代女性）というように、軽くつまめるフィンガーフードを見繕っていくと、女性陣に喜ばれるようです。口直しの意味合いもあるため、鍋とはまったく違ったテイストのものを選ぶのもアリでしょう。
【７】イノシシ肉、シカ肉などなかなか手に入らない「ジビエ」
「普通のスーパーでは手に入らないお肉って魅力的です」（20代女性）というように、冬の狩猟期間ならではのジビエも、女性陣に喜ばれるようです。あらかじめ鍋のテーマを聞いておき、具材として合わなそうなら、ローストなどおつまみにして持っていくと無難でしょう。
【８】きのこ、葉物など、地元で採れた「新鮮食材」
「『実家で作ってる野菜』とか言われると、鍋が本格的になりそう」（20代女性）というように、産地直送の野菜を用意すると、女性陣に喜ばれるようです。ただし、椎茸や春菊など鍋の味を変えかねない食材は、鍋奉行に断ってから投入したほうがいいでしょう。
【９】庶民的な飲み会を一気にゴージャスにする「シャンパン」
「乾杯するとき、ムードが一気に華やかになります」（20代女性）というように、贅沢気分を味わえるシャンパンは、女性陣に喜ばれるようです。栓を抜くときは、電球やテレビを破壊せぬよう気をつけましょう。
招かれたあなたはあくまでゲスト。ホストである鍋奉行の目論見を邪魔しないよう、サポートに徹する持ち込みが株を上げるようです。わからない場合はお母さんに相談しましょう。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2014年7月1日から3日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
