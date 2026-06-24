Â¾¼Ô¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡½¡½°åÎÅ¤È²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë´õË¾¡Ú±Ç²è¡ØµÞ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Ù¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡Å¯³Ø¼Ô¡¦µÜÌî¿¿À¸»Ò¤µ¤ó¤È¿ÍÎà³Ø¼Ô¡¦°ëÌî¿¿Êæ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Î±ýÉü½ñ´Ê¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢ßÀ¸ýÎµ²ð´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿¡ØµÞ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Ù¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤ÊÀßÄê¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¶ºî¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃíÌÜÇÐÍ¥¡¦¹õºêßêÂå¤¬±é¤¸¤ëÃÒ¼ù¡Ê±¦¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤È´¤¯Å¯³Ø¼Ô¡¦µÜÌî¿¿À¸»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Î×¾²¸½¾ì¤ÎÄ´ºº¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¿ÍÎà³Ø¼Ô¡¦°ëÌî¿¿Êæ¤µ¤ó¤¬¸ò¤ï¤·¤¿20ÄÌ¤Î±ýÉü½ñ´Ê¡£»þ¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ë¶²ÉÝ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤ËºÇ´ü¤Þ¤Ç¡È¤¬¤ó´µ¼Ô¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÅ¯³Ø¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÌä¤¤¡¢¸ì¤êÂ³¤±¤ëµÜÌî¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¡¢µÜÌî¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°ëÌî¤µ¤ó¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢¤ªÆó¿Í¤Î»×¹ÍÎÏ¤äÇ®ÎÌ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤½¤·¤Æå«¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢ÆÉ¸å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Çµ¯¤¤¿¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎµÜÌî¤µ¤ó¤È°ëÌî¤µ¤ó¤Î¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢±Ç²è¤Î2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢²ð¸î»ÜÀß¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤È¡¢ÉñÂæ±é½Ð²È¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿¿Íý¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¦2¿Í¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈà½÷¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÒ¼ù¤¬±¿¤Ö´õË¾
¡¡Ãæ¤Ç¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Î¾¯Ç¯¡¦ÃÒ¼ù¡£ÃÒ¼ù¤Ï¿¿Íý¤¬±é½Ð¤¹¤ëÉñÂæ¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¡¦À¶µÜ¸ãÏ¯¤ÎÂ¹¤À¡£¤³¤Î¸¶ºî¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¾ï¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þÀÞÅÐ¾ì¤·¡¢¿¿Íý¤È¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£ÃÒ¼ù¤¬¸ãÏ¯¤Î°ì¿Í¼Çµï¤ËÍðÆþ¤·¤Æ¤â¡¢·à¾ì¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤âÈà¤ò¤È¤¬¤á¤º¡¢Âà¾ì¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà¤Ï¼Çµï¤ÎÆâÍÆ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÃÒ¼ù¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¸ãÏ¯¡¢¿¿Íý¡¢¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤ËÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤Ç¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤Ë²á¤´¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤¬²ð¸î»ÜÀß¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¥æ¥Þ¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡×¤òÉ½¤¹¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡Ë¤ÎÀº¿À¤ÈÄÌ¤¸¤ë¡£
¡¡
¡¡¥æ¥Þ¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¥¢¤Îµ»Ë¡¡£¡Ö¸«¤ë¡×¡ÖÏÃ¤¹¡×¡Ö¿¨¤ì¤ë¡×¡ÖÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÃì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëµ»½Ñ¤À¡£¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤ò¡ÖÂÐ¾Ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ä°Õ»Ö¤ò¤â¤Ä¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¿Í´Ö¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¡£¸½ºß¤Ï¶µ°é¤ä´Ç¸î¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤é¤¬»ÜÀß¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¥æ¥Þ¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Îµ»Ë¡¤Ç²¹¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ë±Ç¤ë¡£ßÀ¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤ä¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢»þ¤Ë¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¹¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¥Þ¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¡¢¸½¼Â¤Ï¤¤ì¤¤¤´¤È¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¸ãÏ¯¤Î¸ý¤«¤é¡¢ÃÒ¼ù¤¬Î¾¿Æ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Î¸·¤·¤µ¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÒ¼ù¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤¿Í¡¹¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï´õË¾¤¬¤¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤â¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¢¤ëÇ§ÃÎ¾ÉÃËÀ¤ÎÆþµï¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢Èà¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¸µµ¤¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â°µÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤Èº¨¤ß¤òÅÇÏª¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÏÂ¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£¤½¤ì¤ò´Ñ¤¿»þ¡¢»ä¤ÎÇ¯Ï·¤¤¤¿Êì¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£Æ¯¤¤¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢º¨¤ß¸À¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡Ä¡£ÀÎ¤Î¸µµ¤¤ÇÁþ¤Þ¤ì¸ý¤ò¤¿¤¿¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¿ê¤¨¼å¤Ã¤¿¿Æ¤òÁ°¤ËÊú¤¨¤ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¡¢Èà¤Î»Ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó´Ç¸î»Õ¥½¥Õ¥£¤È¾×ÆÍ¤·ÏÂ²ò¤Ë»ê¤ë¥×¥í¥»¥¹¤â¡¢º£¤Î²ð¸î¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤³¤«¿´¤ËÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òåÌÌ©¤ËÆâÊñ¤·¤¿ËÜºî¡£¼«Ê¬¤âº£¸å¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿¿Íý¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¿Í¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡§¸ÅÀîÍ´»Ò¡Ë
¡¡±Ç²è¡ØµÞ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃíÌÜÇÐÍ¥¡¦¹õºêßêÂå¤¬±é¤¸¤ëÃÒ¼ù¡Ê±¦¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÎÅ¾°Ü¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤È´¤¯Å¯³Ø¼Ô¡¦µÜÌî¿¿À¸»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Î×¾²¸½¾ì¤ÎÄ´ºº¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¿ÍÎà³Ø¼Ô¡¦°ëÌî¿¿Êæ¤µ¤ó¤¬¸ò¤ï¤·¤¿20ÄÌ¤Î±ýÉü½ñ´Ê¡£»þ¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ë¶²ÉÝ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤ËºÇ´ü¤Þ¤Ç¡È¤¬¤ó´µ¼Ô¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÅ¯³Ø¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÌä¤¤¡¢¸ì¤êÂ³¤±¤ëµÜÌî¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¡¢µÜÌî¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯°ëÌî¤µ¤ó¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢¤ªÆó¿Í¤Î»×¹ÍÎÏ¤äÇ®ÎÌ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤½¤·¤Æå«¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢ÆÉ¸å¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Çµ¯¤¤¿¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈà½÷¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÒ¼ù¤¬±¿¤Ö´õË¾
¡¡Ãæ¤Ç¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Î¾¯Ç¯¡¦ÃÒ¼ù¡£ÃÒ¼ù¤Ï¿¿Íý¤¬±é½Ð¤¹¤ëÉñÂæ¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¡¦À¶µÜ¸ãÏ¯¤ÎÂ¹¤À¡£¤³¤Î¸¶ºî¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¾ï¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þÀÞÅÐ¾ì¤·¡¢¿¿Íý¤È¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£ÃÒ¼ù¤¬¸ãÏ¯¤Î°ì¿Í¼Çµï¤ËÍðÆþ¤·¤Æ¤â¡¢·à¾ì¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤âÈà¤ò¤È¤¬¤á¤º¡¢Âà¾ì¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà¤Ï¼Çµï¤ÎÆâÍÆ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÃÒ¼ù¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¸ãÏ¯¡¢¿¿Íý¡¢¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤ËÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤Ç¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤Ë²á¤´¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤¬²ð¸î»ÜÀß¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¥æ¥Þ¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡×¤òÉ½¤¹¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡Ë¤ÎÀº¿À¤ÈÄÌ¤¸¤ë¡£
¡¡
¡¡¥æ¥Þ¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¥¢¤Îµ»Ë¡¡£¡Ö¸«¤ë¡×¡ÖÏÃ¤¹¡×¡Ö¿¨¤ì¤ë¡×¡ÖÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÃì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëµ»½Ñ¤À¡£¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤ò¡ÖÂÐ¾Ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ä°Õ»Ö¤ò¤â¤Ä¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¿Í´Ö¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¡£¸½ºß¤Ï¶µ°é¤ä´Ç¸î¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤é¤¬»ÜÀß¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¥æ¥Þ¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Îµ»Ë¡¤Ç²¹¤«¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ë±Ç¤ë¡£ßÀ¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤ä¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢»þ¤Ë¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡¹¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¥Þ¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¡¢¸½¼Â¤Ï¤¤ì¤¤¤´¤È¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¸ãÏ¯¤Î¸ý¤«¤é¡¢ÃÒ¼ù¤¬Î¾¿Æ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Î¸·¤·¤µ¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÒ¼ù¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤¿Í¡¹¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï´õË¾¤¬¤¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤â¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¢¤ëÇ§ÃÎ¾ÉÃËÀ¤ÎÆþµï¼Ô¤Î²ÈÂ²¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢Èà¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¸µµ¤¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â°µÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤Èº¨¤ß¤òÅÇÏª¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÏÂ¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£¤½¤ì¤ò´Ñ¤¿»þ¡¢»ä¤ÎÇ¯Ï·¤¤¤¿Êì¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£Æ¯¤¤¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢º¨¤ß¸À¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡Ä¡£ÀÎ¤Î¸µµ¤¤ÇÁþ¤Þ¤ì¸ý¤ò¤¿¤¿¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¿ê¤¨¼å¤Ã¤¿¿Æ¤òÁ°¤ËÊú¤¨¤ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤¬¡¢Èà¤Î»Ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¡¼¡á¥ë¡¼¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó´Ç¸î»Õ¥½¥Õ¥£¤È¾×ÆÍ¤·ÏÂ²ò¤Ë»ê¤ë¥×¥í¥»¥¹¤â¡¢º£¤Î²ð¸î¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤³¤«¿´¤ËÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òåÌÌ©¤ËÆâÊñ¤·¤¿ËÜºî¡£¼«Ê¬¤âº£¸å¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿¿Íý¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¿Í¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡§¸ÅÀîÍ´»Ò¡Ë
¡¡±Ç²è¡ØµÞ¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£